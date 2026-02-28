Канчельскис об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «Я бы не искал предвзятости в действиях арбитров, они просто ошибаются как первоклассники. Судейство – ахиллесова пята нашего футбола»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался об отмене гола «Балтики» в игре с «Зенитом».
Главный арбитр матча 19-го тура Мир РПЛ Алексей Сухой отменил гол Кевина Андраде в ворота Дениса Адамова из-за офсайда у Брайана Хиля. Игра закончилась победой «Зенита» со счетом 1:0.
«Я бы не искал предвзятости в действиях судей. Они просто ошибаются как первоклассники. К сожалению, не первый и не второй год судейство – ахиллесова пята нашего футбола. С ВАР, без ВАР: ошибки были, есть и будут. Ничего с этим не поделаешь.
Гол «Балтики» больше похож на правильный. Никто из игроков «Зенита» даже спорить не стал – что показательно. Понимаете, даже внедрение ВАР не дает никаких гарантий. Потому что за работу этой технологии отвечают люди, которым свойственно ошибаться», – сказал Канчельскис.
просто парни не захотели испортить людям все праздники... открытие сезона и два юбилея
В данном случае он офсайдный флажок не поднимал
Об этом вообще тишина
Офсайд определяется в момент касания мяча партнёром (удара по воротам) по команде.
Не «когда мяч уже летит», не «когда нога полностью завершила мах», а именно в момент контакта — первое соприкосновение стопы, головы или любой разрешённой части тела с мячом."
Вчера нам показали кадр с линиями в тот момент, когда мяч уже отлетал от головы Андраде
Взяли бы кадром раньше, и Мантуан был бы наглядно ближе к воротам, он делал движение вперёд, а балтиец стоял на месте
0,1 сек, в таком моменте это примерно 50 см.
Вот где нас обманули
Это база.