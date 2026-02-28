В Израиле перенесли все запланированные на субботу матчи на фоне ударов по Ирану

В Израиле перенесли все футбольные матчи, запланированные на субботу.

В Израиле отменили проведение всех футбольных матчей, которые должны были состояться 28 февраля.

Это решение было принято в соответствии с инструкциями Командования тыла страны.

Сегодня в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

«Последние несколько лет научили нас готовиться и оптимально реагировать в короткие сроки, останавливать спортивные мероприятия и возобновлять их. Мы все внесем свой вклад в укрепление национальной устойчивости во имя безопасного будущего.

Я призываю всех вас соблюдать инструкции и беречь себя, чтобы мы могли вернуться на поле сильнее и в более безопасной обстановке», – заявил президент Израильской футбольной ассоциации Моше Зуарес.

В субботу планировалось провести 5 матчей высшей лиги Израиля: «Бейтар » – «Ирони Тверия », «Ашдод » – «Маккаби Нетанья », «Хапоэль Хайфа » – «Маккаби Тель-Авив», «Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона» – «Бней Сахнин» и «Маккаби Бней Рейне» – «Хапоэль Иерусалим».