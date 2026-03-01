«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти

«Интер» выиграл у «Дженоа».

«Интер » дома победил «Дженоа » (2:0) в 27-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 31-й минуте счет открыл защитник миланцев Федерико Димарко – с паса Генриха Мхитаряна . На 70-й минуте Хакан Чалханоглу реализовал пенальти.

«Интер» лидирует в таблице с 13 очков от «Милана», у которого игра в запасе.

