  • Мальдини подарил Мартину из «Барсы» подписанную футболку на день рождения. Защитник называл итальянца своим кумиром, партнеры по клубу зовут его «Жерар Мальдини»
Мальдини подарил Мартину из «Барсы» подписанную футболку на день рождения. Защитник называл итальянца своим кумиром, партнеры по клубу зовут его «Жерар Мальдини»

Мальдини подарил Мартину из «Барсы» подписанную футболку.

Экс-защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини подарил Жерару Мартину подписанную футболку, которую надевал на один из матчей.

26 февраля защитник «Барселоны» отметил 24-летие. Он выложил фото футболки в соцсетях и подписал публикацию словами: «Огромное спасибо! 🤩❤️» на итальянском языке.

Испанец ранее заявлял, что Мальдини – его кумир. Партнеры по клубу называют его самого «Жерар Мальдини», пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Изображение: instagram.com/stories/gerardmaartin

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Жерара Мартина
15 комментариев
Когда мем зашёл слишком далеко)
Ответ fRsk
Когда мем зашёл слишком далеко)
получается что уже не мем 😊
На самом деле, Мартин при всей своей «корявости» и объективно не лучших защитных качествах, выходя на поле всегда бьется и играет с полной самоотдачей. Тот случай, когда средний уровень компенсируется 100% работоспособностью.
Ответ Simbad
На самом деле, Мартин при всей своей «корявости» и объективно не лучших защитных качествах, выходя на поле всегда бьется и играет с полной самоотдачей. Тот случай, когда средний уровень компенсируется 100% работоспособностью.
+. Бальде бы у него поучиться.
Ответ Тимур Рашидов
+. Бальде бы у него поучиться.
Бальде - это «всадник без головы», вроде скорость и дриблинг есть, а футбольный интеллект на уровне клопа. Вообще конечно, если Кунде вполне способен играть на топ-уровне, то вот Бальде, особенно помня о том, кого он сменил на левом фланге защиты «Барсы» это конечно позорище.
Лига-чемпионскую футболку подарил....☝️🤌
Ответ Футбол, хоккей итд
Лига-чемпионскую футболку подарил....☝️🤌
Не просто, это из финала. Милан именно в финалах играл всегда в белом, считалось приносит удачу. Только вот эта футболка не с матча с Ливерпулем? 😄Тот матч Паоло явно ненавидит и не любит вспоминать
Ребята, кто помоложе, я вам сообщаю, что Ван Дейк - это БМВ, Рамос - это Мерседес, а Мальдини - это Роллс-Ройс....
Великий комплект от великого игрока
Такой подарок это сильно
