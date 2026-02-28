  • Спортс
  Ротен о «ПСЖ»: «В раздевалке вялая атмосфера, можно услышать, как мухи летают. Маркиньос пытается разбудить игроков, но они аморфны! Они устали, им не хватает энергии»
Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал команду за пассивность.

«Они могут оступиться с «Гавром»! В этой раздевалке сейчас довольно вялая атмосфера по сравнению с прошлым сезоном. Они устали, им не хватает энергии!

Это чувствовалось на «Парк-де-Пренс». Видно, что им не хватает энергии. Иногда у них есть желание, это правда, у них есть менталитет… Они не такие, как «Марсель». Они всегда держатся, даже когда становится тяжело. Луис Энрике часто об этом говорит.

Внутри команды происходят вещи, которые мы не всегда видим, и они не идут на пользу форме команды и коллективу.

Высказывается один человек, это Маркиньос, к счастью, он там. Он берет инициативу в свои руки, он капитан, он пытается разбудить ребят. Но ребята аморфны! Они ничего не говорят. У них можно услышать, как мухи летают», – заявил Ротен в программе Rothen s’enflamme.

«ПСЖ» в субботу в гостях сыграет с «Гавром» в 24-м туре Лиги 1. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Псж выжал себя на сколько мог, тот год был шедевральным для них.
Сафонов не отрабатывает, мух не ловит
Ответ Заяцволк
Сафонов не отрабатывает, мух не ловит
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Тебе не надоело под каждым постом свои абсолютно неуместные пять копеек вставлять?
ПСЖ и так тяжелый сезон провел (ну и пусть, что в лиге фермеров), но клубный чм летом дает о себе знать, травмы, выгорание, усталость.. лч заберет команда, которая там не участвовала;)
Ответ Артемий Дмитриев
ПСЖ и так тяжелый сезон провел (ну и пусть, что в лиге фермеров), но клубный чм летом дает о себе знать, травмы, выгорание, усталость.. лч заберет команда, которая там не участвовала;)
МЮ что ли?)))
у Ротена прослушка в раздевалке спрятана ?)
Ротен там жучок поставил ?
Можно Забарного спросить чей Крым. Атмосфера сразу оживёт)))
Ротена ничему не учит жизнь.из лч уже прогнозировал вылет.в итоге взяли требл
Он в шкафчике прячется!?
«Будь аморфным,бесформенным ,как вода!»(с)Брюс Ли
Зовите Мбаппе обратно,🥱 😠он разрядит обстановку в раздевалке....😤🫡😄
Ответ Футбол, хоккей итд
Зовите Мбаппе обратно,🥱 😠он разрядит обстановку в раздевалке....😤🫡😄
зарядит. Это ведь требуется...
Рекомендуем