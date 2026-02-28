  • Спортс
  Хавбек «Краснодара» Аугусто о судействе в РПЛ: «Удаление в матче со «Спартаком» просто вывело из себя – я не трогал соперника! А на Кордобе некоторые фолы вообще не замечают»
19

Хавбек «Краснодара» Аугусто о судействе в РПЛ: «Удаление в матче со «Спартаком» просто вывело из себя – я не трогал соперника! А на Кордобе некоторые фолы вообще не замечают»

Дуглас Аугусто: не понимаю некоторые трактовки судей в России.

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о судействе в России.

– Как тебе в целом уровень судейства в России?

– Глобально я не очень понимаю некоторые трактовки. Удаление в матче со «Спартаком» просто вывело из себя – я вообще соперника не трогал! При этом на Кордобе некоторые фолы вообще не замечают. Это мне непонятно.

Но окей – нам надо просто играть в футбол. И выиграть титул, – сказал Аугусто. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну врать-то не надо.
Главное при вчерашнем подсуживании впомнить, что и Спартаку якобы помогают, тьфу.
Ответ Ковид 07.10.52
Главное при вчерашнем подсуживании впомнить, что и Спартаку якобы помогают, тьфу.
Подсудили так подсудили, левый пеналь в ворота Краснодара и глупо отмененный чистый гол... Я, конечно, понимаю, что для свидетелей пяточных офсайдов это не аргумент, и тот факт, что Краснодар появился на поле в начале матча без удаленного игрока - вызывает бурное негодование, но все-таки, пейте таблеточки и купите очки.
Ответ antip2000@pisem.net
Подсудили так подсудили, левый пеналь в ворота Краснодара и глупо отмененный чистый гол... Я, конечно, понимаю, что для свидетелей пяточных офсайдов это не аргумент, и тот факт, что Краснодар появился на поле в начале матча без удаленного игрока - вызывает бурное негодование, но все-таки, пейте таблеточки и купите очки.
значит то что Кордобе, Косте и Ленини, не дали хотя бы по одной желтой, все норм?
то что сперцян как девочка валяется и выпрашивает постоянно нарушения, это для тебя норм в этом матче?
К сожалению у наших арбитров очень и очень низкая квалификация. По этой причине наших арбитров перестали привлекать для обслуживания матчей ЧМ, ЧЕ, ЛЧ, ЛЕ и т.д., и это наблюдалось за долго до отстранения нашей сборной и клубов от всех турниров. То что творится в некоторых играх РПЛ, когда арбитры путают футбольные правила с регбийными, и это в том числе игре защитников против Кордобы.
Ответ Су-35
К сожалению у наших арбитров очень и очень низкая квалификация. По этой причине наших арбитров перестали привлекать для обслуживания матчей ЧМ, ЧЕ, ЛЧ, ЛЕ и т.д., и это наблюдалось за долго до отстранения нашей сборной и клубов от всех турниров. То что творится в некоторых играх РПЛ, когда арбитры путают футбольные правила с регбийными, и это в том числе игре защитников против Кордобы.
В АПЛ иногда такое вытворяют, похлеще вчерашнего, ну не с оффсайдами, но смешно также. И это не рядовые судьи, а те, которых приглашают в еврокубки.
Ответ Су-35
К сожалению у наших арбитров очень и очень низкая квалификация. По этой причине наших арбитров перестали привлекать для обслуживания матчей ЧМ, ЧЕ, ЛЧ, ЛЕ и т.д., и это наблюдалось за долго до отстранения нашей сборной и клубов от всех турниров. То что творится в некоторых играх РПЛ, когда арбитры путают футбольные правила с регбийными, и это в том числе игре защитников против Кордобы.
а то что Кордоба всегда в борьбе то доктор в лицо, то ладошкой, это нормально?
Ну куда ж без Спартака? ))
