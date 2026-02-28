«Наполи» дожал «Верону» – 2:1! Лукаку забил на 96-й – это первый гол бельгийца в сезоне

«Наполи» обыграл «Верону».

«Наполи » в гостях одолел «Верону» (2:1) в 27-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Марк Антонио Бентегоди».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 2-й минуте счет открыл форвард гостей Расмус Хейлунд . На 64-й отличился Жан-Даниэль Акпа-Акпро .

На 96-й нападающий Ромелу Лукаку принес неаполитанцам победу, забив первый гол в сезоне. Бельгиец летом получил тяжелую травму и только в январе вернулся на поле.

«Наполи» набрал 53 очка и занимает 3-е место в таблице.

