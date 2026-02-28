Гол Дзюбы «Оренбургу» отменили из-за офсайда после 4-минутной проверки ВАР

Гол Дзюбы «Оренбургу» отменили из-за офсайда.

Гол «Акрона» в ворота «Оренбурга» отменили после проверки ВАР.

Оренбуржцы принимают тольяттинцев (1:0, первый тайм) в 19-м туре Мир РПЛ.

Форвард гостей Артем Дзюба забил на 36-й минуте, однако гол был отменен. После проверки ВАР главный арбитр Андрей Прокопов на 40-й минуте принял решение не засчитывать мяч из-за офсайда.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображение: скриншот из трансляции «Матч Премьер»