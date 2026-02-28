  • Спортс
  • «Наполи» дожал «Верону» – 2:1! Лукаку забил на 96-й – это первый гол бельгийца в сезоне
4

«Наполи» дожал «Верону» – 2:1! Лукаку забил на 96-й – это первый гол бельгийца в сезоне

«Наполи» обыграл «Верону».

«Наполи» в гостях одолел «Верону» (2:1) в 27-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Марк Антонио Бентегоди».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 2-й минуте счет открыл форвард гостей Расмус Хейлунд. На 64-й отличился Жан-Даниэль Акпа-Акпро.

На 96-й нападающий Ромелу Лукаку принес неаполитанцам победу, забив первый гол в сезоне. Бельгиец летом получил тяжелую травму и только в январе вернулся на поле.

«Наполи» набрал 53 очка и занимает 3-е место в таблице.

Серия А Италия. 27 тур
28 февраля 17:00, Марк Антонио Бентегоди
Логотип домашней команды
Верона
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Наполи
Матч окончен
90’
+7’
Лукаку
90’
+6’
  Лукаку
90’
Жезус
Харруи   Слотсагер
82’
Акпа-Акпро   Ньяссе
82’
Харруи
81’
78’
Политано   Маццокки
78’
Вергара   Жиоване
Суслов
74’
73’
Лоботка   Гилмор
73’
Сантос   Лукаку
71’
Элмаз
Ойегоке   Суслов
70’
69’
Конте
  Акпа-Акпро
64’
Саммарко
60’
56’
Вергара
Белла-Кочап   Фресе
55’
Сарр   Москера
55’
52’
Спинаццола   Мигель Гутьеррес
2тайм
Перерыв
Акпа-Акпро
45’
+2’
2’
  Хейлунд
Верона
Монтипо, Эдмундссон, Белла-Кочап, Нельссон, Брадарич, Акпа-Акпро, Гальярдини, Харруи, Ойегоке, Сарр, Боуи
Запасные: Тоньоло, Слотсагер, Вермешан, Ньяссе, Фресе, Валентини, Чам, Суслов, Москера, Томич, Перилли
1тайм
Наполи:
Мерет, Буонджорно, Жезус, Бекема, Сантос, Вергара, Спинаццола, Лоботка, Элмаз, Политано, Хейлунд
Запасные: Контини-Барановский, Гилмор, Приско, Лукаку, Мигель Гутьеррес, Оливера, Маццокки, Жиоване, Милинкович-Савич
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoВерона
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoРасмус Хейлунд
logoЖан-Даниэль Акпа-Акпро
logoРомелу Лукаку
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лукаку машина. Наконец-то удача и к Наполи повернулась
У Наполи конечно полный швах с составом. В основу не вышли 7-8 игроков той самой основы. Но тем не менее последнюю команду лиги надо обыгрывать увереннее и не в добавленное время.
Ответ Amalfitano
У Наполи конечно полный швах с составом. В основу не вышли 7-8 игроков той самой основы. Но тем не менее последнюю команду лиги надо обыгрывать увереннее и не в добавленное время.
Немного разочаровывает Хейлун. В прошлом матче благополучно ушёл от игрока, коего должен был опекать при угловом, после чего сравняли счёт. В этом неудачно сыграл по мячу и отправил его в собственные ворота. Плюс ко всему - крайне неуверенная игра в качестве столба, проблемы с принятием и укрытием мяча да постоянная потеря позиции, он, кажется, не особо понимает куда прилетит мяч и играет тупо по опекающему его защитнику. Антоха, конечно, даёт шанс, и шанс максимальный, как в своё время постоянно ошибавшемуся Бонуччи, но есть ли в данном случае перспектива?
Ответ Amalfitano
У Наполи конечно полный швах с составом. В основу не вышли 7-8 игроков той самой основы. Но тем не менее последнюю команду лиги надо обыгрывать увереннее и не в добавленное время.
что ты себе противоречишь 😂?это как так? 8 игроков нету ну обыгрывать надо??
