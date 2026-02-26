  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» вошел в топ-25 европейских клубов по выручке за 2025 финансовый год. «Реал» – на 1-м месте, «Барселона» – на 2-м, «Сити» – на 4-м, «МЮ» – на 8-м, «Милан» – на 16-м
101

«Зенит» вошел в топ-25 европейских клубов по выручке за 2025 финансовый год. «Реал» – на 1-м месте, «Барселона» – на 2-м, «Сити» – на 4-м, «МЮ» – на 8-м, «Милан» – на 16-м

«Зенит» попал в топ-25 клубов Европы по выручке за 2025 финансовый год.

УЕФА назвал 25 клубов, выручивших наибольшие суммы в 2025 финансовом году.

Единственной командой, преодолевшей порог в 1 млрд евро, стал «Реал».

В рейтинг попали:

1. «Реал» – 1,18 млрд евро.

2. «Барселона» – 989 млн.

3. «Бавария» – 861 млн.

4. «Манчестер Сити» – 855 млн.

5. «Ливерпуль» – 852 млн.

6. «ПСЖ» – 837 млн.

7. «Арсенал» – 822 млн.

8. «Манчестер Юнайтед» – 793 млн.

9. «Тоттенхэм» – 673 млн.

10. «Челси» – 585 млн.

11. «Интер» – 547 млн.

12. «Боруссия» – 532 млн.

13. «Астон Вилла» – 441 млн.

14. «Атлетико» – 433 млн.

15. «Ювентус» – 420 млн.

16. «Милан» – 411 млн.

17. «Ньюкасл» – 394 млн.

18. «Байер» – 331 млн.

19. «Вест Хэм» – 322 млн.

20. «Брайтон» – 308 млн.

21. «Кристал Пэлас» – 293 млн.

22. «Лейпциг» – 282 млн.

23. «Галатасарай» – 280 млн.

24. «Зенит» – 275 млн.

25. «Айнтрахт» – 271 млн.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме26257 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
logoЧелси
деньги
logoРеал Мадрид
logoРБ Лейпциг
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
logoИнтер
logoГалатасарай
logoБрайтон
logoУЕФА
logoсерия А Италия
logoКристал Пэлас
logoБайер
logoБавария
logoЛа Лига
logoвысшая лига Турция
logoЛиверпуль
logoбундеслига Германия
logoМанчестер Сити
logoМилан
logoБарселона
logoАрсенал
logoВест Хэм
logoЮвентус
logoНьюкасл
logoАстон Вилла
logoАтлетико
logoПСЖ
logoТоттенхэм
logoЗенит
logoлига 1 Франция
logoМанчестер Юнайтед
logoБоруссия Дортмунд
бизнес
logoАйнтрахт Франкфурт
logoпремьер-лига Россия
101 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Футболки Джона и Дурана - это уже под 200млн.Каждый второй житель в них ходит, просто не видно под верхней одеждой.Остальное хот-доги, проценты с денег от Халка.Это называется эффективный менеджмент.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Футболки Джона и Дурана - это уже под 200млн.Каждый второй житель в них ходит, просто не видно под верхней одеждой.Остальное хот-доги, проценты с денег от Халка.Это называется эффективный менеджмент.
Не забывай + 15 рублей с литра в пользу Зенита с газпром заправок.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Футболки Джона и Дурана - это уже под 200млн.Каждый второй житель в них ходит, просто не видно под верхней одеждой.Остальное хот-доги, проценты с денег от Халка.Это называется эффективный менеджмент.
Глупости писать легко и приятно, потому как думать не надо.
Прикольно..... Вот бы почитать полный отчет. Узнать на чем основана такая прибыль
Ответ Balt39
Прикольно..... Вот бы почитать полный отчет. Узнать на чем основана такая прибыль
Тоже стало интересно..
"...учитываются три основные статьи доходов.."
1. Доходы в день матчей
2. Доходы от телетрансляций
3. Коммерческие доходы
И что Зенит в никому не нужной РПЛ и без Еврокубков конкурентны в данных аспектах? Как то не оч верится,но ладно.
Возможно только что в "коммерческие доходы" входят спонсорские контракты, тогда понятно у Зенита понятное дело высокие спонсоры и покровители. Но тогда этот "заработок-доходы" весьма условны в контексте "прибыльности - выручке" клуба)
Ответ Forza14Viola
Тоже стало интересно.. "...учитываются три основные статьи доходов.." 1. Доходы в день матчей 2. Доходы от телетрансляций 3. Коммерческие доходы И что Зенит в никому не нужной РПЛ и без Еврокубков конкурентны в данных аспектах? Как то не оч верится,но ладно. Возможно только что в "коммерческие доходы" входят спонсорские контракты, тогда понятно у Зенита понятное дело высокие спонсоры и покровители. Но тогда этот "заработок-доходы" весьма условны в контексте "прибыльности - выручке" клуба)
Что тебя смущает по 1 и 2 п.п.?
Зенит на первом месте с отрывом по посещаемость, со всеми вытекающими коммерческими последствиями.
Зенит самая рейтинговая команда, получает как от телетрансляций, так и по итогам РПЛ.
Можно конечно смотреть на солнце и с умным видом изрекать "не верю", но рейтинг УКФА от этого не изменится.
Цифры публикует УЕФА, который никак не заподозришь в больших симпатиях к Зениту.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Цифры публикует УЕФА, который никак не заподозришь в больших симпатиях к Зениту.
Что дают клубы, то и публикует.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Цифры публикует УЕФА, который никак не заподозришь в больших симпатиях к Зениту.
Они берут цифры из отчёта Зенита, предоставленного в РФС.
"Все операционные доходы «Зенита» (вырученные деньги без учета трансферов) составили 25,1 млрд рублей. Это четверть от всей выручки 16 клубов РПЛ – суммарно команды заработали рекордные за последние годы 100,7 миллиардов. Однако РФС включила сюда, например, контракт петербуржцев с «Газпромом».Это тоже один из минусов российской бухгалтерии. Коммерческие сделки с, фактически, компаниями-владельцами приравнены к рыночным рекламодателям."
Вот и вся математика.
а вы дальше шутите про "от продажи халка осталось"
Галатасарай с Зенитом рядышком. И , кажется, это единственные клубы в списке, у которых бухгалтер не еврей.

(отсылка к South Park, если что... у Картмана в лиге наркофутбола был хороший бухгалтер. Еврей!)
Ну все, счас понабегут мясные экономисты, быстро разъяснят что Зенит ничего не зарабатывает, а это просто циферки )
Ответ White Bone
Ну все, счас понабегут мясные экономисты, быстро разъяснят что Зенит ничего не зарабатывает, а это просто циферки )
а как сейчас без еврокубков можно заработать столько? да даже с лч, бог с ней. За победу в РПЛ дают где-то 10-15 млн евро а откуда взялись еще 250+ млн?
Ответ Three Days Grace
а как сейчас без еврокубков можно заработать столько? да даже с лч, бог с ней. За победу в РПЛ дают где-то 10-15 млн евро а откуда взялись еще 250+ млн?
Комментарий скрыт
Гинер всё купил
Это называется просто: 🤫 ЛАНДРОМАТ 🤫 хехе

И немного футбола прилагается, для легальности буи$не$а, с налетом респектабельности (решпект не только от УЕФА, но и от пацанов в теме).

Все почти как у больших, но до отмыва Челси и прочих Сити с ПСЖ, конечно, северным шейхам далече 😁
Печально за Испанию. Вместо того, что бы оказывать конкуренцию АПЛ, все работает на 2 клуба, а остальные для массовки. Яркие, самобытные команды, вроде Депортиво нулевых вообще перестали появляться. Зато 2 гранда зарабатывают больше клубов АПЛ
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В плей-офф ЛЧ вышли 6 английских клубов, по 3 немецких, испанских и итальянских, по 2 французских и португальских, по 1 команде из Греции, Турции, Бельгии, Норвегии и Азербайджана
28 января, 22:35
«Реал» возглавил рейтинг Deloitte по доходам в сезоне-2024/25. «Барса» – 2-я, «Бавария» – 3-я, «ПСЖ» – 4-й, «Ливерпуль» – 5-й, «МЮ» – 8-й, «Ювентус» – 16-й
22 января, 12:26
Рекомендуем
Главные новости
Тренер женской сборной России Красножан об ударах по Ирану: «Мы недалеко от Дубая, здесь спокойно. Переживаем за людей, которые гибнут»
13 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кремонезе», «Ювентус» против «Ромы»
45 минут назад
РПЛ вернулась! «Динамо» примет «Крылья», «Спартак» в гостях у «Сочи», ЦСКА сыграет с «Ахматом»
сегодня, 05:00
Скандальное судейство в РПЛ, «Бавария» обыграла «Боруссию», крупные победы «Барсы» и «Ливерпуля», титул Медведева, дубль Овечкина и другие новости
сегодня, 04:05
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
сегодня, 03:50Тесты и игры
МЛС. «Атланта» Миранчука проиграла «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи поделил очки с «Коламбусом», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
сегодня, 03:41
Нагорных о бюджете «Локо»: «Почти такой же, как в прошлом году. Немного скорректирован в сторону уменьшения»
сегодня, 03:17
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Севильи», «Сельта» в гостях у «Жироны», «Реал» сыграет с «Хетафе» в понедельник
5 минут назад
Первая лига вернулась! «Енисей» сыграет с «Волгой», «Торпедо» в гостях у «Черноморца»
30 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
35 минут назад
Симеоне об 1:0 с «Овьедо»: «Вильярреал» проиграл, и «Атлетико» было важно не отставать от тех, кто выше в таблице»
50 минут назад
Артига о победном голе «Махачкалы»: «У игрока «Рубина» было недомогание. Три раза просили провести замену, но не разрешили, и случился этот пенальти»
сегодня, 04:52
«Кремонезе» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 04:40
Карседо о восстановлении Бабича, Самошникова и Зорина: «В течение нескольких недель вернутся на поле, надеюсь»
сегодня, 04:28
«Динамо» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 13:00
сегодня, 04:10
Энрике об 1:0 с «Гавром»: «ПСЖ» заслуживал большего. Хотел бы, чтобы игроки вернули себе уверенность»
сегодня, 03:57
Тренер «Махачкалы» Евсеев о 2:1 с «Рубином»: «Это Россия, играем в любую погоду. Во втором тайме футболисты уже растопили снег»
сегодня, 03:31
Рекомендуем