Рабинер об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «Стыдоба. Не вижу ни одной причины верить линиям, которые рисуются вручную»

Рабинер об отмене гола «Балтики»: стыдоба, не могу верить офсайдным линиям.

Журналист Игорь Рабинер возмутился отменой гола «Балтики» в матче с «Зенитом » (0:1) из-за офсайда у Брайана Хиля . Главный арбитр встречи Алексей Сухой посчитал, что игрок калининградцев загораживал обзор вратарю петербуржцев Денису Адамову.

«Помеха – левая. Линии – левые. Ни в чем не убеждающие. Вижу, что не меня одного.

Эта история показывает, что не засчитать при остром желании можно что угодно.

Спасибо за такое возвращение, РПЛ . Вот как после этого дальше смотреть? И зачем?

А сейчас готовьтесь: нас начнут убеждать, что черное – это белое.

Кто. Рисует. Линии? Имя, отчество, фамилия? Мы должны его знать, но мы не знаем», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.

«По помехе вратарю после нескольких стоп-кадров вопросы, пожалуй, снимаю. Хиль хоть и далеко, но прямо между мячом и Адамовым .

Но по камерам сбоку ни одной причины верить линиям, которые рисуются вручную, не вижу. «Я художник, я так вижу».

Стыдоба по-любому», – добавил Рабинер позднее.