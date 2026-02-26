МВД возбудило дела в отношении 9 судей РПЛ и Первой лиги. Их обвиняют в «противоправном влиянии на результат спортивного соревнования»

9 российских судей находятся под следствием по делу о коррупции.

МВД ведет расследование в отношении девяти футбольных арбитров.

Напомним, в июне прошлого года Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора московского клуба Валерия Скородумова по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей. Российский футбольный союз исключил «Торпедо» из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей».

Как сообщает РБК, это расследование привело к выявлению новых эпизодов предполагаемой коррупции в судейском корпусе. Следственный департамент МВД расследует факты получения девятью судьями незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей Мир РПЛ и Pari Первой лиги.

Обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову , а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову . Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.