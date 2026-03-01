«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч

«ПСЖ» выиграл у «Гавра».

«Гавр » дома уступил «ПСЖ » (0:1) в рамках 24-го тура Лиги 1.

Матч проходил на «Стад Океан».

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 37-й минуте вингер парижан Брэдли Барколя открыл счет в матче. На 79-й Дезире Дуэ не реализовал пенальти. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провел весь матч.

«ПСЖ» набрал 57 очков и сохранит лидерство по итогам тура – у «Ланса» 53 балла и матч в запасе.

