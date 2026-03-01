Матч окончен
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
«Интер» выиграл у «Дженоа».
«Интер» дома победил «Дженоа» (2:0) в 27-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 31-й минуте счет открыл защитник миланцев Федерико Димарко – с паса Генриха Мхитаряна. На 70-й минуте Хакан Чалханоглу реализовал пенальти.
«Интер» лидирует в таблице с 13 очков от «Милана», у которого игра в запасе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Пас Мхитаряна топ!
Мхитарян просто красавчик
Димарко в огне! Классный удар после классной передачи от Мхитаряна!
Де Врей, который наверно в худшей форме за все время своего пребывание в Интере, выглядит просто бетонной стеной на фоне Аканджи
Да, Аканджи последние матчи привозит постоянно
Так если бы он просто привозил, он же еще нервозности добавляет всей, и без того не монолитной обороне
И этого днаря Интер выкупает) Такие ляпы) Де Врей тот же надежнее)
Наконец-то одно бревно заменили) Еще бы Бонни заменить)
Турам даже не вспотел походу, можно сразу на вокзал и до Генгама!
Отыгрались на более слабых
Должны брать чемпионат
