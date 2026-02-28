Матч окончен
«Наполи» дожал «Верону» – 2:1! Лукаку забил на 96-й – это первый гол бельгийца в сезоне
«Наполи» обыграл «Верону».
«Наполи» в гостях одолел «Верону» (2:1) в 27-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Марк Антонио Бентегоди».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 2-й минуте счет открыл форвард гостей Расмус Хейлунд. На 64-й отличился Жан-Даниэль Акпа-Акпро.
На 96-й нападающий Ромелу Лукаку принес неаполитанцам победу, забив первый гол в сезоне. Бельгиец летом получил тяжелую травму и только в январе вернулся на поле.
«Наполи» набрал 53 очка и занимает 3-е место в таблице.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Лукаку машина. Наконец-то удача и к Наполи повернулась
У Наполи конечно полный швах с составом. В основу не вышли 7-8 игроков той самой основы. Но тем не менее последнюю команду лиги надо обыгрывать увереннее и не в добавленное время.
Немного разочаровывает Хейлун. В прошлом матче благополучно ушёл от игрока, коего должен был опекать при угловом, после чего сравняли счёт. В этом неудачно сыграл по мячу и отправил его в собственные ворота. Плюс ко всему - крайне неуверенная игра в качестве столба, проблемы с принятием и укрытием мяча да постоянная потеря позиции, он, кажется, не особо понимает куда прилетит мяч и играет тупо по опекающему его защитнику. Антоха, конечно, даёт шанс, и шанс максимальный, как в своё время постоянно ошибавшемуся Бонуччи, но есть ли в данном случае перспектива?
что ты себе противоречишь 😂?это как так? 8 игроков нету ну обыгрывать надо??
