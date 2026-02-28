Мальдини подарил Мартину из «Барсы» подписанную футболку на день рождения. Защитник называл итальянца своим кумиром, партнеры по клубу зовут его «Жерар Мальдини»

Мальдини подарил Мартину из «Барсы» подписанную футболку.

Экс-защитник «Милана » и сборной Италии Паоло Мальдини подарил Жерару Мартину подписанную футболку, которую надевал на один из матчей.

26 февраля защитник «Барселоны» отметил 24-летие. Он выложил фото футболки в соцсетях и подписал публикацию словами: «Огромное спасибо! 🤩❤️» на итальянском языке.

Испанец ранее заявлял, что Мальдини – его кумир. Партнеры по клубу называют его самого «Жерар Мальдини», пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Изображение: instagram.com/stories/gerardmaartin