  «Бенфика» опровергла, что Престианни признался в расистских оскорблениях в адрес Винисиуса: «Игрок извинился перед партнерами и заверил всех, что он не расист»
66

«Бенфика» опровергла, что Престианни признался в расистских оскорблениях в адрес Винисиуса: «Игрок извинился перед партнерами и заверил всех, что он не расист»

В «Бенфике» опровергли, что Престианни признался в расизме.

«Бенфика» опровергла информацию, что Джанлука Престианни признался в расистских оскорблениях.

Напомним, во время первого матча между «Бенфикой» и «Реалом» в Лиге чемпионов вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА отстранил аргентинца на ответную игру.

Сегодня в СМИ появились сведения о том, что Престианни признался партнерам по команде, что использовал расистское оскорбление по отношению к Винисиусу, но заявил, что сам он не расист.

«Бенфика» категорически отрицает, что игрок Престианни сообщил команде или руководству клуба о том, что он произнес расистское оскорбление в адрес игрока «Реала» Винисиуса Жуниора.

Как уже сообщалось, игрок извинился перед своими партнерами по команде за инцидент, произошедший во время матча с мадридским «Реалом», выразив сожаление по поводу его масштабов и последствий и заверив всех, как и в самом начале, что он не расист», – говорится в заявлении португальского клуба.

66 комментариев
Партнеры по команде Реал Мадрид, тренер Арбелоа, штаб, администрация клуба и болельщики извинились перед Винисиусом, и заверили его, что вовсе никакая он не обезьяна.
Ответ Kirsan Sumbayev
Партнеры по команде Реал Мадрид, тренер Арбелоа, штаб, администрация клуба и болельщики извинились перед Винисиусом, и заверили его, что вовсе никакая он не обезьяна.
Винисиус что-то непонятное прокричал и залез обратно на дерево.
Ответ Kirsan Sumbayev
Партнеры по команде Реал Мадрид, тренер Арбелоа, штаб, администрация клуба и болельщики извинились перед Винисиусом, и заверили его, что вовсе никакая он не обезьяна.
И все встали на колено...
А ригоберыч-то думал, что в таких ситуациях клуб подтверждение еще и выкатит - хоть что-то постоянно в этом мире😁
Ответ Хуанитиста
А ригоберыч-то думал, что в таких ситуациях клуб подтверждение еще и выкатит - хоть что-то постоянно в этом мире😁
Ахаха
Ответ Хуанитиста
А ригоберыч-то думал, что в таких ситуациях клуб подтверждение еще и выкатит - хоть что-то постоянно в этом мире😁
Его же вроде задержали. После матча на Бернабеу
-ты оскорблял?
-ну я не расист
-но оскорблял?
-извините
Ответ korysh
-ты оскорблял? -ну я не расист -но оскорблял? -извините
пирожки
Ямыбенфика
Извинился перед партренрам за то что не было расистских оскорблений?
Ответ zomn
Извинился перед партренрам за то что не было расистских оскорблений?
Допустим, за то, что не сможет помочь команде в конкретном матче, и за шумиху, неблагоприятно влияющую на настрой.
Ответ zomn
Извинился перед партренрам за то что не было расистских оскорблений?
тоже хорош
А маргариновые в предыдущей новости уже кого-то переобуваться призывали. Как обычно, сели в лужу.
Я думаю не здесь на сайте, ни вокруг этого скандала нет ни одного человека, который сомневался бы, что он на самом деле сказал.
Ответ &_Bishep_&
Я думаю не здесь на сайте, ни вокруг этого скандала нет ни одного человека, который сомневался бы, что он на самом деле сказал.
С чего бы? Оскорблений великое множество, даже расистких не мало. Как могут миллионы человек сойтись на одном и том же слове?
Ответ Artuom Batishev
С чего бы? Оскорблений великое множество, даже расистких не мало. Как могут миллионы человек сойтись на одном и том же слове?
Вот ты играешь "Кто хочет стать миллионером". На кону 10 миллионов рублей. Вопрос - "на какой почве оскорбил Пристиани Винисиуса"
А) Религиозной, В) Расовой, С) Сексуальной, Д) Политической..........10 миллионов настоящих русских рублей((
среди аргов полно расистов, месси подтвердит (сам такой)
Комментарий удален пользователем
Ответ Richie Nelson
Комментарий удален пользователем
За то что повелся на провокацию, ответил Вини в оскорбительной форме и в итоге не смог сыграть в ответке?

Точно также извиняется, например, футболист схвативший глупую карточку, из-за которой в ответке не может играть. Тоесть так и должно быть.
Ответ Artuom Batishev
За то что повелся на провокацию, ответил Вини в оскорбительной форме и в итоге не смог сыграть в ответке? Точно также извиняется, например, футболист схвативший глупую карточку, из-за которой в ответке не может играть. Тоесть так и должно быть.
А как именно вини провоцировал престиани ? Он же сам подбежал к вини закрывая лицо футболкой и бормоча что-то)
К слову, про ябеду многие писали, вот отаменди пытался спровоцировать и судье сказать что-то)

https://www.instagram.com/reel/DVOZIEoEkMo/?igsh=YmRrbWVocjJ0OHVn
Не виноватый он! Че до пацана докопались?... Прямо как в том анекдоте: "на нет и суда нет". И Чилаверт чего-то замолчал. Неужели надеялся, что Бенфика дальше пройдет?
