Тренер «Балтики» Нагайцев об отмене гола «Зениту»: «Линии прочертили по пяткам, но плечо защитника было дальше»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев не понял, почему гол в ворота «Зенита» был отменен.
Главный арбитр матча 19-го тура Мир РПЛ Алексей Сухой отменил гол Кевина Андраде в ворота Дениса Адамова из-за офсайда у Брайана Хиля. Игра закончилась победой «Зенита» со счетом 1:0.
– Вас удовлетворили объяснения с линиями, которые вы увидели?
– Нет, абсолютно. Линии прочертили по пяткам, несмотря на то, что плечо защитника было дальше, – сказал Нагайцев.
Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда – а он был? Вопросы к линиям
а если судья не видит момент абсолютно точно, то он не можеть принять утвердительное решение об офсайде (так же, например, как в случае с пересечением / не-пересечением шайбы линии ворот в хоккее).
газовик - убийца российского футбола.
Момент 50/50.
В чью пользу сыграли миллиметры сказать трудно.
ВАР принял сторону Зенита. Судьи будут на стороне Зенита во всех ситуациях 50/50.
Обыграть Зенит можно только, если забивать голы к которым не придерёшься. Таких голов большинство, но конкретно этот гол в это большинство не входит.
Если такой гол забьёт Зенит, то его засчитают.
Вот, такой есть у Зенита "перк". В придачу к преимуществу в финансах. Таковы неписанные правила.
А все делают вид, что они вчера родились и знают только писанные правила.
Даже если представить, что гол засчитали - то приняли бы это все как само собой разумеющееся, даже Зенит вряд ли стал спорить. А получилось что судьи украли гол на глазах миллионов телезрителей. А это уже далеко не 50 на 50, а, скорее, 99 на 1.
Офсайд определяется в момент касания мяча партнёром по команде или удара по воротам .
Не «когда мяч уже летит», не «когда нога полностью завершила мах», а именно в момент контакта — первое соприкосновение стопы, головы или любой разрешённой части тела с мячом."
Вчера нам показали кадр с линиями в тот момент, когда мяч уже отлетал от головы Андраде
Взяли бы кадром раньше, и Мантуан был бы наглядно ближе к воротам, он делал движение вперёд, а балтиец стоял на месте
0,1 сек, в таком моменте это примерно 50 см.
Вот где нас обманули.
Я думал что все это выучили с кейсом Дзюбы в 2020м, где у него "очевидно голова была ближе", а на самом деле нога.
Переполох непонятно о чём. Понятно, что 15 командам из 16 хочется чтобы все голы в ворота Зенита засчитывали. А судьи так работать не должны.
И что , теперь все решения в пользу Зенита считать скандалом?
Сухой разглядывал вовсе не офсайд. Недавно, в Европе, просто не смогли провести линии из-за множества ног в одной плоскости. Просто наложились. И что?
3Д проекции футболистов пока нет. И само поле кривое, как в перспективе, так и в реальности.
А выход простой, как в тенисе. Мультик с надписью ин или аут. И никаких объяснений ккак этот чёртов соколиный глаз работает. Как настроен, так и работает. Главное, для всех одинаково
