Миллер и Зырянов подарили куртку с надписью «Семак здесь главный» тренеру «Зенита» на 50-летие

Глава «Газпрома» Алексей Миллер лично поздравил Сергея Семака с юбилеем.
Вчера главному тренеру «Зенита» исполнилось 50 лет. Миллер вместе с председателем правления клуба Константином Зыряновым посетил раздевалку команды и подарил специалисту куртку с надписью «Семак здесь главный».
«Специальный именной подарок для Сергея Семака 👏🏼.
С юбилеем! 🔝💙», – говорится в сообщении «Зенита».
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
А можно Миллера не показывать? Никогда. Нигде.
Ну почему не показывать никогда и негде? В клетке суда, на котором бы ему дали лет 15 строгача, он смотрелся бы вполне органично
Клеток на всех не напасёшься.
Как говорилось в одном великом фильме-"Какая отвратительная рожа"
Сразу эта фраза на ум пришла
Указывает на линию
По этому пальцу вчера офсайд и чертили😼
Потрясающий комментарий !!!
Дома не рискнет эту куртку надеть Сережа
Жена будет носить
Сережа послушно в позе стоит, молодец
«Какая отвратительная р…» (с)
Семак , сними куртку , иди поешь мяса и не позорься
Вчера там главный был сухой, именно при его помощи зенит получил три очка, а не при помощи физрука сергея блаженного
Просто напомню, что Сухой судил матч, в котором не увидил наступ краснодарца на Гонду, но всем тогда его судейство нравилось, даже не знаю почему🤨
Ему нужно и в семье эту куртку надевать).
Какая противная рожа!
