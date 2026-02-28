78% участников опроса Sky Deutschland считают Компани примером для подражания в борьбе с расизмом после слов тренера «Баварии» в защиту Винисиуса

78% опрошенных поддерживают Компани в борьбе с расизмом.

Зрители Sky Deutschland считают правильными слова Венсана Компани, вступившегося за Винисиуса Жуниора после конфликта бразильца с Джанлукой Престианни.

Телеканал инициировал соцопрос, в результате которого выяснилось, что 78% респондентов считают главного тренера «Баварии» примером для подражания в борьбе с расизмом.

74% считают, что клубам Бундеслиги в целом нужно делать больше, чтобы не допускать дискриминации.

Компани о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью сильно ошибся. Жозе атаковал характер Вини, используя его празднование гола для дискредитации его действий»

Компани о словах Престианни: «Реакция Винисиуса не может быть поддельной. Всегда дипломатичный Мбаппе четко выразил, что слышал. На видео фанаты показывают жесты обезьяны»