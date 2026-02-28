  • Спортс
  Дивеев о голе «Балтики»: «Я не видел. Был офсайд, если отменили. У «Зенита» была двойная мотивация – день рождения Семака и необходимость находиться на 1-й строчке»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о матче с «Балтикой» (1:0) и отмененном голе Кевина Андраде.

На 75‑й минуте при счете 0:0 главный арбитр Алексей Сухой после видеопросмотра отменил гол защитника калининградцев из‑за офсайда у Брайана Хиля.

– Как видели отмененный гол Андраде со своей стороны?

– Честно, я не видел. Мяч передо мной был метрах в пяти, он нанес удар. Если отменили, значит, был офсайд.

– Споры уже видели в интернете?

– Нет. Я только вышел из душа.

– Придавали значение тому, что сегодня день рождения Семака?

– Конечно, придавали. День рождения Сергея Богдановича, плюс мы должны находиться на первой строчке. Двойная мотивация была.

– Можно ли сказать, что «Зениту» повезло?

– Не знаю, наверное, повезло. Главное – результат.

– Сколько времени нужно для достижения полного понимания с партнерами?

– Мы прекрасно всех понимаем. Я общительный человек. Мы сразу все обсуждаем в тренировочном процессе. В этом плане нет никаких проблем.

– Будете смотреть матч ЦСКА с «Ахматом»?

– Буду смотреть. Интересно, как будет играть моя бывшая команда, все матчи интересно будет посмотреть. Не все, но постараюсь большинство увидеть, – сказал Дивеева после игры.

Скандал с голом «Балтики» «Зениту»: что могло случиться в ВАР-центре?

Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда – а он был? Вопросы к линиям

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме30918 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
«Отличное судейство», можно сюда просто не приезжать, мне просто жалко мою команду», – сказал Дивеев после матча Зенит - ЦСКА.
Ну теперь с судейством все будет отлично)
Эх.. А был нормальным конём...
Ответ Красная стрела
Эх.. А был нормальным конём...
А как же юбилей?!
Ответ Красная стрела
Эх.. А был нормальным конём...
А теперь его оседлали🙃
Вот первый матч, а так обфаршмачиться. Да ##### эту газпром-лигу с таким судейством!
Ну он в Зените играет, теперь трудно увидеть и признать правду и справедливость )
В рассуждениях Дивеева кроется логическая ошибка post hoc ergo propter hoc - круговое рассуждение.

Он строит свое рассуждение так: «Гол отменили → Следовательно, был офсайд».
Ошибка здесь в том, что причинно-следственная связь подменяется тавтологией. По правилам судья отменяет гол потому что был офсайд (причина). Но Дивеев утверждает обратное: офсайд существует потому что судья его отменил (причина и следствие меняются местами).
У судей видимо тоже было не мало мотивации
Двойная мотивация видимо была и у арбитров.
Ответ Владимир_1116552235
Двойная мотивация видимо была и у арбитров.
Судьи проучили по двойному тарифу, как за внерабочее время 😁
Да лучше ты бы промолчал
Ответ Алишер Махмудов_1117083711
Да лучше ты бы промолчал
Факт.
коммент Дивеича должен звучать: еще никогда моя команда так легко не добивалась нужного результата)))
Зенит за уши тянут к чемпионству..,к 101 летию клуба
