Лиэм Росеньор: «Когда я возглавил «Челси», мы были восьмыми. Выиграли 8 матчей из 12 – теперь мы в гонке за топ-4»

Тренер «Челси» Лиэм Росеньор отметил прогресс «синих» за время своей работы.

«Во-первых, я подхожу к каждой игре по отдельности. Я уже говорил вам об этом. В Премьер-лиге очень сложно каждую неделю.

Я не оцениваю ту или иную игру как более сложную, чем другую. Есть разные тактические моменты, над которыми можно поработать. Я очень доволен командой и тем, как мы начали работу. Мы выиграли восемь матчей из 12 – это неплохо, хотя должно быть 10 из 12.

Я хочу, чтобы игроки были как можно более свежими как физически, так и психологически. На тренировках на этой неделе они выглядели очень хорошо. Нужно сохранять спокойствие и стабильность в нашей работе.

Наш клуб должен быть в Лиге чемпионов, это клуб калибра Лиги чемпионов. Когда я возглавил команду, мы были восьмыми. Теперь мы участвуем в гонке [за топ-4]», – сказал Росеньор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Проблема в том, что Мареска лучше играл с топами чем с аутсайдерами. А у этого все наоборот, и до конца сезона остались в основном матчи с топами.
Ответ deadjoker
Проблема в том, что Мареска лучше играл с топами чем с аутсайдерами. А у этого все наоборот, и до конца сезона остались в основном матчи с топами.
Топов меньше чем середняков и аутсайдеров, плюс поражения от них не так болезненны для игроков
Ответ Marcus-light
Топов меньше чем середняков и аутсайдеров, плюс поражения от них не так болезненны для игроков
Ну так надо определиться, команда нужна чтобы добиваться побед или чтобы игроков не травмировать :))
Я так понял теперь будущая перспектива Челси это мысли о том что лучше_проигрывать топам или середнекам с а о первом месте забыли...😂
Нельзя тренеру просто так говорить про изменения в таблице. Надо на листочке таблицу рисовать!
ваш турнир это лига конференции
