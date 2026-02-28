Канищев об отмене гола «Зениту»: «Нонсенс, но так случается. «Балтика» держала игру под контролем, они молодцы»

Канищев об отмене гола «Зениту»: нонсенс, но «Балтика» молодец.

Бывший полузащитник «Зенита » Александр Канищев не согласился с отменой гола «Балтики» в матче с петербуржцами (1:0).

«Балтика» – молодцы. Держали игру под контролем. Забили обидный для них гол. То, что его не засчитали – это нонсенс. Что поделать? Так случается.

Все равно хорошая команда. Если они будут так играть, конечно, результат будет, как и в первой половине сезона», – сказал Канищев.

«Балтика » на данный момент занимает 5-е место в Мир РПЛ с 35 очками.

