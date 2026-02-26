«Зенит» вошел в топ-25 европейских клубов по выручке за 2025 финансовый год. «Реал» – на 1-м месте, «Барселона» – на 2-м, «Сити» – на 4-м, «МЮ» – на 8-м, «Милан» – на 16-м
УЕФА назвал 25 клубов, выручивших наибольшие суммы в 2025 финансовом году.
Единственной командой, преодолевшей порог в 1 млрд евро, стал «Реал».
В рейтинг попали:
1. «Реал» – 1,18 млрд евро.
2. «Барселона» – 989 млн.
3. «Бавария» – 861 млн.
4. «Манчестер Сити» – 855 млн.
5. «Ливерпуль» – 852 млн.
6. «ПСЖ» – 837 млн.
7. «Арсенал» – 822 млн.
8. «Манчестер Юнайтед» – 793 млн.
9. «Тоттенхэм» – 673 млн.
10. «Челси» – 585 млн.
11. «Интер» – 547 млн.
12. «Боруссия» – 532 млн.
13. «Астон Вилла» – 441 млн.
14. «Атлетико» – 433 млн.
15. «Ювентус» – 420 млн.
16. «Милан» – 411 млн.
17. «Ньюкасл» – 394 млн.
18. «Байер» – 331 млн.
19. «Вест Хэм» – 322 млн.
20. «Брайтон» – 308 млн.
21. «Кристал Пэлас» – 293 млн.
22. «Лейпциг» – 282 млн.
23. «Галатасарай» – 280 млн.
24. «Зенит» – 275 млн.
25. «Айнтрахт» – 271 млн.
"...учитываются три основные статьи доходов.."
1. Доходы в день матчей
2. Доходы от телетрансляций
3. Коммерческие доходы
И что Зенит в никому не нужной РПЛ и без Еврокубков конкурентны в данных аспектах? Как то не оч верится,но ладно.
Возможно только что в "коммерческие доходы" входят спонсорские контракты, тогда понятно у Зенита понятное дело высокие спонсоры и покровители. Но тогда этот "заработок-доходы" весьма условны в контексте "прибыльности - выручке" клуба)
Зенит на первом месте с отрывом по посещаемость, со всеми вытекающими коммерческими последствиями.
Зенит самая рейтинговая команда, получает как от телетрансляций, так и по итогам РПЛ.
Можно конечно смотреть на солнце и с умным видом изрекать "не верю", но рейтинг УКФА от этого не изменится.
"Все операционные доходы «Зенита» (вырученные деньги без учета трансферов) составили 25,1 млрд рублей. Это четверть от всей выручки 16 клубов РПЛ – суммарно команды заработали рекордные за последние годы 100,7 миллиардов. Однако РФС включила сюда, например, контракт петербуржцев с «Газпромом».Это тоже один из минусов российской бухгалтерии. Коммерческие сделки с, фактически, компаниями-владельцами приравнены к рыночным рекламодателям."
Вот и вся математика.
(отсылка к South Park, если что... у Картмана в лиге наркофутбола был хороший бухгалтер. Еврей!)
И немного футбола прилагается, для легальности буи$не$а, с налетом респектабельности (решпект не только от УЕФА, но и от пацанов в теме).
Все почти как у больших, но до отмыва Челси и прочих Сити с ПСЖ, конечно, северным шейхам далече 😁