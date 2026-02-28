  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хавбек «Балтики» Петров про отмену гола «Зениту»: «Это смешно, должны были засчитать. Мнения разнятся? А там есть в чем разниться?»
50

Хавбек «Балтики» Петров про отмену гола «Зениту»: «Это смешно, должны были засчитать. Мнения разнятся? А там есть в чем разниться?»

Максим Петров: отмена гола «Балтики» – это смешно.

Максим Петров убежден, что судья Алексей Сухой напрасно отменил гол Кевина Андраде в ворота «Зенита» (0:1) в 19-м туре Мир РПЛ.

– Это смешно. Я считаю, что должны были засчитать гол. А вы так не считаете?

– Мнения разнятся.

– А там есть в чем разниться? Мне кажется, что нет, – сказал полузащитник «Балтики».

Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда – а он был? Вопросы к линиям

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31332 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
logoБалтика
logoАлексей Сухой
logoСоветский спорт
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Петров
logoЗенит
logoБрайан Хиль
logoКевин Андраде
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
сразу расхотелось смотреть рпл после первого же матча!
Ответ Silverov
сразу расхотелось смотреть рпл после первого же матча!
а чё смотреть то? Смысл строчки занимать, никуда не выйти.
Ответ Silverov
сразу расхотелось смотреть рпл после первого же матча!
Согласен, сразу коронуйте уже Миллера и его банду, все таки второе столетие люди празднуют
— скажите, судья матча был Сухой?
— мнения разнятся
Максим, мы согласны с твоим мнением
… Чаша весов было заколебалась, но вышедший на замену и встреченный бурей оваций Герасимец в третий раз на 74-й минуте отправил мяч в сетку ворот "Балтики". Однако гол засчитан не был: судья на линии посчитал, что зенитовец находился в офсайде (хотя, на самом деле, мяч Герасимцу адресовал... защитник "Балтики"!). Еще более удивительно, что ошибку лайнсмена не исправил опытный арбитр Хусаинов, который к тому же находился в считанных метрах от места развития событий….”
Ответ Сергей Рукавцов
… Чаша весов было заколебалась, но вышедший на замену и встреченный бурей оваций Герасимец в третий раз на 74-й минуте отправил мяч в сетку ворот "Балтики". Однако гол засчитан не был: судья на линии посчитал, что зенитовец находился в офсайде (хотя, на самом деле, мяч Герасимцу адресовал... защитник "Балтики"!). Еще более удивительно, что ошибку лайнсмена не исправил опытный арбитр Хусаинов, который к тому же находился в считанных метрах от места развития событий….”
Это другое! И давно! Так можно и "офсайды" в мачте с ЦСКА вспомнить
Ответ Остап Бендер
Это другое! И давно! Так можно и "офсайды" в мачте с ЦСКА вспомнить
Это про Петтая? =)
Поддержу Максима. Это действительно смешно! Как игрок с номером 91 (Б. Хиль) при росте 185 см "...мог влиять" (по решению Сухого) на вратаря Адамова ростом 196 см следившим ( я надеюсь он следил в тот момент) за мячом, который после подачи с угла летел верхом (по воздуху, не по земле катился))! в центр штрафной (тот кто выше видит дальше и больше, об этом все надеюсь знают) на голову Андраде (рост 186 см). При этом Хиль, был на расстоянии, приблизительно 3 м от вратаря (по в/картинке это видно). Если сюда добавить еще и динамику в эпизоде, то он - Хиль, вообще от него удалялся!!! Как он влиял на вратаря??? Визуальным препятствием быть не мог - ниже ростом, мяч летел по воздуху. Не толкал, с ног не сбивал - располагался на расстоянии 3 м. Не мешал приему мяча - двигался от вратаря. Ах да, если судить по пяткам - он в вне игры (в офсайде). Это по стоп-кадру, с красной и синей линией, который нам всем показали. Но ведь левый локоть игрока в голубой форме (кажется Мантуан), даже на этом снимке касается плоскости проекции линии офсайда в пространстве, если в/камеру поставить на линию офсайда, то его локоть будет намного дальше пятки Б.Хиля. Надо оценивать положение не только пяток, но и всех частей тела зенитовца. Ну а так как всегда - "притянули за уши" отмену гола.
Ответ БалтикаКалининград
Поддержу Максима. Это действительно смешно! Как игрок с номером 91 (Б. Хиль) при росте 185 см "...мог влиять" (по решению Сухого) на вратаря Адамова ростом 196 см следившим ( я надеюсь он следил в тот момент) за мячом, который после подачи с угла летел верхом (по воздуху, не по земле катился))! в центр штрафной (тот кто выше видит дальше и больше, об этом все надеюсь знают) на голову Андраде (рост 186 см). При этом Хиль, был на расстоянии, приблизительно 3 м от вратаря (по в/картинке это видно). Если сюда добавить еще и динамику в эпизоде, то он - Хиль, вообще от него удалялся!!! Как он влиял на вратаря??? Визуальным препятствием быть не мог - ниже ростом, мяч летел по воздуху. Не толкал, с ног не сбивал - располагался на расстоянии 3 м. Не мешал приему мяча - двигался от вратаря. Ах да, если судить по пяткам - он в вне игры (в офсайде). Это по стоп-кадру, с красной и синей линией, который нам всем показали. Но ведь левый локоть игрока в голубой форме (кажется Мантуан), даже на этом снимке касается плоскости проекции линии офсайда в пространстве, если в/камеру поставить на линию офсайда, то его локоть будет намного дальше пятки Б.Хиля. Надо оценивать положение не только пяток, но и всех частей тела зенитовца. Ну а так как всегда - "притянули за уши" отмену гола.
Считают части тела, которыми можно забить, локтем нельзя.
Ответ БалтикаКалининград
Поддержу Максима. Это действительно смешно! Как игрок с номером 91 (Б. Хиль) при росте 185 см "...мог влиять" (по решению Сухого) на вратаря Адамова ростом 196 см следившим ( я надеюсь он следил в тот момент) за мячом, который после подачи с угла летел верхом (по воздуху, не по земле катился))! в центр штрафной (тот кто выше видит дальше и больше, об этом все надеюсь знают) на голову Андраде (рост 186 см). При этом Хиль, был на расстоянии, приблизительно 3 м от вратаря (по в/картинке это видно). Если сюда добавить еще и динамику в эпизоде, то он - Хиль, вообще от него удалялся!!! Как он влиял на вратаря??? Визуальным препятствием быть не мог - ниже ростом, мяч летел по воздуху. Не толкал, с ног не сбивал - располагался на расстоянии 3 м. Не мешал приему мяча - двигался от вратаря. Ах да, если судить по пяткам - он в вне игры (в офсайде). Это по стоп-кадру, с красной и синей линией, который нам всем показали. Но ведь левый локоть игрока в голубой форме (кажется Мантуан), даже на этом снимке касается плоскости проекции линии офсайда в пространстве, если в/камеру поставить на линию офсайда, то его локоть будет намного дальше пятки Б.Хиля. Надо оценивать положение не только пяток, но и всех частей тела зенитовца. Ну а так как всегда - "притянули за уши" отмену гола.
Балтики девятки всадил после игры и выдал эту простыню 🤡
13 судей 1 лиги под следствием.
Самое время присмотреться к высшей лиге
Миллер просто заказал показ себя радующегося голу в прямом эфире, праздник нельзя портить
Началась весна, а значит странных решений в пользу "некоторых" фаворитов будет всё больше.
Мне кажется правильным было бы перед матчем отдать Зениту 3 очка и отпустить соперника домой. Всё таки это российский футбол. Нужно соблюдать традицию, уважение.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Матч с «Зенитом» должен был закончиться иначе. Наши ребята не дрогнули перед стадионом. Комментировать судейство лучше на холодную голову»
27 февраля, 20:34
Нагайцев про 0:1 с «Зенитом» и отмену гола «Балтики»: «Мы были близки, но сегодня у Семака день рождения, поэтому ему преподнесли такой подарок все вместе»
27 февраля, 19:33
Экс-судья Федотов об отмене гола «Балтики»: «Хиль перекрывал обзор вратарю «Зенита». Линии офсайда не кривые, нормальные. Сухой и Иванов на ВАР разобрались»
27 февраля, 19:03
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
18 минут назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
21 минуту назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
49 минут назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
4 минуты назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
12 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
31 минуту назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
33 минуты назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
59 минут назад
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Рекомендуем