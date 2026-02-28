Дуглас об отмене гола «Балтики»: «Этот эпизод дал «Зениту» силы для победы, продолжаем бороться за чемпионство. Соперник был в офсайде»

Дуглас Сантос об отмене гола «Балтики»: этот эпизод дал «Зениту» силы.

Защитник «Зенита » Дуглас Сантос высказался о победе над «Балтикой» (1:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Единственный гол забил полузащитник сине-бело-голубых Луис Энрике. Калининградцы также отличились на 75-й минуте, однако арбитр Алексей Сухой отменил мяч Кевина Андраде после просмотра ВАР, поскольку Брайан Хиль оказался в офсайде.

«Мы неплохо начали, но втором тайме наша команда не очень хорошо контролировала мяч. Кроме того, у «Балтики» неплохо получались длинные передачи. Это помешало нам показывать тот футбол, в который мы обычно играем в атаке. Рад, что мы в итоге забили гол, поэтому продолжаем бороться за чемпионство.

Что касается отмененного гола, соперник был в офсайде. Этот эпизод дал нам силы, чтобы победить. Рад, что Луис Энрике смог отличиться благодаря своему индивидуальному мастерству и принести нам три очка», – сказал Дуглас Сантос .