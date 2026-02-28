78% участников опроса Sky Deutschland считают Компани примером для подражания в борьбе с расизмом после слов тренера «Баварии» в защиту Винисиуса
78% опрошенных поддерживают Компани в борьбе с расизмом.
Зрители Sky Deutschland считают правильными слова Венсана Компани, вступившегося за Винисиуса Жуниора после конфликта бразильца с Джанлукой Престианни.
Телеканал инициировал соцопрос, в результате которого выяснилось, что 78% респондентов считают главного тренера «Баварии» примером для подражания в борьбе с расизмом.
74% считают, что клубам Бундеслиги в целом нужно делать больше, чтобы не допускать дискриминации.
Компани о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью сильно ошибся. Жозе атаковал характер Вини, используя его празднование гола для дискредитации его действий»
Компани о словах Престианни: «Реакция Винисиуса не может быть поддельной. Всегда дипломатичный Мбаппе четко выразил, что слышал. На видео фанаты показывают жесты обезьяны»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Eurosport
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Какая-то ошибка. В комментариях на спортс.ру писали, что весь мир за Престиани и против Винисиуса
Что немцы знают о расизме и нацизме? Смешно! Вот желчегонные пацанчики со спортса уверены, что нужно загнобить Виника потому, что слова Престианни не записаны на пленку!
Жертва расизма
Ничоси. В Германии уже 74% черненьких?
