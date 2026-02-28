Хавбек «Краснодара» Аугусто о судействе в РПЛ: «Удаление в матче со «Спартаком» просто вывело из себя – я не трогал соперника! А на Кордобе некоторые фолы вообще не замечают»

Дуглас Аугусто: не понимаю некоторые трактовки судей в России.

Полузащитник «Краснодара » Дуглас Аугусто высказался о судействе в России.

– Как тебе в целом уровень судейства в России?

– Глобально я не очень понимаю некоторые трактовки. Удаление в матче со «Спартаком » просто вывело из себя – я вообще соперника не трогал! При этом на Кордобе некоторые фолы вообще не замечают. Это мне непонятно.

Но окей – нам надо просто играть в футбол. И выиграть титул, – сказал Аугусто.