Мальдини подарил Мартину из «Барсы» подписанную футболку на день рождения. Защитник называл итальянца своим кумиром, партнеры по клубу зовут его «Жерар Мальдини»
Экс-защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини подарил Жерару Мартину подписанную футболку, которую надевал на один из матчей.
26 февраля защитник «Барселоны» отметил 24-летие. Он выложил фото футболки в соцсетях и подписал публикацию словами: «Огромное спасибо! 🤩❤️» на итальянском языке.
Испанец ранее заявлял, что Мальдини – его кумир. Партнеры по клубу называют его самого «Жерар Мальдини», пишет инсайдер Фабрицио Романо.
Изображение: instagram.com/stories/gerardmaartin
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Жерара Мартина
Такой подарок это сильно