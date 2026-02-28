  • Спортс
65

Рабинер об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «Стыдоба. Не вижу ни одной причины верить линиям, которые рисуются вручную»

Рабинер об отмене гола «Балтики»: стыдоба, не могу верить офсайдным линиям.

Журналист Игорь Рабинер возмутился отменой гола «Балтики» в матче с «Зенитом» (0:1) из-за офсайда у Брайана Хиля. Главный арбитр встречи Алексей Сухой посчитал, что игрок калининградцев загораживал обзор вратарю петербуржцев Денису Адамову.

«Помеха – левая. Линии – левые. Ни в чем не убеждающие. Вижу, что не меня одного.

Эта история показывает, что не засчитать при остром желании можно что угодно.

Спасибо за такое возвращение, РПЛ. Вот как после этого дальше смотреть? И зачем?

А сейчас готовьтесь: нас начнут убеждать, что черное – это белое.

Кто. Рисует. Линии? Имя, отчество, фамилия? Мы должны его знать, но мы не знаем», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.

«По помехе вратарю после нескольких стоп-кадров вопросы, пожалуй, снимаю. Хиль хоть и далеко, но прямо между мячом и Адамовым.

Но по камерам сбоку ни одной причины верить линиям, которые рисуются вручную, не вижу. «Я художник, я так вижу».

Стыдоба по-любому», – добавил Рабинер позднее.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
65 комментариев
Что Чернявский, что Рабинер год назад радовались этим же офсайдным линиям
Ответ Андрей_1116680797
Что Чернявский, что Рабинер год назад радовались этим же офсайдным линиям
продажные
Ответ Андрей_1116680797
Что Чернявский, что Рабинер год назад радовались этим же офсайдным линиям
тут верю
тут не верю

правило только одно, беспредел в отношении Зенита это норма
Балтику жалко, ну правда спорный офсайд, московцам бы засчитали без всяких линий
А как он радовался этим китайским линиям, когда побеждал Спартак😁
Ответ Kassster
А как он радовался этим китайским линиям, когда побеждал Спартак😁
Комментарий скрыт
Ответ Kassster
А как он радовался этим китайским линиям, когда побеждал Спартак😁
17 арта 2025 Игорь Рабинер циататы

Я смог увидеть это, не зная результата! "Спартак" заслужил победу, Кристофер Мартинс - отныне легенда! Более спокойный разбор - позже, дайте успокоиться :)

Еще в момент второго гола Мартинса я сказал: "Офсайд". Поэтому радовался не особо, думал - отменят. И какое же было приятное удивление, когда оказалось, что нет!

https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/message/b/ee/5acfdcdd2436897991606e97e1fce.png?f=webp&q=90&s=2x&w=730
Где был рабинер, когда отменяли гол Тюкавина Спартаку? Ему тогда линии нравились?
Ответ sob4kin.s@yandex.ru
Где был рабинер, когда отменяли гол Тюкавина Спартаку? Ему тогда линии нравились?
он журналюга продажная, ловит хайп
Не вижу не одной причины учитывать в таких вопросах мнение Рабинера - предсказать, каким оно будет, можно заранее.
Почему болельщики Спартака не рады победе Зенита? Зенит отнял же очки у их главного конкурента за 5 место. Благодарны должны быть.
Ответ Удар Кержакова
Почему болельщики Спартака не рады победе Зенита? Зенит отнял же очки у их главного конкурента за 5 место. Благодарны должны быть.
Комментарий скрыт
Ответ Удар Кержакова
Почему болельщики Спартака не рады победе Зенита? Зенит отнял же очки у их главного конкурента за 5 место. Благодарны должны быть.
Нам это 5 место как собаке 5 нога. По сезону Балтика заслужила быть выше раздолбаев Спартака.
Когда эти линии рисовали в пользу Спартака это всех устраивало, а как только в пользу Зенита, так они сразу "корявые". Двойные стандарты налицо.
Ответ Валерий Анташов
Когда эти линии рисовали в пользу Спартака это всех устраивало, а как только в пользу Зенита, так они сразу "корявые". Двойные стандарты налицо.
Комментарий скрыт
Ответ d55780
Комментарий скрыт
Заговор ищут те, кто линии корявыми считают или у вас другое мнение, спартаковское особенное ?
Это не тот ли Рабинер, который в том году, говорил, что нет сомнений в правильности ВАР и так как они рисуют линии, после матча Спартак-Зенит, когда нарисовали, что у Мартинса нет офсайда 😂😂😂
Ответ Ak4705
Это не тот ли Рабинер, который в том году, говорил, что нет сомнений в правильности ВАР и так как они рисуют линии, после матча Спартак-Зенит, когда нарисовали, что у Мартинса нет офсайда 😂😂😂
Да, тот самый. Вот же
https://t.me/vzenite12/30526
В прошлом году "линии от руки" в игре Спартак-Зенит лишили Зенит важных очков. Но Рабинер тогда пел другие песни.
Мнение Рабинера - самый серьезный аргумент в пользу того, что офсайд был)
Как убивали Балтику. Часть первая. (И.Рабинер)
Конечно, к левому голу Мартинса(Спартак-Зенит 2-1) у Рабинера никаких вопросов нет. Лицемер.
