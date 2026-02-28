  • Спортс
  Семшов про гол «Балтики» «Зениту»: «Нужно было засчитывать, Хиль не участвовал в эпизоде. Адамов видел мяч, хотя обзор немного перекрывался»
12

Семшов про гол «Балтики» «Зениту»: «Нужно было засчитывать, Хиль не участвовал в эпизоде. Адамов видел мяч, хотя обзор немного перекрывался»

Игорь Семшов: гол «Балтики» «Зениту» нужно было засчитывать.

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался об отмене гола «Балтики» в матче с «Зенитом» в 19-м туре Мир РПЛ (0:1).

Главный арбитр игры Алексей Сухой отменил гол Кевина Андраде в ворота Дениса Адамова из-за офсайда у Брайана Хиля. 

«Я думаю, что это какие-то миллиметры, и Хиль не участвовал в игровом эпизоде.

Мне кажется, такой гол нужно засчитывать, а Адамов видел мяч, несмотря на то, что обзор немного перекрывался. Но Хиль не участвовал в атаке – мяч то летел в другую сторону», – сказал Семшов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
12 комментариев
Так он перекрывался или нет? Есть правила и Семшов предлагает на них забить
Ответ Андрей_1116680797
Так он перекрывался или нет? Есть правила и Семшов предлагает на них забить
Питерский что-ли? Только газпромовские считают отмену гола справедливой. Остальные болелы на редкость единодушны.
Ответ Андрей_1116680797
Так он перекрывался или нет? Есть правила и Семшов предлагает на них забить
перекрывался

но мало кто знает, что если мяч в воротах Зенита его необходимо засчитать даже с нарушением по последним московским трактовкам

китайские линии в марте 2025 года всем нравятся, а весной 2026 почему то нет)
Ещё дело в том, что линии нарисованы не поймик как. В общем, такое засчитывать действительно нужно
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Ещё дело в том, что линии нарисованы не поймик как. В общем, такое засчитывать действительно нужно
Дело не в линиях
Они взяли для определения офсайда не тот кадр!

📌 Ключевой принцип

Офсайд определяется в момент касания мяча партнёром (удара по воротам) по команде.

Не «когда мяч уже летит», не «когда нога полностью завершила мах», а именно в момент контакта — первое соприкосновение стопы, головы или любой разрешённой части тела с мячом."

Вчера нам показали кадр с линиями в тот момент, когда мяч уже отлетал от головы Андраде
Взяли бы кадром раньше, и Мантуан был бы наглядно ближе к воротам, он делал движение вперёд, а балтиец стоял на месте
0,1 сек, в таком моменте это примерно 50 см.
Вот где нас обманули
Тебя сейчас уволят с МатчТв))
По понятиям, как обычно у нас принято, засчитывать надо, но по букве закона (правил) нет. У Балтики есть право обжаловать решение ВАРа, но как показывает практика (Спартак-Зенит) это бестолку.
Ну я вот не вижу в моменте есть там офсайд или нет. Не представляется возможным вообще это понять.
Но что у семшова с логикой? Что значит обзор перекрывался, но не мешал? Вы понимаете что никто не спрашивает мнение вратаря вообще и поэтому сам по себе тезис «мешал/не мешал» не имеет никакого смысла. Это решает судья который смотрит был ли виден момент удара. А семшов пытается всем угодить ответом своим
Рекомендуем