Александр Мостовой: «По-футбольному гол «Балтики» – чистый. Самое сильное – как вне игры определили: по шнурку или по шипу? И не наиграл «Зенит» на победу»

Мостовой об отмене гола «Балтики»: офсайд по шнурку определяли?.

Александр Мостовой считает решение Алексея Сухого отменить гол «Балтики» «Зениту » сомнительным.

«Есть такое выражение – «по-футбольному». Так вот, по-футбольному это чистый гол.

Если бы тот игрок, который был на линии с защитниками «Зенита», делал какое-то движение или мог как-то помешать, тогда еще можно было бы придраться. А так, в принципе, ничего такого не было, мяч залетел в угол. Вратарь не видел, да, но игрок откуда мог знать, что мяч туда полетит? Он выходил так же, как и все. Самое сильное, конечно, – как вне игры определили. По шнурку или по шипу?

Я думаю, не наиграл «Зенит» на победу. Более справедлива была бы ничья. Хотя я прогнозировал победу «Зенита» с разницей в один мяч – дома, первая игра после возобновления чемпионата. Так и получилось, но…» – сказал бывший полузащитник «Спартака».