Тренер «Балтики» Нагайцев об отмене гола «Зениту»: «Линии прочертили по пяткам, но плечо защитника было дальше»

Нагайцев об отмене гола «Балтики»: линии прочертили по пяткам, плечо было дальше.

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев не понял, почему гол в ворота «Зенита» был отменен.

Главный арбитр матча 19-го тура Мир РПЛ Алексей Сухой отменил гол Кевина Андраде в ворота Дениса Адамова из-за офсайда у Брайана Хиля . Игра закончилась победой «Зенита » со счетом 1:0.

– Вас удовлетворили объяснения с линиями, которые вы увидели?

– Нет, абсолютно. Линии прочертили по пяткам, несмотря на то, что плечо защитника было дальше, – сказал Нагайцев.

