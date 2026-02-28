«МЮ» может потратить почти 16 млн фунтов из-за увольнения Аморима. Общие траты на назначение Рубена вместо тен Хага могут достигнуть 37,3 млн фунтов
Увольнение Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед» может обойтись клубу почти в 16 млн фунтов.
Португальский тренер и его штаб покинули клуб 5 января.
В отчете, поданном на Нью-Йоркскую фондовую биржу, были раскрыты потенциальные выплаты Амориму и его помощникам. Это произошло спустя день после того, как клуб подтвердил прибыль в размере 32,6 млн фунтов за второй квартал, закончившийся 31 декабря 2025 года.
«Юнайтед» заявил о «событии, произошедшем после отчетного периода»: «Списание в размере 6,3 млн фунтов соответствующих нематериальных активов и резерв в размере 15,9 млн фунтов представляющий максимальную потенциальную сумму будущих выплат, будут отражены в отчете о прибылях и убытках за второе полугодие, заканчивающееся 30 июня 2026 года».
Сообщается, что максимальная сумма в 15,9 млн фунтов зависит от определенных факторов, таких как получение 41-летним Аморимом новой работы в определенные сроки. В отчетности указано, что «Юнайтед» выплатил «Спортингу» 6,3 млн фунтов из 15,9 млн.
В аналогичном документе от ноября 2024 года «Юнайтед» подтвердил, что выплатил «Спортингу» 10 млн фунтов за найм Аморима на замену Эрику тен Хагу, уход которого обошелся в 10,4 млн фунтов.
Таким образом, совокупные расходы, связанные с назначением Аморима, могут составить 37,3 млн фунтов.
Аморим выиграл 25 из 63 матчей с «МЮ», при нем команда занимала 15-е место в Премьер-лиге – худший результат «Юнайтед» с момента вылета из высшего дивизиона в сезоне-1973/74.
