Вратарь «Краснодара» Корякин о критике Мостовым тренеров без игрового прошлого: «Тренерству можно научится. Мусаев изучает много информации»

Корякин: можно тренировать, не игравши в профессиональный футбол.

Вратарь «Краснодара » Александр Корякин отреагировал на мнение экс-футболиста Александра Мостового, что профессиональными тренерами не могут быть специалисты без игрового прошлого.

– Как относитесь к мнению Александра Мостового: если человек не играл в футбол, то тренировать не может?

– Есть много разных примеров. Лэмпард, например, много выиграл в карьере как игрок, а в качестве тренера у него пока не получается. Не зря же люди всю жизнь чему-то учатся. Тренерству тоже можно научится. Мурад Олегович Мусаев изучает много различной информации, он любит это дело.

Нет ничего плохого в том, чтобы тренировать, не игравши ранее в футбол на профессиональном уровне, – сказал Корякин.

Главный тренер «быков» Мурад Мусаев не играл в футбол на профессиональном уровне. В сезоне-2024/25 команда под его руководством впервые в своей истории стала чемпионом России.

Экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард сейчас возглавляет «Ковентри», занимающий 1-е место в Чемпионшипе.