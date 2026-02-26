  • Спортс
  • Кабрал из «Бенфики», просивший футболку Винисиуса, в итоге отказался от обмена. Защитник понял, что это может «создать проблемы внутри команды»
Кабрал из «Бенфики», просивший футболку Винисиуса, в итоге отказался от обмена. Защитник понял, что это может «создать проблемы внутри команды»

Игрок «Бенфики» передумал меняться футболками с Винисиусом.

Защитник «Бенфики» Сидни Кабрал передумал меняться футболками с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором.

Мадридская команда выбила португальскую из Лиги чемпионов, одержав две победы в стыковых матчах (1:0, 2:1). После ответной игры, которая проходила в Мадриде, Кабрал попросил Винисиуса обменяться футболками – бразилец предложил сделать это в подтрибунном помещении. 

Как сообщает A Bola, Сидни хотел обсудить ситуацию с руководством своего клуба, но, зайдя в раздевалку, понял, что такой обмен «может создать проблемы внутри команды и повлиять на обстановку в ней». 

Сидни признал, что решение попросить футболку соперника было необдуманным, но он не думал, что этому могут придать такое значение. В итоге он решил отказаться от обмена. 

Напомним, во время первого матча между этими командами Винисиус обвинил Джанлуку Престианни в расизме. Аргентинца дисквалифицировали на ответную игру.

Престианни лайкнул пост фаната «Бенфики» с критикой Кабрала, попросившего футболку Винисиуса после матча ЛЧ: «Из-за этого плаксы и лжеца нас критиковали всю неделю»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
Снимаем бутсы, цепляем лыжи
Это не футбол, это фигня какая-то. Кто что у кого просил, кто как танцевал, кто кому и что сказал. У кого какие машины, соцсети, лайки, шлюхи и карлики.
Сплетни СпидИнфо.
Это не футбол, это фигня какая-то. Кто что у кого просил, кто как танцевал, кто кому и что сказал. У кого какие машины, соцсети, лайки, шлюхи и карлики. Сплетни СпидИнфо.
о, это и есть футбол!
Это не футбол, это фигня какая-то. Кто что у кого просил, кто как танцевал, кто кому и что сказал. У кого какие машины, соцсети, лайки, шлюхи и карлики. Сплетни СпидИнфо.
Так всегда было, просто инфу тяжелее было достать и узнать
Поэтому мы ее узнаем из биографий или воспоминаний других приближенных людей
Почитай или послушай биографию на канале площадка гаскойна - самый новый выпуск
Там много интересного))
Всегда можно сказать... Я зашёл не в ту дверь
Кабрал наверняка поменялся футболками просто не стали говорить.
Ну теперь как в песне - «Обстановка - по-кайфу»(с)
Ну теперь как в песне - «Обстановка - по-кайфу»(с)
Винисиус:мы сегодня танцуем
>>>он не думал, что этому могут придать такое значение.

Если я чешу в затылке -
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да!
>>>он не думал, что этому могут придать такое значение. Если я чешу в затылке - Не беда! В голове моей опилки, Да, да, да!
Ты о чём?
Ты о чём?
О том, что стадо может затоптать человека, наверное. Как-то ни Кабрал, ни Лукебакио не торопятся встать на сторону обиженного природой арга
Взял бы и написал на ней обезьяна
Хотел вместо коврика у двери подстелить?;)))
отказался от обмена? вес мир видел как он обменялся. есть видео. 🤣🤣🤣🤣
