  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «По-футбольному гол «Балтики» – чистый. Самое сильное – как вне игры определили: по шнурку или по шипу? И не наиграл «Зенит» на победу»
55

Александр Мостовой: «По-футбольному гол «Балтики» – чистый. Самое сильное – как вне игры определили: по шнурку или по шипу? И не наиграл «Зенит» на победу»

Мостовой об отмене гола «Балтики»: офсайд по шнурку определяли?.

Александр Мостовой считает решение Алексея Сухого отменить гол «Балтики» «Зениту» сомнительным.

«Есть такое выражение – «по-футбольному». Так вот, по-футбольному это чистый гол.

Если бы тот игрок, который был на линии с защитниками «Зенита», делал какое-то движение или мог как-то помешать, тогда еще можно было бы придраться. А так, в принципе, ничего такого не было, мяч залетел в угол. Вратарь не видел, да, но игрок откуда мог знать, что мяч туда полетит? Он выходил так же, как и все. Самое сильное, конечно, – как вне игры определили. По шнурку или по шипу?

Я думаю, не наиграл «Зенит» на победу. Более справедлива была бы ничья. Хотя я прогнозировал победу «Зенита» с разницей в один мяч – дома, первая игра после возобновления чемпионата. Так и получилось, но…» – сказал бывший полузащитник «Спартака».

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31333 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РИА Новости»
logoсудьи
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
РИА Новости
logoБрайан Хиль
logoАлександр Мостовой
logoАлексей Сухой
logoЗенит
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Есть по-футбольному, а есть по-газпромному. Так вот, по-газпромному это не гол. А судьи судят по-газпромному
Ответ Ебздрогыч
Есть по-футбольному, а есть по-газпромному. Так вот, по-газпромному это не гол. А судьи судят по-газпромному
Комментарий скрыт
Ответ Ебздрогыч
Есть по-футбольному, а есть по-газпромному. Так вот, по-газпромному это не гол. А судьи судят по-газпромному
Комментарий скрыт
Когда линии в игре со Спартаком, то это правильные линии. Если приняли за установку какие то непонятные линии, то проще их отменить в пользу атакующей команды .В прошлом году Зенит из-за них недобрал очков. В этот раз пострадала Балтика.
Ответ Сергей Рукавцов
Когда линии в игре со Спартаком, то это правильные линии. Если приняли за установку какие то непонятные линии, то проще их отменить в пользу атакующей команды .В прошлом году Зенит из-за них недобрал очков. В этот раз пострадала Балтика.
Ну да. Ну да. Молодец. Чистый гол. С юбилеем петроградцев коренных
Ответ Игорь Удалов
Ну да. Ну да. Молодец. Чистый гол. С юбилеем петроградцев коренных
Чистый гол. Всё верно. А вот удаление Сантоса на открывашке было левое.
Царь по царски разрулил
Ответ Jadie James
Царь по царски разрулил
чемпионом быть спартаку и точка, пиши Филимон грамоту Повелительную от царя!
Коллективный судья по фамилии (ЕГОРОВ) увидел помеху вратарю. Тот же судья при голе в противоположные ворота не увидел бы помеху вратарю. Коллективный судья по фамилии (ЕГОРОВ) расставил офсайдные точки так, чтобы юбилей тренера получился красивым и победным. 😃👏🤣⚽ Радость Миллера не сравнима с горечью Талалаева. 🤫
Ответ Мой Спартак
Коллективный судья по фамилии (ЕГОРОВ) увидел помеху вратарю. Тот же судья при голе в противоположные ворота не увидел бы помеху вратарю. Коллективный судья по фамилии (ЕГОРОВ) расставил офсайдные точки так, чтобы юбилей тренера получился красивым и победным. 😃👏🤣⚽ Радость Миллера не сравнима с горечью Талалаева. 🤫
"Тот же судья при голе в противоположные ворота не увидел бы помеху вратарю." Телепаты онлайн.
Ответ Святой Патрик
"Тот же судья при голе в противоположные ворота не увидел бы помеху вратарю." Телепаты онлайн.
Так бы и было, все знают почему ЗПРФ это ЗПРФ ...
Правило вне игры давно пора изменить. Честно говоря вот это уже достало.когда ноготь большого пальца правой ноги нападающего
Впереди мозоля на пятке левой ноги защитника.это не применительно к сегодняшнему матчу.а вообще в мировом футболе
Ответ Павел_1116679604
Правило вне игры давно пора изменить. Честно говоря вот это уже достало.когда ноготь большого пальца правой ноги нападающего Впереди мозоля на пятке левой ноги защитника.это не применительно к сегодняшнему матчу.а вообще в мировом футболе
Согласен
До абсурда порой доходит
Ответ ten Hag
Согласен До абсурда порой доходит
Ну а каким образом изменить? Интересны критерии. Только не эфемерные, а как должно быть написано в правилах.
Какое вне игры, если игрок стоял в центре, достаточно далеко от вратаря, а мяч вообще полетел в самый угол

Таким образом можно отменять каждый второй гол с углового.
Ответ Green grass
Какое вне игры, если игрок стоял в центре, достаточно далеко от вратаря, а мяч вообще полетел в самый угол Таким образом можно отменять каждый второй гол с углового.
а причем вратарь и вне игры?
В каких количествах и каких игроков надо купить Семаку, чтобы зенит начал играть в комбинационный футбол…???
Семак - ДНО!!!!
То, что наличие оффсайда у Хиля по показанной картинке не 100% очевидный факт. Но сколько подобных неочевидных оффсайдов мы видели в ЛЧ и Топ-чемпионатах! Когда даже подумать невозможно, о чем речь, 3D проекция вдруг находит отсиавленную пятку. Так что говорить об офсайде при нашей системе определения глупо и бессмысленно. Есть протокол. Линии по нему провели. Увидели то,, что увидели. В прошлом году неочевидный гол Мартинса лишил Зенит золота.
Но! Отрицать влияние расположения Хиля на момент, вот это совсем не по футбольному. И Мостовому ли это не знать? Не будь в этой точке игрока Балтики, Адамов легко бы мяч забрал. И то,, что хейтеры питерцев начинают отрицать очевидное, помеху вратарю, говорит о том, что они сами не уверены в отсутствии оффсайда.
Ну и дно пробил помощник Талалаева, вспомнив про юбилей Семака и связав с ним решение судьи. Это просто низко и пошло.
Ответ Александр Головенков
То, что наличие оффсайда у Хиля по показанной картинке не 100% очевидный факт. Но сколько подобных неочевидных оффсайдов мы видели в ЛЧ и Топ-чемпионатах! Когда даже подумать невозможно, о чем речь, 3D проекция вдруг находит отсиавленную пятку. Так что говорить об офсайде при нашей системе определения глупо и бессмысленно. Есть протокол. Линии по нему провели. Увидели то,, что увидели. В прошлом году неочевидный гол Мартинса лишил Зенит золота. Но! Отрицать влияние расположения Хиля на момент, вот это совсем не по футбольному. И Мостовому ли это не знать? Не будь в этой точке игрока Балтики, Адамов легко бы мяч забрал. И то,, что хейтеры питерцев начинают отрицать очевидное, помеху вратарю, говорит о том, что они сами не уверены в отсутствии оффсайда. Ну и дно пробил помощник Талалаева, вспомнив про юбилей Семака и связав с ним решение судьи. Это просто низко и пошло.
Тут абсурд ситуации в том, что если бы Мантуан стоял на 5см ближе к воротам/Хиль стоял бы на 5см дальше от ворот, гол бы засчитали не смотря на то, что Хиль точно так же мешал бы Адамову увидеть момент удара.
Ответ akakak
Тут абсурд ситуации в том, что если бы Мантуан стоял на 5см ближе к воротам/Хиль стоял бы на 5см дальше от ворот, гол бы засчитали не смотря на то, что Хиль точно так же мешал бы Адамову увидеть момент удара.
В чем абсурд? В правилах не написано, что нельзя перекрывать видимость вратарю. Там написано, что перекрываюший вид является участником эпизода, влияющим на него и поэтому он должен находиться в правильном положении. Хил влиял. И был, как решил VAR, в оффсайде
Никогда не думал, что буду согласен с Мостовым. Видимо, нужно думать больше
Позор есть позор , Зенит решил купить чемпионство
Ответ Андрей Кобранов
Позор есть позор , Зенит решил купить чемпионство
В прошлом сезоне такие зениту отменяли и засчитывали
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
19 минут назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
22 минуты назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
50 минут назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
5 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
13 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
32 минуты назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
34 минуты назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Рекомендуем