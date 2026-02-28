Хавбек «Краснодара» Аугусто о судействе в РПЛ: «Удаление в матче со «Спартаком» просто вывело из себя – я не трогал соперника! А на Кордобе некоторые фолы вообще не замечают»
Дуглас Аугусто: не понимаю некоторые трактовки судей в России.
Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о судействе в России.
– Как тебе в целом уровень судейства в России?
– Глобально я не очень понимаю некоторые трактовки. Удаление в матче со «Спартаком» просто вывело из себя – я вообще соперника не трогал! При этом на Кордобе некоторые фолы вообще не замечают. Это мне непонятно.
Но окей – нам надо просто играть в футбол. И выиграть титул, – сказал Аугусто.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
то что сперцян как девочка валяется и выпрашивает постоянно нарушения, это для тебя норм в этом матче?