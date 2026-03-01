  • Спортс
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч

«ПСЖ» выиграл у «Гавра».

«Гавр» дома уступил «ПСЖ» (0:1) в рамках 24-го тура Лиги 1.

Матч проходил на «Стад Океан».

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 37-й минуте вингер парижан Брэдли Барколя открыл счет в матче. На 79-й Дезире Дуэ не реализовал пенальти. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провел весь матч.

«ПСЖ» набрал 57 очков и сохранит лидерство по итогам тура – у «Ланса» 53 балла и матч в запасе.

Лига 1 Франция. 24 тур
28 февраля 20:05, Стад Океан
Гавр
Завершен
0 - 1
ПСЖ
Матч окончен
Эбоно
87’
Гурна-Дуат   Саматта
84’
Загаду   Кешта
84’
Дукуре
84’
79’
Д. Дуэ
71’
Кварацхелия   Мбайе
Буфаль   Кетан
71’
Зуауи   Коффи
62’
Пембеле   Дукуре
61’
61’
Дро Фернандес   Мендеш
61’
Ли Кан Ин   Д. Дуэ
2тайм
Перерыв
37’
  Барколя
Пембеле
31’
Гавр
Диав, Льорис, Секо, Загаду, Буфаль, Ндиайе, Зуауи, Гурна-Дуат, Эбоно, Пембеле, Сумаре
Запасные: Кенку, Кешта, Мпаси, Мосенго, Коффи, Саматта, Кетан, Дукуре, Мамбимби
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Хакими, Дро Фернандес, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Ли Кан Ин, Барколя
Запасные: Гонсалу Рамуш, Бералдо, Д. Дуэ, Мбайе, Марин, Мендеш, Шевалье, Маркиньос
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
ну прям неплохо наш слоняра смотрится
Матвей все увереннее с каждым матчем.Как вышел из ворот в концовке и сыграл головой.Боец!
образцовый матч от Сафонова. 2 раза засейвил с нескольких метров, начинал атаки точнейшими дальними выносами как рукой, так и ногой. имхо круче Матвея сыграл только вратарь Гавра, который всё тащил
Ответ Сергей
образцовый матч от Сафонова. 2 раза засейвил с нескольких метров, начинал атаки точнейшими дальними выносами как рукой, так и ногой. имхо круче Матвея сыграл только вратарь Гавра, который всё тащил
Посмотрим как от Челси будет тащить, если поставят на матч
Немного забавного. В наступившем году, ПСЖ пробивал пенальти 3 раза и все 3 раза не забил - Дембеле, Витинья, Дуэ.
Ответ Вадим flanec
Немного забавного. В наступившем году, ПСЖ пробивал пенальти 3 раза и все 3 раза не забил - Дембеле, Витинья, Дуэ.
Присутствие Сафонова сказывается.
Правильный заголовок: «Гавр» без Кузяева уступил «ПСЖ» Сафонова
У Гавра белые футболисты есть?
Ответ Геннадий Тёкин
У Гавра белые футболисты есть?
Гавр от слова мавр
Ответ Геннадий Тёкин
У Гавра белые футболисты есть?
Нет. И не надо. А то расизм будет.)
Я конечно рад за Матвея.но что то мне подсказывает.что если Матвей не выдаст супер перфоманс в ЛЧ то по окончании сезона Шевалье отправят в аренду
А ПСЖ купит какого нибудь топ вратаря с европейским имянем
Сафонову скучно наверно .Там 0 ударов у соперника
Ответ FEZ10
Сафонову скучно наверно .Там 0 ударов у соперника
Офсайд просто в статистику не попал и прострел, нормально там в первой половине тайма нагнетали
Ответ FEZ10
Сафонову скучно наверно .Там 0 ударов у соперника
Забарный не даст заскучать.)
Жёсткий стык был в конце матча у Сафонова с игроком Гавра,что даже мед.помощь оказывали,надеемся что ничего серьезного
Ответ Иван Турко
Жёсткий стык был в конце матча у Сафонова с игроком Гавра,что даже мед.помощь оказывали,надеемся что ничего серьезного
да время тянул, очевидно же
У Ланса точно матч в запасе? По таблице вроде поровну
Ответ Александр Шитиков
У Ланса точно матч в запасе? По таблице вроде поровну
Видимо особо за лигой 1 не следят, ведь Ланс свой мачт играл в пятницу.
Ответ Konigstein
Видимо особо за лигой 1 не следят, ведь Ланс свой мачт играл в пятницу.
Когда же Окко будет показывать АПЛ. ?А лига Франции слабая, только у ПСЖ лучшие и дорогущие игроки, интерес возрос после появления Моти , раньше никогда эту лигу не смотрела
Рекомендуем