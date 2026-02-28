Фото
95

Гол Дзюбы «Оренбургу» отменили из-за офсайда после 4-минутной проверки ВАР

Гол Дзюбы «Оренбургу» отменили из-за офсайда.

Гол «Акрона» в ворота «Оренбурга» отменили после проверки ВАР.

Оренбуржцы принимают тольяттинцев (1:0, первый тайм) в 19-м туре Мир РПЛ.

Форвард гостей Артем Дзюба забил на 36-й минуте, однако гол был отменен. После проверки ВАР главный арбитр Андрей Прокопов на 40-й минуте принял решение не засчитывать мяч из-за офсайда.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображение: скриншот из трансляции «Матч Премьер»

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31340 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoсудьи
видеоповторы
logoАртем Дзюба
95 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поставить лишние две камеры на уровень линии штрафной? Можно, а зачем?
Ответ FunyaFun
Поставить лишние две камеры на уровень линии штрафной? Можно, а зачем?
Главное, чтобы сейчас не было двухходовочки:
1. VAR работает плохо
2. Отменяем VAR
3. Возращаемся в 90е-нулевые с трехметровыми офсайдами и пенальти ни за что.
Ответ FunyaFun
Поставить лишние две камеры на уровень линии штрафной? Можно, а зачем?
Тут видно, что попа к воротам ближе, чем голова
По этой камеры интересно как они могли линию начертить 😂
Ответ Axmat Cecenov
По этой камеры интересно как они могли линию начертить 😂
Там не чертят, там рисуют. Не путайте.
Ответ Axmat Cecenov
По этой камеры интересно как они могли линию начертить 😂
Вы до сих пор не понимаете как эти линии рисуются?
Человек только точку ставит на экране, диния автоматом появляется.
А чтобы эти линии были параллельны полю, то их калибруют перед матчем - сводят компьютерную линию с лицевой. Делают тестовую проверку на поле с людьми - встают рядом два человека, изображая разные игровые ситуации, а оператор вар у себя ставит точки. Всё, программа запоминает в каком положении эти линии должны быть, относительно разметки на поле.
Нужно было повтор с камеры из за ворот Акрона брать, оттуда лучше видно
Ответ funnynerd21
Нужно было повтор с камеры из за ворот Акрона брать, оттуда лучше видно
Лучше со спутника из космоса.
Ответ funnynerd21
Нужно было повтор с камеры из за ворот Акрона брать, оттуда лучше видно
спартак же так и доказывал уже отсутствие офсайда у мартинса
Наш VAR самый варистый VAR в мире 🤥
Ответ xa-xa
Наш VAR самый варистый VAR в мире 🤥
он не наш он китайский с али экспресс.
Ответ xa-xa
Наш VAR самый варистый VAR в мире 🤥
Ну слушайте, в кубке Испании у Барселона 7 минут офсайд искали. Есть куда стремиться
Странно, что не показали с камеры в Самаре.
На ней получше должно видно.
Ответ Всё знаю
Странно, что не показали с камеры в Самаре. На ней получше должно видно.
С снимков со спутника скоро линии будут рисовать)
Ответ Удар Кержакова
С снимков со спутника скоро линии будут рисовать)
В плане скоро?
Уже начали)))
Линии чертятся не по проекции, а по протекции.
Я думал, что вчера был треш. Но раз они умеют рисовать линии ещё и по таким картинкам, то вопросов к адекватности нашего футбола уже не возникает
Если офсайдные линии чертят с таких ракурсов, то можно просто монетку подкидывать и принимать решение. Быстрее и честнее.
По итогу вчерашних событий решили наказать Дзюбу.
Ответ Joker2104
По итогу вчерашних событий решили наказать Дзюбу.
еще и Спартак отправят в пердив)
Ответ Joker2104
По итогу вчерашних событий решили наказать Дзюбу.
Ну, а что он действительно!
Лол, ну и ракурс.
Дзюба упирается плечом в соперника, а нарисовали линии так, что плечо ближе к воротам чем сам соперник? Это не VAR, а коррупция в чистом виде, которая прикрывается значком VAR. )))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Оренбург» обыграл «Акрон» – 2:0. Савельев забил с игры, Гюрлюк – с пенальти, гол Дзюбы отменили из-за офсайда
28 февраля, 11:02
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
10 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
24 минуты назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
27 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
55 минут назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
18 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
37 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
39 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Канвон» – «Матида Зельвия», «Мельбурн Сити» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед»
сегодня, 10:02Live
Рекомендуем