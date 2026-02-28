Ротен о «ПСЖ»: «В раздевалке вялая атмосфера, можно услышать, как мухи летают. Маркиньос пытается разбудить игроков, но они аморфны! Они устали, им не хватает энергии»

Ротен о «ПСЖ»: они аморфны, им не хватает энергии, никто ничего не говорит.

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал команду за пассивность.

«Они могут оступиться с «Гавром»! В этой раздевалке сейчас довольно вялая атмосфера по сравнению с прошлым сезоном. Они устали, им не хватает энергии!

Это чувствовалось на «Парк-де-Пренс ». Видно, что им не хватает энергии. Иногда у них есть желание, это правда, у них есть менталитет… Они не такие, как «Марсель ». Они всегда держатся, даже когда становится тяжело. Луис Энрике часто об этом говорит.

Внутри команды происходят вещи, которые мы не всегда видим, и они не идут на пользу форме команды и коллективу.

Высказывается один человек, это Маркиньос, к счастью, он там. Он берет инициативу в свои руки, он капитан, он пытается разбудить ребят. Но ребята аморфны! Они ничего не говорят. У них можно услышать, как мухи летают», – заявил Ротен в программе Rothen s’enflamme.

«ПСЖ » в субботу в гостях сыграет с «Гавром» в 24-м туре Лиги 1.