Неймар после дубля: «На прошлой неделе меня называли худшим в мире. Таков футбол: сегодня ты на пенсии, а завтра должен ехать на ЧМ»
Форвард «Сантоса» Неймар высказался о реакции болельщиков на его игру.
Накануне 34-летний бразилец сделал дубль в матче бразильской Серии А против «Васко да Гама» (2:1).
«На прошлой неделе меня называли худшим игроком в мире. Думаю, в этом матче я играл лучше. Таков футбол: сегодня ты на пенсии, а завтра должен ехать на чемпионат мира.
Я стараюсь жить сегодняшним днем, усердно работаю, чтобы набрать оптимальную форму. Это второй матч в этому году, который я провел полностью. Я работаю и стараюсь показывать свой лучший футбол», — сказал Неймар.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
Неймар легенда футбола
Какой есть , со своими слабостями
Уверен каждый кто пишет , не то что любительской команде не забьет , в двором футболе 0