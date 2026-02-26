«Бенфика» опровергла, что Престианни признался в расистских оскорблениях в адрес Винисиуса: «Игрок извинился перед партнерами и заверил всех, что он не расист»

В «Бенфике» опровергли, что Престианни признался в расизме.

«Бенфика» опровергла информацию, что Джанлука Престианни признался в расистских оскорблениях.

Напомним, во время первого матча между «Бенфикой» и «Реалом» в Лиге чемпионов вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА отстранил аргентинца на ответную игру.

Сегодня в СМИ появились сведения о том, что Престианни признался партнерам по команде, что использовал расистское оскорбление по отношению к Винисиусу, но заявил, что сам он не расист.

«Бенфика » категорически отрицает, что игрок Престианни сообщил команде или руководству клуба о том, что он произнес расистское оскорбление в адрес игрока «Реала » Винисиуса Жуниора.

Как уже сообщалось, игрок извинился перед своими партнерами по команде за инцидент, произошедший во время матча с мадридским «Реалом», выразив сожаление по поводу его масштабов и последствий и заверив всех, как и в самом начале, что он не расист», – говорится в заявлении португальского клуба.