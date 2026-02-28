  • Спортс
Неймар после дубля: «На прошлой неделе меня называли худшим в мире. Таков футбол: сегодня ты на пенсии, а завтра должен ехать на ЧМ»

Неймар: сегодня ты на пенсии, а завтра должен ехать на ЧМ.

Форвард «Сантоса» Неймар высказался о реакции болельщиков на его игру.

Накануне 34-летний бразилец сделал дубль в матче бразильской Серии А против «Васко да Гама» (2:1).

«На прошлой неделе меня называли худшим игроком в мире. Думаю, в этом матче я играл лучше. Таков футбол: сегодня ты на пенсии, а завтра должен ехать на чемпионат мира.

Я стараюсь жить сегодняшним днем, усердно работаю, чтобы набрать оптимальную форму. Это второй матч в этому году, который я провел полностью. Я работаю и стараюсь показывать свой лучший футбол», — сказал Неймар.

так ты и сейчас пенсионер, просто с дублем против последней команды чемпионата (при всем уважении)
Господи шо вы тут базарите ))
Неймар легенда футбола
Какой есть , со своими слабостями
Уверен каждый кто пишет , не то что любительской команде не забьет , в двором футболе 0
Так пенс - это ещё комплимент. Закатил две банки какой-то днищененской команде из слабого чемпионата и начал тут козырять
До чего же докатилась сб.Бразилии что переломный Неймар лучше 90 %состава .
Сколько сейчас пенсия в Бразилии?
