Миллер и Зырянов подарили куртку с надписью «Семак здесь главный» тренеру «Зенита» на 50-летие

Тренер «Зенита» получил куртку с надписью «Семак здесь главный» от Миллера.

Глава «Газпрома » Алексей Миллер лично поздравил Сергея Семака с юбилеем. Вчера главному тренеру «Зенита » исполнилось 50 лет. Миллер вместе с председателем правления клуба Константином Зыряновым посетил раздевалку команды и подарил специалисту куртку с надписью «Семак здесь главный». «Специальный именной подарок для Сергея Семака 👏🏼. С юбилеем! 🔝💙», – говорится в сообщении «Зенита».