«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
«ПСЖ» выиграл у «Гавра».
«Гавр» дома уступил «ПСЖ» (0:1) в рамках 24-го тура Лиги 1.
Матч проходил на «Стад Океан».
Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 37-й минуте вингер парижан Брэдли Барколя открыл счет в матче. На 79-й Дезире Дуэ не реализовал пенальти. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провел весь матч.
«ПСЖ» набрал 57 очков и сохранит лидерство по итогам тура – у «Ланса» 53 балла и матч в запасе.
