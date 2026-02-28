  • Спортс
  • «Осасуна» создала комиссию для расследования столкновений полиции с фанатами после броска бутылки в Куртуа: «Обеспокоены сценами насилия и паникой, которая могла быть у мирных зрителей»
«Осасуна» создала комиссию для расследования столкновений полиции с фанатами после броска бутылки в Куртуа: «Обеспокоены сценами насилия и паникой, которая могла быть у мирных зрителей»

«Осасуна» расследует столкновения фанатов с полицией после матча с «Реалом».

«Осасуна» отреагировала на арест болельщиков после игры с «Реалом»

В субботу между некоторыми фанатами хозяев, которые оставались на стадионе «Эль-Садар» после победы их команды в матче Ла Лиги, и национальной полицией произошли столкновения при попытке правоохранительных органов задержать человека, бросившего бутылку в направлении вратаря мадридцев Тибо Куртуа.

«Совет директоров клуба «Осасуна» провел чрезвычайное заседание в среду днем, чтобы обсудить инциденты, произошедшие после матча против «Реала».

Совет глубоко обеспокоен сценами насилия, которые последовали за субботним матчем в южной части стадиона, и той паникой, которую могли испытать многие болельщики, пытаясь мирно покинуть арену после победы своей команды. Совет также высоко оценивает проявленную большинством болельщиков на «Эль-Садаре» гражданскую ответственность и отвергает попытки криминализации со стороны отдельных кругов.

На заседании в среду совет принял решение создать независимую комиссию для расследования событий субботы», – говорится в сообщении.

Задачей комиссии станут сбор свидетельств, опрос очевидцев и получение как можно большего объема информации с целью «установить, что именно произошло после матча, и – при необходимости – определить ответственность или принять правовые меры».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Осасуны»
logoРеал Мадрид
logoОсасуна
logoЛа Лига
дискриминация
logoТибо Куртуа
происшествия
