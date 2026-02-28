Семшов про гол «Балтики» «Зениту»: «Нужно было засчитывать, Хиль не участвовал в эпизоде. Адамов видел мяч, хотя обзор немного перекрывался»

Игорь Семшов: гол «Балтики» «Зениту» нужно было засчитывать.

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался об отмене гола «Балтики» в матче с «Зенитом » в 19-м туре Мир РПЛ (0:1).

Главный арбитр игры Алексей Сухой отменил гол Кевина Андраде в ворота Дениса Адамова из-за офсайда у Брайана Хиля.

«Я думаю, что это какие-то миллиметры, и Хиль не участвовал в игровом эпизоде.

Мне кажется, такой гол нужно засчитывать, а Адамов видел мяч, несмотря на то, что обзор немного перекрывался. Но Хиль не участвовал в атаке – мяч то летел в другую сторону», – сказал Семшов.