Дивеев о голе «Балтики»: «Я не видел. Был офсайд, если отменили. У «Зенита» была двойная мотивация – день рождения Семака и необходимость находиться на 1-й строчке»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о матче с «Балтикой» (1:0) и отмененном голе Кевина Андраде.
На 75‑й минуте при счете 0:0 главный арбитр Алексей Сухой после видеопросмотра отменил гол защитника калининградцев из‑за офсайда у Брайана Хиля.
– Как видели отмененный гол Андраде со своей стороны?
– Честно, я не видел. Мяч передо мной был метрах в пяти, он нанес удар. Если отменили, значит, был офсайд.
– Споры уже видели в интернете?
– Нет. Я только вышел из душа.
– Придавали значение тому, что сегодня день рождения Семака?
– Конечно, придавали. День рождения Сергея Богдановича, плюс мы должны находиться на первой строчке. Двойная мотивация была.
– Можно ли сказать, что «Зениту» повезло?
– Не знаю, наверное, повезло. Главное – результат.
– Сколько времени нужно для достижения полного понимания с партнерами?
– Мы прекрасно всех понимаем. Я общительный человек. Мы сразу все обсуждаем в тренировочном процессе. В этом плане нет никаких проблем.
– Будете смотреть матч ЦСКА с «Ахматом»?
– Буду смотреть. Интересно, как будет играть моя бывшая команда, все матчи интересно будет посмотреть. Не все, но постараюсь большинство увидеть, – сказал Дивеева после игры.
