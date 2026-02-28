  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь «Краснодара» Корякин о критике Мостовым тренеров без игрового прошлого: «Тренерству можно научится. Мусаев изучает много информации»
2

Вратарь «Краснодара» Корякин о критике Мостовым тренеров без игрового прошлого: «Тренерству можно научится. Мусаев изучает много информации»

Корякин: можно тренировать, не игравши в профессиональный футбол.

Вратарь «Краснодара» Александр Корякин отреагировал на мнение экс-футболиста Александра Мостового, что профессиональными тренерами не могут быть специалисты без игрового прошлого.

– Как относитесь к мнению Александра Мостового: если человек не играл в футбол, то тренировать не может?

– Есть много разных примеров. Лэмпард, например, много выиграл в карьере как игрок, а в качестве тренера у него пока не получается. Не зря же люди всю жизнь чему-то учатся. Тренерству тоже можно научится. Мурад Олегович Мусаев изучает много различной информации, он любит это дело.

Нет ничего плохого в том, чтобы тренировать, не игравши ранее в футбол на профессиональном уровне, – сказал Корякин.

Главный тренер «быков» Мурад Мусаев не играл в футбол на профессиональном уровне. В сезоне-2024/25 команда под его руководством впервые в своей истории стала чемпионом России.

Экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард сейчас возглавляет «Ковентри», занимающий 1-е место в Чемпионшипе.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31341 голос
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoАлександр Корякин
logoКовентри
logoКраснодар
logoФрэнк Лэмпард
logoМурад Мусаев
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да что уж далеко ходить. Ташуев не играл, но при этом ему не составило труда в 96-97 годах (благодаря новаторским идеям) сделать из команды «Автозапчасть» г. Баксан прототип легендарных Барселоны Гвардиолы и нынешнего Сити. А ведь это был его всего лишь второй клуб в тренерской карьере. Кстати, именно тогда Пеп уже начинал скрупулезно читать труды Ташуева.
Научиться можно чему угодно. Главное мотивация и стремление.
А если нет мотивации и стремления можно быть отличным игроком в прошлом и никаким ничего в настоящем.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о работе в «Спартаке»: «Атмосфера была бы хорошей, результат не гарантирую. Давайте хоть на какое-то время, посижу на лавке, надену куртку спартаковскую. Хуже не будет!»
27 февраля, 16:36
Мостовой о Карседо: «Нормальная кандидатура. В «Спартаке» кого только не перепробовали! У нас предостаточно людей, которые футбол смотрели по телевизору, а потом вдруг стали тренерами»
26 февраля, 22:45
Александр Мостовой: «Я бы пошел в штаб Юрана. Это нормально, когда два сильных игрока хотят сделать лучше наш футбол. Другое дело, что не всегда получается – пока не никуда не звали»
23 февраля, 18:24
Филимонов о Мостовом: «В отличие от него, я хотя бы работал в футболе. Было много достижений в тренерской карьере – с тульским «Арсеналом» все круги российского футбола прошли»
22 февраля, 20:30
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
11 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
25 минут назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
28 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
56 минут назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
19 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
38 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
40 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Канвон» – «Матида Зельвия», «Мельбурн Сити» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед»
сегодня, 10:02Live
Рекомендуем