Кабрал из «Бенфики», просивший футболку Винисиуса, в итоге отказался от обмена. Защитник понял, что это может «создать проблемы внутри команды»
Защитник «Бенфики» Сидни Кабрал передумал меняться футболками с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором.
Мадридская команда выбила португальскую из Лиги чемпионов, одержав две победы в стыковых матчах (1:0, 2:1). После ответной игры, которая проходила в Мадриде, Кабрал попросил Винисиуса обменяться футболками – бразилец предложил сделать это в подтрибунном помещении.
Как сообщает A Bola, Сидни хотел обсудить ситуацию с руководством своего клуба, но, зайдя в раздевалку, понял, что такой обмен «может создать проблемы внутри команды и повлиять на обстановку в ней».
Сидни признал, что решение попросить футболку соперника было необдуманным, но он не думал, что этому могут придать такое значение. В итоге он решил отказаться от обмена.
Напомним, во время первого матча между этими командами Винисиус обвинил Джанлуку Престианни в расизме. Аргентинца дисквалифицировали на ответную игру.
Престианни лайкнул пост фаната «Бенфики» с критикой Кабрала, попросившего футболку Винисиуса после матча ЛЧ: «Из-за этого плаксы и лжеца нас критиковали всю неделю»
Сплетни СпидИнфо.
Поэтому мы ее узнаем из биографий или воспоминаний других приближенных людей
Почитай или послушай биографию на канале площадка гаскойна - самый новый выпуск
Там много интересного))
Если я чешу в затылке -
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да!