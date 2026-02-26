  • Спортс
МВД возбудило дела в отношении 9 судей РПЛ и Первой лиги. Их обвиняют в «противоправном влиянии на результат спортивного соревнования»

9 российских судей находятся под следствием по делу о коррупции.

МВД ведет расследование в отношении девяти футбольных арбитров. 

Напомним, в июне прошлого года Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора московского клуба Валерия Скородумова по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей. Российский футбольный союз исключил «Торпедо» из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей».

Как сообщает РБК, это расследование привело к выявлению новых эпизодов предполагаемой коррупции в судейском корпусе. Следственный департамент МВД расследует факты получения девятью судьями незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей Мир РПЛ и Pari Первой лиги. 

Обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: РБК
На Егорове давно уже негде клеймо ставить, только спохватились.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
На Егорове давно уже негде клеймо ставить, только спохватились.
Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!
Ответ ser91337
Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!
Вооот, теперь правильно, не забыл перелогиниться!
Помним, помним из недавнего- https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/news/b/53/cab8c81544177907800a3cce005ee.jpeg?f=webp&q=90&s=2x&w=730

Ну у Егоровых вообще известная династия упырей. Там и деятельность папашки надо было проверять, пробы и на старшем ставить негде.
Пусть вторую лигу проверят , там не футбол там сплошные буки , а мы удивляемся почему у нас футболисты не растут из первой и второй лиги . Там только лудоманы вырасти могут.
Ответ Артем Демидов_1116763446
Пусть вторую лигу проверят , там не футбол там сплошные буки , а мы удивляемся почему у нас футболисты не растут из первой и второй лиги . Там только лудоманы вырасти могут.
Ты наверно разбогател уже наверно раз все знаешь
Ответ Tigo_Volchara93
Ты наверно разбогател уже наверно раз все знаешь
Я очень хорошо знаю что творится во второй и первой лиге .
Пошла жара...РПЛ возвращается после перерыва...
Что день грядущий нам готовит?
По Егорову-младшему почти в каждом матче были вопросы, неудивительно
Хотелось бы больше огласки по всем делам
Судейский "клубочек " начал раскручиваться ! Возможно ниточки приведут и к организатору Этого "сообщества "!
Ответ Огюст
Судейский "клубочек " начал раскручиваться ! Возможно ниточки приведут и к организатору Этого "сообщества "!
Ты что, ты что.. такое нельзя говорить. У него неприкосновенность
А скользкий. Карась хвостом вильнул?
Ответ Dinamik1
А скользкий. Карась хвостом вильнул?
Просто там такие акулы, что лысый прилипала всех за собой утащит
Ответ Dinamik1
А скользкий. Карась хвостом вильнул?
Легендарная чемпионская связка Гинер- Слуцкий- Карасев навсегда в памяти
Не удивлюсь если ещё в РПЛ пару-тройку накроют, прецедентов много.
