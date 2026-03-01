  • Спортс
  • «Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
52

«Интер» выиграл у «Дженоа».

«Интер» дома победил «Дженоа» (2:0) в 27-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 31-й минуте счет открыл защитник миланцев Федерико Димарко – с паса Генриха Мхитаряна. На 70-й минуте Хакан Чалханоглу реализовал пенальти.

«Интер» лидирует в таблице с 13 очков от «Милана», у которого игра в запасе.

Серия А Италия. 27 тур
28 февраля 19:45, Сан-Сиро
Интер
Завершен
2 - 0
Дженоа
Матч окончен
85’
Аарон Мартин   Сабелли
Зелиньски   Фраттези
76’
Бонни   Диуф
76’
  Чалханоглу
70’
де Врей   Биссек
67’
66’
Бальданци   Жуниор Мессиас
66’
Коломбо   Эхатор
Чалханоглу
65’
60’
Витинья   Экубан
Мхитарян   Чалханоглу
59’
М. Тюрам   Эспозито
59’
46’
Малиновский   Аморим
2тайм
Перерыв
  Димарко
31’
Мхитарян
21’
9’
Малиновский
Интер
Зоммер, Карлос Аугусто, де Врей, Аканджи, Димарко, Мхитарян, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, М. Тюрам, Бонни
Запасные: Ачерби, Диуф, Жозеп Мартинес, Биссек, Дармиан, Фраттези, Ди Дженнаро, Сучич, Чалханоглу, Эспозито, Думфрис, Лавелли
1тайм
Дженоа:
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Витинья, Бальданци, Аарон Мартин, Малиновский, Френдруп, Эллертссон, Коломбо
Запасные: Соммарива, Сеттерстрем, Зигрист, Сабелли, Мазини, Жуниор Мессиас, Аморим, Онана, Экубан, Эхатор, Корне, Леали
На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31339 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пас Мхитаряна топ!
Мхитарян просто красавчик
Димарко в огне! Классный удар после классной передачи от Мхитаряна!
Де Врей, который наверно в худшей форме за все время своего пребывание в Интере, выглядит просто бетонной стеной на фоне Аканджи
Ответ Скользкий Джими
Де Врей, который наверно в худшей форме за все время своего пребывание в Интере, выглядит просто бетонной стеной на фоне Аканджи
Да, Аканджи последние матчи привозит постоянно
Ответ Romano de Roma
Да, Аканджи последние матчи привозит постоянно
Так если бы он просто привозил, он же еще нервозности добавляет всей, и без того не монолитной обороне
И этого днаря Интер выкупает) Такие ляпы) Де Врей тот же надежнее)
Наконец-то одно бревно заменили) Еще бы Бонни заменить)
Турам даже не вспотел походу, можно сразу на вокзал и до Генгама!
Отыгрались на более слабых
Должны брать чемпионат
