Лиэм Росеньор: «Когда я возглавил «Челси», мы были восьмыми. Выиграли 8 матчей из 12 – теперь мы в гонке за топ-4»

Росеньор: «Челси» выиграл 8 матчей из 12, теперь мы в гонке за топ-4.

Тренер «Челси » Лиэм Росеньор отметил прогресс «синих» за время своей работы.

«Во-первых, я подхожу к каждой игре по отдельности. Я уже говорил вам об этом. В Премьер-лиге очень сложно каждую неделю.

Я не оцениваю ту или иную игру как более сложную, чем другую. Есть разные тактические моменты, над которыми можно поработать. Я очень доволен командой и тем, как мы начали работу. Мы выиграли восемь матчей из 12 – это неплохо, хотя должно быть 10 из 12.

Я хочу, чтобы игроки были как можно более свежими как физически, так и психологически. На тренировках на этой неделе они выглядели очень хорошо. Нужно сохранять спокойствие и стабильность в нашей работе.

Наш клуб должен быть в Лиге чемпионов, это клуб калибра Лиги чемпионов. Когда я возглавил команду, мы были восьмыми. Теперь мы участвуем в гонке [за топ-4]», – сказал Росеньор.