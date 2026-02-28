  • Спортс
  Тренер «Балтики» Нагайцев об отмене гола «Зениту»: «Линии прочертили по пяткам, но плечо защитника было дальше»
Тренер «Балтики» Нагайцев об отмене гола «Зениту»: «Линии прочертили по пяткам, но плечо защитника было дальше»

Нагайцев об отмене гола «Балтики»: линии прочертили по пяткам, плечо было дальше.

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев не понял, почему гол в ворота «Зенита» был отменен.

Главный арбитр матча 19-го тура Мир РПЛ Алексей Сухой отменил гол Кевина Андраде в ворота Дениса Адамова из-за офсайда у Брайана Хиля. Игра закончилась победой «Зенита» со счетом 1:0.

– Вас удовлетворили объяснения с линиями, которые вы увидели?

– Нет, абсолютно. Линии прочертили по пяткам, несмотря на то, что плечо защитника было дальше, – сказал Нагайцев.

Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда – а он был? Вопросы к линиям

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31339 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ВидеоСпортс’‘
112 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да только слепому не видно и не понятно, конечно чистый гол, просто у одного клуба очередной юбилей, нельзя ударить в грязь лицом перед газпромовской верхушкой
Ответ LYSVEGAS
Да только слепому не видно и не понятно, конечно чистый гол, просто у одного клуба очередной юбилей, нельзя ударить в грязь лицом перед газпромовской верхушкой
да конечно. И лицо уважаемого господина через 0.5 с после того как мяч пересёк линию ворот, квинтэссенция этому

https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/1/89/a012decb341b0b74a1194f71af586.jpeg?f=webp&q=90&s=2x&w=730
Ответ LYSVEGAS
Да только слепому не видно и не понятно, конечно чистый гол, просто у одного клуба очередной юбилей, нельзя ударить в грязь лицом перед газпромовской верхушкой
Комментарий скрыт
Всё уже сказано по этому позорному решению. Только три очка у Зенита. Испоганили настроение всем сразу в первом же матче.
Ответ Evgen Vynokurov
Всё уже сказано по этому позорному решению. Только три очка у Зенита. Испоганили настроение всем сразу в первом же матче.
💯
Ответ Evgen Vynokurov
Всё уже сказано по этому позорному решению. Только три очка у Зенита. Испоганили настроение всем сразу в первом же матче.
Подписываюсь, и мне тоже, хоть я и переживаю за "Зенит", но то, что было вчера - мерзкое действо. Не стану винить судью в поле, но эти оболтусы на ВАР со своими приблудами не смогли разобраться в эпизоде. В итоге - несправедливый результат, позор на всю страну и очередная безликая игра "Зенита".
Судьи сжульничали. Если смотреть глазами - то это чистый гол. Если чертить линии - то еще больше вариантов линий можно было начертить в пользу Балтики. Но при таких голах линии не нужны. Во все времена, с самого основания футбола такие голы засчитывали. Судьи издеваются над футболом на глаза у всех.
Ответ Karel
Судьи сжульничали. Если смотреть глазами - то это чистый гол. Если чертить линии - то еще больше вариантов линий можно было начертить в пользу Балтики. Но при таких голах линии не нужны. Во все времена, с самого основания футбола такие голы засчитывали. Судьи издеваются над футболом на глаза у всех.
Комментарий скрыт
Ответ ROGER WATERS
Комментарий скрыт
А вам к судьям-каталам линии помогать чертить.
Физиономия Миллера - главное что надо знать про наш турнир.
вот именно. пользуясь этим ракурсом камеры и с таким качеством картинки, прочертить вручную или полуавтоматически абсолютно точные линии - даже теоретически невозможно.

а если судья не видит момент абсолютно точно, то он не можеть принять утвердительное решение об офсайде (так же, например, как в случае с пересечением / не-пересечением шайбы линии ворот в хоккее).

газовик - убийца российского футбола.
Ну тут хоть аргумент вменяемый, а не когда куча "экспертов" возмущаются "линией, проведенной посередине стопы"...
Ответ serginn
Ну тут хоть аргумент вменяемый, а не когда куча "экспертов" возмущаются "линией, проведенной посередине стопы"...
Он условно вменяемый, поскольку у того и другого плечи от ворот были дальше пяток. Очевидно, потому именно по ним и чертили.
Бессмысленно спорить.
Момент 50/50.
В чью пользу сыграли миллиметры сказать трудно.
ВАР принял сторону Зенита. Судьи будут на стороне Зенита во всех ситуациях 50/50.
Обыграть Зенит можно только, если забивать голы к которым не придерёшься. Таких голов большинство, но конкретно этот гол в это большинство не входит.
Если такой гол забьёт Зенит, то его засчитают.
Вот, такой есть у Зенита "перк". В придачу к преимуществу в финансах. Таковы неписанные правила.
А все делают вид, что они вчера родились и знают только писанные правила.
Ответ Timur_A
Бессмысленно спорить. Момент 50/50. В чью пользу сыграли миллиметры сказать трудно. ВАР принял сторону Зенита. Судьи будут на стороне Зенита во всех ситуациях 50/50. Обыграть Зенит можно только, если забивать голы к которым не придерёшься. Таких голов большинство, но конкретно этот гол в это большинство не входит. Если такой гол забьёт Зенит, то его засчитают. Вот, такой есть у Зенита "перк". В придачу к преимуществу в финансах. Таковы неписанные правила. А все делают вид, что они вчера родились и знают только писанные правила.
Если 50 на 50 то всегда должно быть в пользу события, а не отмены события. То есть при 50 на 50 забитый гол должен быть засчитан, это из самой философии футбола следует.
Даже если представить, что гол засчитали - то приняли бы это все как само собой разумеющееся, даже Зенит вряд ли стал спорить. А получилось что судьи украли гол на глазах миллионов телезрителей. А это уже далеко не 50 на 50, а, скорее, 99 на 1.
Ответ Timur_A
Бессмысленно спорить. Момент 50/50. В чью пользу сыграли миллиметры сказать трудно. ВАР принял сторону Зенита. Судьи будут на стороне Зенита во всех ситуациях 50/50. Обыграть Зенит можно только, если забивать голы к которым не придерёшься. Таких голов большинство, но конкретно этот гол в это большинство не входит. Если такой гол забьёт Зенит, то его засчитают. Вот, такой есть у Зенита "перк". В придачу к преимуществу в финансах. Таковы неписанные правила. А все делают вид, что они вчера родились и знают только писанные правила.
📌 Ключевой принцип
Офсайд определяется в момент касания мяча партнёром по команде или удара по воротам .
Не «когда мяч уже летит», не «когда нога полностью завершила мах», а именно в момент контакта — первое соприкосновение стопы, головы или любой разрешённой части тела с мячом."
Вчера нам показали кадр с линиями в тот момент, когда мяч уже отлетал от головы Андраде
Взяли бы кадром раньше, и Мантуан был бы наглядно ближе к воротам, он делал движение вперёд, а балтиец стоял на месте
0,1 сек, в таком моменте это примерно 50 см.
Вот где нас обманули.
Определять крайнюю точку тела по одной фотографии с кривой перспективой это такое дно.
Я думал что все это выучили с кейсом Дзюбы в 2020м, где у него "очевидно голова была ближе", а на самом деле нога.
Ответ schwein
Определять крайнюю точку тела по одной фотографии с кривой перспективой это такое дно. Я думал что все это выучили с кейсом Дзюбы в 2020м, где у него "очевидно голова была ближе", а на самом деле нога.
есть протокол вар для определения офсайда...правильный, не правильный, но он тот, по которому будут судить всех. КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ОДНОМУ БОГУ ИЗВЕСТНО. Тогда принимайте решение по правилам. И оно будет законным. И всё.
Переполох непонятно о чём. Понятно, что 15 командам из 16 хочется чтобы все голы в ворота Зенита засчитывали. А судьи так работать не должны.
И что , теперь все решения в пользу Зенита считать скандалом?
Сухой разглядывал вовсе не офсайд. Недавно, в Европе, просто не смогли провести линии из-за множества ног в одной плоскости. Просто наложились. И что?
3Д проекции футболистов пока нет. И само поле кривое, как в перспективе, так и в реальности.
А выход простой, как в тенисе. Мультик с надписью ин или аут. И никаких объяснений ккак этот чёртов соколиный глаз работает. Как настроен, так и работает. Главное, для всех одинаково
Ответ AIBOLIT66
есть протокол вар для определения офсайда...правильный, не правильный, но он тот, по которому будут судить всех. КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ОДНОМУ БОГУ ИЗВЕСТНО. Тогда принимайте решение по правилам. И оно будет законным. И всё. Переполох непонятно о чём. Понятно, что 15 командам из 16 хочется чтобы все голы в ворота Зенита засчитывали. А судьи так работать не должны. И что , теперь все решения в пользу Зенита считать скандалом? Сухой разглядывал вовсе не офсайд. Недавно, в Европе, просто не смогли провести линии из-за множества ног в одной плоскости. Просто наложились. И что? 3Д проекции футболистов пока нет. И само поле кривое, как в перспективе, так и в реальности. А выход простой, как в тенисе. Мультик с надписью ин или аут. И никаких объяснений ккак этот чёртов соколиный глаз работает. Как настроен, так и работает. Главное, для всех одинаково
Соколиный глаз автоматически работает, а тут люди, каждый раз разные, сперва выбирают стоп кадр, а потом выбирают точки для линий, ни о какой «одинаковости» тут речи идти не может.
Просто взяли не тот кадр!
📌 Ключевой принцип
Офсайд определяется в момент касания мяча партнёром по команде или удара по воротам .
Не «когда мяч уже летит», не «когда нога полностью завершила мах», а именно в момент контакта — первое соприкосновение стопы, головы или любой разрешённой части тела с мячом."
Вчера нам показали кадр с линиями в тот момент, когда мяч уже отлетал от головы Андраде
Взяли бы кадром раньше, и Мантуан был бы наглядно ближе к воротам, он делал движение вперёд, а балтиец стоял на месте
0,1 сек, в таком моменте это примерно 50 см.
Вот где нас обманули.
Та не, по жопе надо смотреть!
Ответ prus_3
Та не, по жопе надо смотреть!
Смотрят по самой ближней точке к воротам. Торчал бы член полуметровый, смотрели бы понему
Ответ Сергей Разуваев
Смотрят по самой ближней точке к воротам. Торчал бы член полуметровый, смотрели бы понему
По самой ближней, у которой можно забить. Так что да, по члену можно было бы.
