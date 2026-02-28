«Если Палмер поедет на ЧМ, у него будет 3 лета подряд без перерыва. Люди говорят, что он миллионер, но это не дает ему лишнего легкого или ноги». Гендиректор PFA Моланго о календаре

Гендиректор PFA о календаре: игроки миллионеры, но у них нет лишних легких и ног.

Гендиректор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Махета Моланго на примере полузащитника «Челси » Коула Палмера высказался о перегруженном футбольном календаре.

«Я хочу видеть Коула Палмера на поле, потому что благодаря ему я мечтаю.

Если Коул Палмер поедет на чемпионат мира, у него будет три лета подряд без перерыва.

Люди говорят, что он миллионер. Да, это так, но это не дает ему дополнительного легкого или лишней ноги», – заявил Моланго на саммите FT Business of Football.