«МЮ» может потратить почти 16 млн фунтов из-за увольнения Аморима. Общие траты на назначение Рубена вместо тен Хага могут достигнуть 37,3 млн фунтов

Общие траты «Ман Юнайтед» на Аморима могут составить более 37 млн фунтов.

Увольнение Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед » может обойтись клубу почти в 16 млн фунтов.

Португальский тренер и его штаб покинули клуб 5 января.

В отчете, поданном на Нью-Йоркскую фондовую биржу, были раскрыты потенциальные выплаты Амориму и его помощникам. Это произошло спустя день после того, как клуб подтвердил прибыль в размере 32,6 млн фунтов за второй квартал, закончившийся 31 декабря 2025 года.

«Юнайтед» заявил о «событии, произошедшем после отчетного периода»: «Списание в размере 6,3 млн фунтов соответствующих нематериальных активов и резерв в размере 15,9 млн фунтов представляющий максимальную потенциальную сумму будущих выплат, будут отражены в отчете о прибылях и убытках за второе полугодие, заканчивающееся 30 июня 2026 года».

Сообщается, что максимальная сумма в 15,9 млн фунтов зависит от определенных факторов, таких как получение 41-летним Аморимом новой работы в определенные сроки. В отчетности указано, что «Юнайтед» выплатил «Спортингу» 6,3 млн фунтов из 15,9 млн.

В аналогичном документе от ноября 2024 года «Юнайтед» подтвердил, что выплатил «Спортингу» 10 млн фунтов за найм Аморима на замену Эрику тен Хагу, уход которого обошелся в 10,4 млн фунтов.

Таким образом, совокупные расходы, связанные с назначением Аморима, могут составить 37,3 млн фунтов.

Аморим выиграл 25 из 63 матчей с «МЮ», при нем команда занимала 15-е место в Премьер-лиге – худший результат «Юнайтед» с момента вылета из высшего дивизиона в сезоне-1973/74.