  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лусиано Гонду: «В России мне сказали, что моя фамилия созвучна с нехорошим словом. Мне нравится, что на футболке написано только имя»
34

Лусиано Гонду: «В России мне сказали, что моя фамилия созвучна с нехорошим словом. Мне нравится, что на футболке написано только имя»

Лусиано Гонду: сказали, что моя фамилия созвучна с нехорошим словом на русском.

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду высказался об обозначении его имени.

– В России тебя сразу назвали Лусиано. Говорят, что комментаторам «Матч ТВ» даже запрещали называть твою фамилию. Что ты об этом думаешь и как тебе это объясняли?

– На самом деле, когда я приехал в Россию, мне сказали, что моя фамилия, возможно, созвучна с нехорошим словом. И спросили: «Хочешь все-таки фамилию написать или ограничиться своим именем?»

А мне понравилось, как мое имя выглядит на футболке, так и осталось. Собственно, и сейчас мне нравится, что у меня там имя только написано, – сказал бывший форвард «Зенита» в интервью на ютуб-канале Ивана Карпова.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31339 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Ивана Карпова
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЛусиано Гонду
Иван Карпов
logoМатч ТВ
игровая форма
logoЗенит
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Созвучна с прозвищем Глушакова
Представляю, что бы сказали Насри, приедь он в наш чемпионат:)))
Ответ shava72
Представляю, что бы сказали Насри, приедь он в наш чемпионат:)))
Организовали бы ему связку с Кучкой.
Ответ shava72
Представляю, что бы сказали Насри, приедь он в наш чемпионат:)))
Владимир Столяров комментатор в эфире матча пошутил над Насри в еврокубке и лишился навсегда права коментировать Зенит по тв. Хотя очень захватывающие были у него репортажи
Ананидзе посоветовал небось
Ответ Bucefall
Ананидзе посоветовал небось
Вместе с Малофеевым
Не слушай дураков, забивай побольше!
Хороший парень, работяга. Надеюсь, принесет много пользы и голов ЦСКА ❤️💙
Так он Гонду или Гондоу? Гонду то никак не созвучно с кондомом.
Ответ bear7904
Так он Гонду или Гондоу? Гонду то никак не созвучно с кондомом.
Бред это собачий, а не созвучие... Делать нечего вот и трут всякую хрень... Главное качественный нап, реально усилит КОМАНДУ!!! ЦВБП 🏆🥇
Ответ bear7904
Так он Гонду или Гондоу? Гонду то никак не созвучно с кондомом.
По идее "Гонду" и созвучно не с английским "Кондом", а русским-народным "Го##он". И конечно всегда найдутся дегроиды которые не постесняются так кричать с трибун, например. Так что "Лусиано" вполне себе нормально.
Слово «condom» не из русского языка.
Ответ Доктор Верховцев
Слово «condom» не из русского языка.
посмотрите фрагмент "Что где когда" про серсо. Легко гуглится по запросу "двинятин серсо". много нового узнаете о том, какие слова русские, а какие - нет
да тут любят цепляться за внешность, имя, особенности и тд. Это лишь говорит об гнилом обществе
Ответ Kirlian
да тут любят цепляться за внешность, имя, особенности и тд. Это лишь говорит об гнилом обществе
Откуда пишешь про плохое общество в России, надеюсь из Тель-Авива?))
Почему это нехорошим?
Очень даже нужным и полезным в некоторых ситуациях.
Комментарий удален модератором
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Комментарий удален модератором
А зенит не команда рондона и гондоу?
Ответ KirukatoCSKA
А зенит не команда рондона и гондоу?
И зенит
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Челестини о Гонду: «Очень топил за его трансфер. Не самый быстрый игрок, но объемный и прессингующий – в первой части сезона у ЦСКА не было того, что он дает»
26 февраля, 09:28
Бабаев о Гонду: «Игрок попросил, чтобы на футболке было размещено имя Лусиано. Мы пошли навстречу»
23 февраля, 16:25
Бабаев о зимних трансферах ЦСКА: «Лусиано сразу показал голевое чутье, умение играть на команду, Баринов проявил себя лидером. Рейс – 11-й по сыгранным матчам в истории «Спортинга»
19 февраля, 08:28
Андронов подтвердил, что на «Матч ТВ» запрещали называть Гонду по фамилии: «Все так и было! А еще Миллер издал циркуляр – нельзя говорить «питерцы», только «петербуржцы»
6 февраля, 08:52
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
10 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
24 минуты назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
27 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
55 минут назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
10 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
18 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
37 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
39 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Рекомендуем