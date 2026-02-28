Рабинер об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «Стыдоба. Не вижу ни одной причины верить линиям, которые рисуются вручную»
Журналист Игорь Рабинер возмутился отменой гола «Балтики» в матче с «Зенитом» (0:1) из-за офсайда у Брайана Хиля. Главный арбитр встречи Алексей Сухой посчитал, что игрок калининградцев загораживал обзор вратарю петербуржцев Денису Адамову.
«Помеха – левая. Линии – левые. Ни в чем не убеждающие. Вижу, что не меня одного.
Эта история показывает, что не засчитать при остром желании можно что угодно.
Спасибо за такое возвращение, РПЛ. Вот как после этого дальше смотреть? И зачем?
А сейчас готовьтесь: нас начнут убеждать, что черное – это белое.
Кто. Рисует. Линии? Имя, отчество, фамилия? Мы должны его знать, но мы не знаем», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.
«По помехе вратарю после нескольких стоп-кадров вопросы, пожалуй, снимаю. Хиль хоть и далеко, но прямо между мячом и Адамовым.
Но по камерам сбоку ни одной причины верить линиям, которые рисуются вручную, не вижу. «Я художник, я так вижу».
Стыдоба по-любому», – добавил Рабинер позднее.
тут не верю
правило только одно, беспредел в отношении Зенита это норма
Балтику жалко, ну правда спорный офсайд, московцам бы засчитали без всяких линий
Я смог увидеть это, не зная результата! "Спартак" заслужил победу, Кристофер Мартинс - отныне легенда! Более спокойный разбор - позже, дайте успокоиться :)
Еще в момент второго гола Мартинса я сказал: "Офсайд". Поэтому радовался не особо, думал - отменят. И какое же было приятное удивление, когда оказалось, что нет!
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/message/b/ee/5acfdcdd2436897991606e97e1fce.png?f=webp&q=90&s=2x&w=730
https://t.me/vzenite12/30526
Конечно, к левому голу Мартинса(Спартак-Зенит 2-1) у Рабинера никаких вопросов нет. Лицемер.