  • Канчельскис об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «Я бы не искал предвзятости в действиях арбитров, они просто ошибаются как первоклассники. Судейство – ахиллесова пята нашего футбола»
29

Канчельскис об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «Я бы не искал предвзятости в действиях арбитров, они просто ошибаются как первоклассники. Судейство – ахиллесова пята нашего футбола»

Андрей Канчельскис: судейство – ахиллесова пята нашего футбола.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался об отмене гола «Балтики» в игре с «Зенитом». 

Главный арбитр матча 19-го тура Мир РПЛ Алексей Сухой отменил гол Кевина Андраде в ворота Дениса Адамова из-за офсайда у Брайана Хиля. Игра закончилась победой «Зенита» со счетом 1:0.

«Я бы не искал предвзятости в действиях судей. Они просто ошибаются как первоклассники. К сожалению, не первый и не второй год судейство – ахиллесова пята нашего футбола. С ВАР, без ВАР: ошибки были, есть и будут. Ничего с этим не поделаешь.

Гол «Балтики» больше похож на правильный. Никто из игроков «Зенита» даже спорить не стал – что показательно. Понимаете, даже внедрение ВАР не дает никаких гарантий. Потому что за работу этой технологии отвечают люди, которым свойственно ошибаться», – сказал Канчельскис. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31341 голос
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
соглашусь с Андреем, это не предвзятость... это очковатость
Ответ .ru
соглашусь с Андреем, это не предвзятость... это очковатость
Или очканутость
Ответ swed_an
Или очканутость
не суть...
просто парни не захотели испортить людям все праздники... открытие сезона и два юбилея
Ошибки надо не признавать. Их надо смывать... кровью (с)
Ответ igls54
Ошибки надо не признавать. Их надо смывать... кровью (с)
Пердивом
Ответ Satura
Пердивом
Зенит отправить в пердив будет сложно. Но можно... если действовать сообща
А в чем собственно ошибка? Очевидно Хиль находится по прямой линии от ГК к Андраде. Вопрос только в линиях. Но есть ли хоть какие-то прямые доказательства ошибочных линий?
Ответ Kassster
А в чем собственно ошибка? Очевидно Хиль находится по прямой линии от ГК к Андраде. Вопрос только в линиях. Но есть ли хоть какие-то прямые доказательства ошибочных линий?
Если нет уверенности в линиях, то тогда у ВАР не было оснований звать Сухого к монитору. Помеха вратарю рассматривается только при офсайде. Если в офсайде не были уверены, то по регламенту они не имели права приглашать судью для просмотра.
Ответ Evgen Vynokurov
Если нет уверенности в линиях, то тогда у ВАР не было оснований звать Сухого к монитору. Помеха вратарю рассматривается только при офсайде. Если в офсайде не были уверены, то по регламенту они не имели права приглашать судью для просмотра.
А ещё нас как-то уверяли, что в подобных спорных моментах надо обращать внимание на бокового
В данном случае он офсайдный флажок не поднимал
Об этом вообще тишина
📌 Ключевой принцип

Офсайд определяется в момент касания мяча партнёром (удара по воротам) по команде.

Не «когда мяч уже летит», не «когда нога полностью завершила мах», а именно в момент контакта — первое соприкосновение стопы, головы или любой разрешённой части тела с мячом."

Вчера нам показали кадр с линиями в тот момент, когда мяч уже отлетал от головы Андраде
Взяли бы кадром раньше, и Мантуан был бы наглядно ближе к воротам, он делал движение вперёд, а балтиец стоял на месте
0,1 сек, в таком моменте это примерно 50 см.
Вот где нас обманули
Судейство - ахиллесова пята всего мирового футбола. Что в АПЛ, что в Ла Лиге постоянно ошибаются, с каждым годом хуже и хуже.
Нет. Если ошибаются в пользу Зенита это предвзятость, если против то это просто ошибка.
Это база.
Почему нашего. Посмотрите на топ5 лиг там косяк на косяке в каждом туре. Надо уже принять это как данность.
Да-да. ошибаются, да-да, мы все поверили, особенно когда играет кабинетный клуб!
Они просто ошибаются как первоклассники, тем более, на трибунах присутствовал директор школы
Ага, но есть нюанс, в чью пользу они вот так ошибаются
