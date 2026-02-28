Гол Дзюбы «Оренбургу» отменили из-за офсайда после 4-минутной проверки ВАР
Гол Дзюбы «Оренбургу» отменили из-за офсайда.
Гол «Акрона» в ворота «Оренбурга» отменили после проверки ВАР.
Оренбуржцы принимают тольяттинцев (1:0, первый тайм) в 19-м туре Мир РПЛ.
Форвард гостей Артем Дзюба забил на 36-й минуте, однако гол был отменен. После проверки ВАР главный арбитр Андрей Прокопов на 40-й минуте принял решение не засчитывать мяч из-за офсайда.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Изображение: скриншот из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
1. VAR работает плохо
2. Отменяем VAR
3. Возращаемся в 90е-нулевые с трехметровыми офсайдами и пенальти ни за что.
Человек только точку ставит на экране, диния автоматом появляется.
А чтобы эти линии были параллельны полю, то их калибруют перед матчем - сводят компьютерную линию с лицевой. Делают тестовую проверку на поле с людьми - встают рядом два человека, изображая разные игровые ситуации, а оператор вар у себя ставит точки. Всё, программа запоминает в каком положении эти линии должны быть, относительно разметки на поле.
На ней получше должно видно.
Уже начали)))
Дзюба упирается плечом в соперника, а нарисовали линии так, что плечо ближе к воротам чем сам соперник? Это не VAR, а коррупция в чистом виде, которая прикрывается значком VAR. )))