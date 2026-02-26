Кабрал из «Бенфики», просивший футболку Винисиуса, в итоге отказался от обмена. Защитник понял, что это может «создать проблемы внутри команды»

Игрок «Бенфики» передумал меняться футболками с Винисиусом.

Защитник «Бенфики» Сидни Кабрал передумал меняться футболками с вингером «Реала » Винисиусом Жуниором .

Мадридская команда выбила португальскую из Лиги чемпионов , одержав две победы в стыковых матчах (1:0, 2:1). После ответной игры, которая проходила в Мадриде, Кабрал попросил Винисиуса обменяться футболками – бразилец предложил сделать это в подтрибунном помещении.

Как сообщает A Bola, Сидни хотел обсудить ситуацию с руководством своего клуба, но, зайдя в раздевалку, понял, что такой обмен «может создать проблемы внутри команды и повлиять на обстановку в ней».

Сидни признал, что решение попросить футболку соперника было необдуманным, но он не думал, что этому могут придать такое значение. В итоге он решил отказаться от обмена.

Напомним, во время первого матча между этими командами Винисиус обвинил Джанлуку Престианни в расизме. Аргентинца дисквалифицировали на ответную игру.

Престианни лайкнул пост фаната «Бенфики» с критикой Кабрала, попросившего футболку Винисиуса после матча ЛЧ: «Из-за этого плаксы и лжеца нас критиковали всю неделю»