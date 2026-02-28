  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канищев об отмене гола «Зениту»: «Нонсенс, но так случается. «Балтика» держала игру под контролем, они молодцы»
6

Канищев об отмене гола «Зениту»: «Нонсенс, но так случается. «Балтика» держала игру под контролем, они молодцы»

Канищев об отмене гола «Зениту»: нонсенс, но «Балтика» молодец.

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев не согласился с отменой гола «Балтики» в матче с петербуржцами (1:0).

«Балтика» – молодцы. Держали игру под контролем. Забили обидный для них гол. То, что его не засчитали – это нонсенс. Что поделать? Так случается.

Все равно хорошая команда. Если они будут так играть, конечно, результат будет, как и в первой половине сезона», – сказал Канищев.

«Балтика» на данный момент занимает 5-е место в Мир РПЛ с 35 очками.

Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда – а он был? Вопросы к линиям

«Балтика» обжалует отмену гола «Зениту» в ЭСК

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31331 голос
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoсудьи
logoЗенит
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
видеоповторы
Александр Канищев
logoАлексей Сухой
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Балтика во втором тайме была хороша.
Эмм. Сидеть автобусом и держать под контролем - две большие разницы.

Балтика прекрасно разрушала, да. Но контроль подразумевает нечто совсем иное
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Балтика» обжалует отмену гола «Зениту» в ЭСК
27 февраля, 20:51
Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Матч с «Зенитом» должен был закончиться иначе. Наши ребята не дрогнули перед стадионом. Комментировать судейство лучше на холодную голову»
27 февраля, 20:34
Семак про отмену гола «Балтики»: «Если бы я был на другой стороне, тоже было бы обидно. Но игрок находился на линии между бьющим и вратарем, голкипер не видел момент удара»
27 февраля, 20:10
Нагайцев про 0:1 с «Зенитом» и отмену гола «Балтики»: «Мы были близки, но сегодня у Семака день рождения, поэтому ему преподнесли такой подарок все вместе»
27 февраля, 19:33
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
18 минут назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
21 минуту назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
49 минут назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
4 минуты назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
12 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
31 минуту назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
33 минуты назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
59 минут назад
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Рекомендуем