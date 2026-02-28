  • Спортс
  «Если Палмер поедет на ЧМ, у него будет 3 лета подряд без перерыва. Люди говорят, что он миллионер, но это не дает ему лишнего легкого или ноги». Гендиректор PFA Моланго о календаре
20

«Если Палмер поедет на ЧМ, у него будет 3 лета подряд без перерыва. Люди говорят, что он миллионер, но это не дает ему лишнего легкого или ноги». Гендиректор PFA Моланго о календаре

Гендиректор PFA о календаре: игроки миллионеры, но у них нет лишних легких и ног.

Гендиректор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Махета Моланго на примере полузащитника «Челси» Коула Палмера высказался о перегруженном футбольном календаре.

«Я хочу видеть Коула Палмера на поле, потому что благодаря ему я мечтаю.

Если Коул Палмер поедет на чемпионат мира, у него будет три лета подряд без перерыва.

Люди говорят, что он миллионер. Да, это так, но это не дает ему дополнительного легкого или лишней ноги», – заявил Моланго на саммите FT Business of Football.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер PFA
календарь
logoЗдоровье
logoпремьер-лига Англия
Ассоциация профессиональных футболистов Англии
logoСборная Англии по футболу
logoЧелси
logoКоул Палмер
деньги
logoЧМ-2026
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Блин, Палмер - прям самый неудачный пример. Вот сказал бы он Кукурелья, который пашет без замен уже очень давно, играя почти все матчи Челси и Испании, тогда ок, а Палмер половину этого сезона отдыхает. Недавно вон чёрный Поттер вообще отпустил его на выходные на какой-то курорт вместо матча Кубка Англии.
Ответ Акер
Блин, Палмер - прям самый неудачный пример. Вот сказал бы он Кукурелья, который пашет без замен уже очень давно, играя почти все матчи Челси и Испании, тогда ок, а Палмер половину этого сезона отдыхает. Недавно вон чёрный Поттер вообще отпустил его на выходные на какой-то курорт вместо матча Кубка Англии.
Отдыхает и травмирован одно и то же?
Ответ quaterbackathome
Отдыхает и травмирован одно и то же?
Потому что даже когда выходит на поле, то по ощущениям отдыхает. При этом его всячески берегут, дают определённое время, только бы не было очередной травмы. Вон даже на матч с Халлом разрешили не идти, только бы парень еще отдыхал. Но уже в следующем матче, где он, по идее, должен быть свежий и готовый, он все равно максимально никакой. Палмер весь сезон этот отдыхает по сути, а играть то когда будет? Так по пути Маунта пойдёт
Очень важно понимать, что от такого количества матчей страдают и зрители, которые вынуждены смотреть медленный футбол, где команды либо сознательно берегут силы, либо еле волочат ноги от усталости
Плюс, от травм явно снижается качество и зрелищность игры, когда вылетают самые задействованные и самые важные/яркие игроки
Палмер осенью не играл 2 месяца. давай другой пример.
Ответ Любезный Коссутий
Палмер осенью не играл 2 месяца. давай другой пример.
Ну восстановление от травмы это тоже тренировки нон-стопом. Сейчас нужно набирать игровую форму уже по ходу сезона. Это тоже стресс для организма.

Игроки, которые ездили на КЧМ действительно работают без перерыва уже 2 года.
Отсюда и травмы в Челси, ПСЖ, Реале, Сити.

Тот же Беллингем тоже начал разваливаться, хотя создавалось впечатление, что он железный бычок.
Ответ Proper Chels
Ну восстановление от травмы это тоже тренировки нон-стопом. Сейчас нужно набирать игровую форму уже по ходу сезона. Это тоже стресс для организма. Игроки, которые ездили на КЧМ действительно работают без перерыва уже 2 года. Отсюда и травмы в Челси, ПСЖ, Реале, Сити. Тот же Беллингем тоже начал разваливаться, хотя создавалось впечатление, что он железный бычок.
"работают без перерыва уже 2 года. Отсюда и травмы"
Чушь. Организм ко всему приспосабливается и ему удобнее работать стабильно без перерывов и стрессов. А отдых - это как раз перерыв, после которого организм вдруг опять начинают насиловать. ))
Да еще и привели футбол... самый враждебный к здоровью спорт. Соперник влетит в подкате в колено - вот тебе и травма и неважно был ты свеж, много играл или это вообще тренировка ))
Ну так его никто не заставляет, это же добровольный выбор, спортивные амбиции, личная мотивация и желание. За сборную можно не играть, за клуб отсидеть контракт и закончить карьеру. Большинство обычных людей заработав бы хоть 10-20% от этих денег уже никогда бы не работали
В команде под 20-30 футболистов собраны. Топы могу себе позволить собирать 2 примерно равных по силе состава.
Не понятно в чем проблема при определенной ротации футболистов, много все наиграются и отдохнут.
Да и в сборных ситуация похожая.
Нытье это порядком подзадобало.Не нравится играть, пусть увольняются и идут водителями, где что бы заработать примерно 1/80 часть ты будет по 5-6 часов в день спать, без выходных, а остальное время работать.
Ответ Galaktika
В команде под 20-30 футболистов собраны. Топы могу себе позволить собирать 2 примерно равных по силе состава. Не понятно в чем проблема при определенной ротации футболистов, много все наиграются и отдохнут. Да и в сборных ситуация похожая. Нытье это порядком подзадобало.Не нравится играть, пусть увольняются и идут водителями, где что бы заработать примерно 1/80 часть ты будет по 5-6 часов в день спать, без выходных, а остальное время работать.
Ну во-первых, это не Палмер говорит, а какой то чувак.
Во-вторых, правило двух составов не сильно работает по той причине, что топы все таки не выставочные матчи проводят, а борются за титулы. И того топа, который будет беречь и ротировать своих игроков, просто обойдут те, кто беречь не будет. Хотя да, этим они конечно подсократят карьеру своим футболистам. Но выиграют титулы. И через пару лет поменяют футболистов
При чём тут Палмер? Он даже при таком сезоне больше других отдыхает. А вопросы по календарю чиновникам нужно задавать. Для меня, как для зрителя, футбола очень много стало, перебор уже, нет былых эмоций, ожидания игр. Хотя может старее стал просто, во мне проблема, но вряд ли)
Ну пусть не играет, это его работа, которую он выбрал
Или пусть скажет, платите мне меньше, буду пропускать матчи
Пора уже убирать эти ЧМ и ЧЕ. Ни один нормальный человек не смотрит эту дичь. Кому интересно смотреть как Бразилия забивает двадцатый гол Гондурасу?
Надо чтобы в Лиге Наций (Лига А, Лига B) в основном играли игроки из клубов не задействованных в групповом этапе еврокубков. А для тех кто играет в ЕК можно разрешить не более 2 матчей из 6
Боже мой как жалко миллионеров, дозрена людей пашет на работе поболее того и к них нет ни лишнего лёгкого ни лишней ноги и нет и миллионов и работа по труднее, что за мантры ныть как оно устали? Хоккеисты более них имеют нагрузку в разы им тяжелее но кто-то из них ныл?
Рекомендуем