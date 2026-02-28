Канчельскис об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «Я бы не искал предвзятости в действиях арбитров, они просто ошибаются как первоклассники. Судейство – ахиллесова пята нашего футбола»

Андрей Канчельскис: судейство – ахиллесова пята нашего футбола.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался об отмене гола «Балтики» в игре с «Зенитом ».

Главный арбитр матча 19-го тура Мир РПЛ Алексей Сухой отменил гол Кевина Андраде в ворота Дениса Адамова из-за офсайда у Брайана Хиля . Игра закончилась победой «Зенита» со счетом 1:0.

«Я бы не искал предвзятости в действиях судей. Они просто ошибаются как первоклассники. К сожалению, не первый и не второй год судейство – ахиллесова пята нашего футбола. С ВАР, без ВАР: ошибки были, есть и будут. Ничего с этим не поделаешь.

Гол «Балтики» больше похож на правильный. Никто из игроков «Зенита» даже спорить не стал – что показательно. Понимаете, даже внедрение ВАР не дает никаких гарантий. Потому что за работу этой технологии отвечают люди, которым свойственно ошибаться», – сказал Канчельскис.