Лусиано Гонду: «В России мне сказали, что моя фамилия созвучна с нехорошим словом. Мне нравится, что на футболке написано только имя»
Лусиано Гонду: сказали, что моя фамилия созвучна с нехорошим словом на русском.
Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду высказался об обозначении его имени.
– В России тебя сразу назвали Лусиано. Говорят, что комментаторам «Матч ТВ» даже запрещали называть твою фамилию. Что ты об этом думаешь и как тебе это объясняли?
– На самом деле, когда я приехал в Россию, мне сказали, что моя фамилия, возможно, созвучна с нехорошим словом. И спросили: «Хочешь все-таки фамилию написать или ограничиться своим именем?»
А мне понравилось, как мое имя выглядит на футболке, так и осталось. Собственно, и сейчас мне нравится, что у меня там имя только написано, – сказал бывший форвард «Зенита» в интервью на ютуб-канале Ивана Карпова.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Ивана Карпова
