«Если Палмер поедет на ЧМ, у него будет 3 лета подряд без перерыва. Люди говорят, что он миллионер, но это не дает ему лишнего легкого или ноги». Гендиректор PFA Моланго о календаре
Гендиректор PFA о календаре: игроки миллионеры, но у них нет лишних легких и ног.
Гендиректор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Махета Моланго на примере полузащитника «Челси» Коула Палмера высказался о перегруженном футбольном календаре.
«Я хочу видеть Коула Палмера на поле, потому что благодаря ему я мечтаю.
Если Коул Палмер поедет на чемпионат мира, у него будет три лета подряд без перерыва.
Люди говорят, что он миллионер. Да, это так, но это не дает ему дополнительного легкого или лишней ноги», – заявил Моланго на саммите FT Business of Football.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер PFA
Плюс, от травм явно снижается качество и зрелищность игры, когда вылетают самые задействованные и самые важные/яркие игроки
Игроки, которые ездили на КЧМ действительно работают без перерыва уже 2 года.
Отсюда и травмы в Челси, ПСЖ, Реале, Сити.
Тот же Беллингем тоже начал разваливаться, хотя создавалось впечатление, что он железный бычок.
Чушь. Организм ко всему приспосабливается и ему удобнее работать стабильно без перерывов и стрессов. А отдых - это как раз перерыв, после которого организм вдруг опять начинают насиловать. ))
Да еще и привели футбол... самый враждебный к здоровью спорт. Соперник влетит в подкате в колено - вот тебе и травма и неважно был ты свеж, много играл или это вообще тренировка ))
Не понятно в чем проблема при определенной ротации футболистов, много все наиграются и отдохнут.
Да и в сборных ситуация похожая.
Нытье это порядком подзадобало.Не нравится играть, пусть увольняются и идут водителями, где что бы заработать примерно 1/80 часть ты будет по 5-6 часов в день спать, без выходных, а остальное время работать.
Во-вторых, правило двух составов не сильно работает по той причине, что топы все таки не выставочные матчи проводят, а борются за титулы. И того топа, который будет беречь и ротировать своих игроков, просто обойдут те, кто беречь не будет. Хотя да, этим они конечно подсократят карьеру своим футболистам. Но выиграют титулы. И через пару лет поменяют футболистов
Или пусть скажет, платите мне меньше, буду пропускать матчи