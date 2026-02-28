  • Спортс
  • «МЮ» может потратить почти 16 млн фунтов из-за увольнения Аморима. Общие траты на назначение Рубена вместо тен Хага могут достигнуть 37,3 млн фунтов
24

«МЮ» может потратить почти 16 млн фунтов из-за увольнения Аморима. Общие траты на назначение Рубена вместо тен Хага могут достигнуть 37,3 млн фунтов

Общие траты «Ман Юнайтед» на Аморима могут составить более 37 млн фунтов.

Увольнение Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед» может обойтись клубу почти в 16 млн фунтов.

Португальский тренер и его штаб покинули клуб 5 января.

В отчете, поданном на Нью-Йоркскую фондовую биржу, были раскрыты потенциальные выплаты Амориму и его помощникам. Это произошло спустя день после того, как клуб подтвердил прибыль в размере 32,6 млн фунтов за второй квартал, закончившийся 31 декабря 2025 года.

«Юнайтед» заявил о «событии, произошедшем после отчетного периода»: «Списание в размере 6,3 млн фунтов соответствующих нематериальных активов и резерв в размере 15,9 млн фунтов представляющий максимальную потенциальную сумму будущих выплат, будут отражены в отчете о прибылях и убытках за второе полугодие, заканчивающееся 30 июня 2026 года».

Сообщается, что максимальная сумма в 15,9 млн фунтов зависит от определенных факторов, таких как получение 41-летним Аморимом новой работы в определенные сроки. В отчетности указано, что «Юнайтед» выплатил «Спортингу» 6,3 млн фунтов из 15,9 млн.

В аналогичном документе от ноября 2024 года «Юнайтед» подтвердил, что выплатил «Спортингу» 10 млн фунтов за найм Аморима на замену Эрику тен Хагу, уход которого обошелся в 10,4 млн фунтов.

Таким образом, совокупные расходы, связанные с назначением Аморима, могут составить 37,3 млн фунтов.

Аморим выиграл 25 из 63 матчей с «МЮ», при нем команда занимала 15-е место в Премьер-лиге – худший результат «Юнайтед» с момента вылета из высшего дивизиона в сезоне-1973/74.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Standard
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
ну персонала в МЮ достаточно, так что есть за счёт кого компенсировать затраты. Ни от дивидендов же отказываться 🤷‍♂️
Ну уволят еще десяток стюардов да работников базы и столоаой
По сравнению с трансфером Антони это мелочи
Ответ deadjoker
По сравнению с трансфером Антони это мелочи
А ещё Онана,Тайрел Маласия с огромной зп.
Ответ Т Марк
А ещё Онана,Тайрел Маласия с огромной зп.
ну, 75 тыр у Маласии - не такая прям и огромная зп
меньше него только Хейвен получает
>>могут достигнуть 37,3 млн фунтов

Немало за начинающего тренера. И соизмеримо с суммой, которую Мадрид заплатил Карло Анчелотти за 4 года(т.е. весь его 2й заход в клуб)
Ответ akaAzazello
>>могут достигнуть 37,3 млн фунтов Немало за начинающего тренера. И соизмеримо с суммой, которую Мадрид заплатил Карло Анчелотти за 4 года(т.е. весь его 2й заход в клуб)
Там же написано, что это совокупность трат
В том числе и на увольнение Тен Хага
Ответ Stereophonics89
Там же написано, что это совокупность трат В том числе и на увольнение Тен Хага
И что это меняет? Анчелотти не только ведь зарплату в Мадриде платили, но и компенсировали выплаченные им самим отступные по контракту с Эвертоном (порядка 4х млн фунтов - премией после победы в 14й Лиге Чемпионов).

Ну и 4 года у Карло против 2х у этого героя пресс-конференций.
Ничего оптимизируют ещё одним увольнением сотрудников...
Рэшфорда не зря продают)
Ожидаемо..надо отнестись к этому-с Юмором)
Свобода бесценна!
А он даже не постарался
И? По нынешним меркам, за эти деньги даже среднего юниора не купить.

Кликбейт такой кликбейт)
