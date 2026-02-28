209

В Израиле перенесли все запланированные на субботу матчи на фоне ударов по Ирану

В Израиле перенесли все футбольные матчи, запланированные на субботу.

В Израиле отменили проведение всех футбольных матчей, которые должны были состояться 28 февраля.

Это решение было принято в соответствии с инструкциями Командования тыла страны.

Сегодня в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

«Последние несколько лет научили нас готовиться и оптимально реагировать в короткие сроки, останавливать спортивные мероприятия и возобновлять их. Мы все внесем свой вклад в укрепление национальной устойчивости во имя безопасного будущего.

Я призываю всех вас соблюдать инструкции и беречь себя, чтобы мы могли вернуться на поле сильнее и в более безопасной обстановке», – заявил президент Израильской футбольной ассоциации Моше Зуарес. 

В субботу планировалось провести 5 матчей высшей лиги Израиля: «Бейтар» – «Ирони Тверия», «Ашдод» – «Маккаби Нетанья», «Хапоэль Хайфа» – «Маккаби Тель-Авив», «Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона» – «Бней Сахнин» и «Маккаби Бней Рейне» – «Хапоэль Иерусалим».

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31340 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport5
logoвысшая лига Израиль
logoМаккаби Бней Рейне
logoХапоэль Иерусалим
logoИрони Тверия
logoХапоэль Ирони Кирьят-Шмона
logoМаккаби Тель-Авив
logoБней Сахнин
logoМаккаби Нетанья
logoБейтар
logoХапоэль Хайфа
logoАшдод
Политика
logoвысшая лига Иран
209 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Помнится, когда в очередной раз оправдывались, почему Россию отстранили от Олимпиады, так приводили аргумент, дескать, «она нарушила олимпийское перемирие», и вот теперь же тоже должно последовать отстранение США и Израиля за ракетные атаки, ведь у нас «мир, основанный на правилах», правильно?
Ответ Иван Буренков
Помнится, когда в очередной раз оправдывались, почему Россию отстранили от Олимпиады, так приводили аргумент, дескать, «она нарушила олимпийское перемирие», и вот теперь же тоже должно последовать отстранение США и Израиля за ракетные атаки, ведь у нас «мир, основанный на правилах», правильно?
Конечно. Штаты сами себя отстранят.
Ответ Иван Буренков
Помнится, когда в очередной раз оправдывались, почему Россию отстранили от Олимпиады, так приводили аргумент, дескать, «она нарушила олимпийское перемирие», и вот теперь же тоже должно последовать отстранение США и Израиля за ракетные атаки, ведь у нас «мир, основанный на правилах», правильно?
Да нет никаких правил, забудьте. Международное право - это фикция, которое якобы должно было отражать эволюцию развития общественной и политической мысли.
Единственное право, которое работало и тысячи лет назад и сейчас в международной политике - право сильного. Кто сильнее, тот и прав.
"Не можем жить в стране, которая нападает на соседей" заявили российские либералы и в знак протеста уехали из Израиля )
Ответ riverman1980
"Не можем жить в стране, которая нападает на соседей" заявили российские либералы и в знак протеста уехали из Израиля )
щас блин))
легко придумают новую отговорку) они в этом мастера
Ответ riverman1980
"Не можем жить в стране, которая нападает на соседей" заявили российские либералы и в знак протеста уехали из Израиля )
Только теперь куда они поедут? )
Ждём на ветке всех адептов международного права и нетвойнистов)
Ответ Rio de Janeiro
Ждём на ветке всех адептов международного права и нетвойнистов)
Погоди, им методичку пока пишут в соросовских помойках, как это правильно оправдывать под их великими лозунгами «это другое»))
Ответ Rio de Janeiro
Ждём на ветке всех адептов международного права и нетвойнистов)
Комментарий скрыт
Похитили президента не зависимой страны, терроризируют кубу, наносят удары по ирану..не настало ли время исключения из всех спортивных соревнований и переноса чм
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Похитили президента не зависимой страны, терроризируют кубу, наносят удары по ирану..не настало ли время исключения из всех спортивных соревнований и переноса чм
Займись этим вопросом!
Ответ Marathon50
Займись этим вопросом!
Тут надо всем цивилизованным миром заниматься или он не настолько цивилизованный и райский сад,это пропаганда
А так хотелось конечно посмотреть Ашдод Маккаби Нетания, расстроил спортс такой новостью
Ответ AnlyJess
А так хотелось конечно посмотреть Ашдод Маккаби Нетания, расстроил спортс такой новостью
А я выступление на международной арене Хапоэля Петах-Тиквы ждал, как не в себя...
Печалька, конечно...
Ответ Дандрей
А я выступление на международной арене Хапоэля Петах-Тиквы ждал, как не в себя... Печалька, конечно...
С детства за Бней-Иегуду
Ответ Александр Бялт
Приплёл спортс))
Давайте будем честны, за этот талант мы его и любим
Ответ Александр Бялт
Приплёл спортс))
Мой любимый политический сайт!
«Свободная Европа» тявкать, конечно, не будет, только мы в комментариях
Ответ Алексей Мишин
«Свободная Европа» тявкать, конечно, не будет, только мы в комментариях
Можно, а зачем? Речь же не о «щите Европы»))
Ответ Алексей Мишин
«Свободная Европа» тявкать, конечно, не будет, только мы в комментариях
Свободная Европа объявит бойкот церемонии открытия Паралимпиады 2026 за участие России с флагом в играх.
О, подоспели футбольные новости на нашем военно-политическом сайте!
Что-то не слышно осуждение агрессии США и Израиля? Странно, но факт.
Ответ mitos
Что-то не слышно осуждение агрессии США и Израиля? Странно, но факт.
Некогда. Выходные же! 😁
США и евреев убирать из спорта будут? Или это другое?
Ответ Predator777
США и евреев убирать из спорта будут? Или это другое?
Сейчас эти ваши слова дойдут до них, а они ещё обмозгуют как лучше сделать. Одним словом типун вас за 👅👅👅
Ответ Predator777
США и евреев убирать из спорта будут? Или это другое?
Комментарий удален модератором
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
10 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
24 минуты назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
27 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
55 минут назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
18 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
37 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
39 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Канвон» – «Матида Зельвия», «Мельбурн Сити» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед»
сегодня, 10:02Live
Рекомендуем