Канищев об отмене гола «Зениту»: «Нонсенс, но так случается. «Балтика» держала игру под контролем, они молодцы»
Канищев об отмене гола «Зениту»: нонсенс, но «Балтика» молодец.
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев не согласился с отменой гола «Балтики» в матче с петербуржцами (1:0).
«Балтика» – молодцы. Держали игру под контролем. Забили обидный для них гол. То, что его не засчитали – это нонсенс. Что поделать? Так случается.
Все равно хорошая команда. Если они будут так играть, конечно, результат будет, как и в первой половине сезона», – сказал Канищев.
«Балтика» на данный момент занимает 5-е место в Мир РПЛ с 35 очками.
Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда – а он был? Вопросы к линиям
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Балтика прекрасно разрушала, да. Но контроль подразумевает нечто совсем иное