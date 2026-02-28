Александр Мостовой: «По-футбольному гол «Балтики» – чистый. Самое сильное – как вне игры определили: по шнурку или по шипу? И не наиграл «Зенит» на победу»
Александр Мостовой считает решение Алексея Сухого отменить гол «Балтики» «Зениту» сомнительным.
«Есть такое выражение – «по-футбольному». Так вот, по-футбольному это чистый гол.
Если бы тот игрок, который был на линии с защитниками «Зенита», делал какое-то движение или мог как-то помешать, тогда еще можно было бы придраться. А так, в принципе, ничего такого не было, мяч залетел в угол. Вратарь не видел, да, но игрок откуда мог знать, что мяч туда полетит? Он выходил так же, как и все. Самое сильное, конечно, – как вне игры определили. По шнурку или по шипу?
Я думаю, не наиграл «Зенит» на победу. Более справедлива была бы ничья. Хотя я прогнозировал победу «Зенита» с разницей в один мяч – дома, первая игра после возобновления чемпионата. Так и получилось, но…» – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Впереди мозоля на пятке левой ноги защитника.это не применительно к сегодняшнему матчу.а вообще в мировом футболе
До абсурда порой доходит
Таким образом можно отменять каждый второй гол с углового.
Семак - ДНО!!!!
Но! Отрицать влияние расположения Хиля на момент, вот это совсем не по футбольному. И Мостовому ли это не знать? Не будь в этой точке игрока Балтики, Адамов легко бы мяч забрал. И то,, что хейтеры питерцев начинают отрицать очевидное, помеху вратарю, говорит о том, что они сами не уверены в отсутствии оффсайда.
Ну и дно пробил помощник Талалаева, вспомнив про юбилей Семака и связав с ним решение судьи. Это просто низко и пошло.