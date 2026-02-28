Корякин о том, у кого в «Краснодаре» самый сильный удар: «У Черникова мяч летит камнем, без вращений. Еще Кордоба хорошо бьет»

Корякин: у Черникова мяч летит камнем, без вращений.

Вратарь «Краснодара » Александр Корякин назвал одноклубника с самым сильным ударом.

— У кого в «Краснодаре» самый сильный удар?

— У Черникова — у него мяч летит камнем, без вращений. Прикладывается он хорошо.

Еще у Кордобы хороший удар, но он больше бьет внутри штрафной, а Черников — из-за пределов, – сказал Корякин.