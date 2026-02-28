Хавбек «Балтики» Петров про отмену гола «Зениту»: «Это смешно, должны были засчитать. Мнения разнятся? А там есть в чем разниться?»
Максим Петров: отмена гола «Балтики» – это смешно.
Максим Петров убежден, что судья Алексей Сухой напрасно отменил гол Кевина Андраде в ворота «Зенита» (0:1) в 19-м туре Мир РПЛ.
– Это смешно. Я считаю, что должны были засчитать гол. А вы так не считаете?
– Мнения разнятся.
– А там есть в чем разниться? Мне кажется, что нет, – сказал полузащитник «Балтики».
Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда – а он был? Вопросы к линиям
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
