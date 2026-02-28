  • Спортс
Дуглас об отмене гола «Балтики»: «Этот эпизод дал «Зениту» силы для победы, продолжаем бороться за чемпионство. Соперник был в офсайде»

Дуглас Сантос об отмене гола «Балтики»: этот эпизод дал «Зениту» силы.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о победе над «Балтикой» (1:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Единственный гол забил полузащитник сине-бело-голубых Луис Энрике. Калининградцы также отличились на 75-й минуте, однако арбитр Алексей Сухой отменил мяч Кевина Андраде после просмотра ВАР, поскольку Брайан Хиль оказался в офсайде.

«Мы неплохо начали, но втором тайме наша команда не очень хорошо контролировала мяч. Кроме того, у «Балтики» неплохо получались длинные передачи. Это помешало нам показывать тот футбол, в который мы обычно играем в атаке. Рад, что мы в итоге забили гол, поэтому продолжаем бороться за чемпионство.

Что касается отмененного гола, соперник был в офсайде. Этот эпизод дал нам силы, чтобы победить. Рад, что Луис Энрике смог отличиться благодаря своему индивидуальному мастерству и принести нам три очка», – сказал Дуглас Сантос.

«Что касается отменного гола…. Этот эпизод дал нам силы ….. «. Дал нам силы устроить праздничную атмосферу к юбилею нашего тренера..:))
Этот эпизод дал уверенность в том, что можно ходить пешком и при этом отскочить на победу
Это всего лишь первый матч весны. Сколько их ещё будет. Пусть радуются на здоровье, посмотрим, кто будет смеяться и радоваться в конце сезона. И вся страна будет счастлива, если это будет не Зенит
Отберите у него паспорт.
Геннадий Орлов: «Победа «Зенита» – чудо, «Балтика» доминировала во втором тайме. Гол Андраде вытекал из логики событий, но нарисовали линии. Питерцам повезло»
28 февраля, 09:21
Смородская об отмене гола «Зениту»: «Полный беспредел. Нападающий «Балтики» никому не мешал»
28 февраля, 03:13
Радимов про 1:0 с «Балтикой»: «Классные команды должны дожимать такие игры, что «Зенит» и сделал»
28 февраля, 01:32
Александр Мостовой: «По-футбольному гол «Балтики» – чистый. Самое сильное – как вне игры определили: по шнурку или по шипу? И не наиграл «Зенит» на победу»
27 февраля, 21:45
