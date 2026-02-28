Хавбек «Балтики» Петров про отмену гола «Зениту»: «Это смешно, должны были засчитать. Мнения разнятся? А там есть в чем разниться?»

Максим Петров: отмена гола «Балтики» – это смешно.

Максим Петров убежден, что судья Алексей Сухой напрасно отменил гол Кевина Андраде в ворота «Зенита » (0:1) в 19-м туре Мир РПЛ .

– Это смешно. Я считаю, что должны были засчитать гол. А вы так не считаете?

– Мнения разнятся.

– А там есть в чем разниться? Мне кажется, что нет, – сказал полузащитник «Балтики».

