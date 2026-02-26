  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тикнизян о том, что Галактионов подозревал его и Дзюбу в заговоре: «У нас был хороший коннект на поле, а вне его мы почти не пересекались. Какая сложится картина у мнимого, неуверенного тренера?»
82

Тикнизян о том, что Галактионов подозревал его и Дзюбу в заговоре: «У нас был хороший коннект на поле, а вне его мы почти не пересекались. Какая сложится картина у мнимого, неуверенного тренера?»

Тикнизян: Дзюба стал неудобен, его сливали. А у меня был хороший коннект с ним.

Бывший защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, почему Михаил Галактионов подозревал его и Артема Дзюбу в заговоре. 

– Он [Галактионов] опроверг твои слова, что кто-либо из тренерского штаба мог тебе намекнуть, что вы с Дзюбой якобы сливали его. 

– Когда это внутри команды ходит и об этом говорит напрямую Дзюба – наверное, я это не с куста взял. И я до сих пор убежден, что посыл был такой: Дзюба в какой-то момент стал неудобен, его надо было, скажем так, за борт слить. А Тикнизян имел хороший коннект с ним именно в тренировочном процессе, на поле. За пределами поля мы с ним практически не пересекались.

Какая сложится картина у мнимого, неуверенного в себе тренера? Что они делают заговор. А еще мы это все умножаем на то, что игра с ЦСКА 3:1 – нас выпускают с Дзюбой на 15 минут, мы играем 3:3. Я и он вышли в атаку. Очень удобно сделать нас крайними.

Поэтому все, что сказал Михаил Михайлович – оправдал себя просто. Я считаю, что это полностью не соответствует действительности, – сказал игрок «Црвены Звезды».

Тикнизян о том, что Галактионову «сложно работать с футболистами с характером»: «Тогда не надо идти в тренеры. Если мы хотим видеть девочек в команде...»

Тикнизян о Галактионове: «Дзюба по нему проходится – он говорит: «Артем Сергеевич, я был неправ». Диалога со мной избегали, а когда он состоялся, я увидел бегающие глаза – подумал, люстра падает»

Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?»

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме26091 голос
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал FONBET
logoвысшая лига Сербия
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoЦрвена Звезда
logoМихаил Галактионов
logoНаир Тикнизян
82 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Тикнизян по моему сошел с ума
Ответ Михаил Алексеев
Тикнизян по моему сошел с ума
А был ли ум!?
Вот в чем вопрос!)
Ответ Михаил Алексеев
Тикнизян по моему сошел с ума
Скорее всего он всегда такой был. Просто раньше развёрнутых интервью не давал, поэтому мы и не знали, насколько он глупенький.
Читаю весь день Тикнизяна. Галактионов - ты молодец. Сильный Локо нам нужен в чемпионате. Тем интереснее
Ответ Bartez1986
Читаю весь день Тикнизяна. Галактионов - ты молодец. Сильный Локо нам нужен в чемпионате. Тем интереснее
Когда такие имбецилы как Дзюба и Тикнизян критикуют, то это значит что Галактионов делает все правильно.
Да и таблица РПЛ все отражает. А с учетом того, какие у Локо сейчас ограничения в финансовом плане, то ММ просто топ результат даёт.
Ответ Дима
Когда такие имбецилы как Дзюба и Тикнизян критикуют, то это значит что Галактионов делает все правильно. Да и таблица РПЛ все отражает. А с учетом того, какие у Локо сейчас ограничения в финансовом плане, то ММ просто топ результат даёт.
Комментарий скрыт
Я такой истерики не припомню у кого-то из РПЛ
Ответ andrew.p
Я такой истерики не припомню у кого-то из РПЛ
Я включил видео с этим интервью, но досмотреть не смог. У Наира видимо такой психотип, он говорит без остановок, несёт всё подряд, и при этом уверен, что он везде всё правильно делает, а вокруг все плохие. В общем-то, Дзюба такой же, понятно почему они нашли общий язык. Мне даже слушать таких людей некомфортно, не удивлен, что с Галактионовым не сработались.
Ответ Александр Сибиряк
Я включил видео с этим интервью, но досмотреть не смог. У Наира видимо такой психотип, он говорит без остановок, несёт всё подряд, и при этом уверен, что он везде всё правильно делает, а вокруг все плохие. В общем-то, Дзюба такой же, понятно почему они нашли общий язык. Мне даже слушать таких людей некомфортно, не удивлен, что с Галактионовым не сработались.
Более того, после подобных интервью и смотреть их на поле невозможно — уже рефлекс срабатывает)
Чет я сомневаюсь, что неуверенный в себе тренер проработал бы в Локомотиве 4 года, работая с Дзюбой, Бариновым, легами из разных стран, Пиняевым.
Ответ Степан Захаров
Чет я сомневаюсь, что неуверенный в себе тренер проработал бы в Локомотиве 4 года, работая с Дзюбой, Бариновым, легами из разных стран, Пиняевым.
значит, не просто так нашего "героя" из ЦСКА убрали. А тогда все удивлялись.
Ответ БезызбежноНаКрасный
значит, не просто так нашего "героя" из ЦСКА убрали. А тогда все удивлялись.
Да, тогда тоже удивился. Оказывается, в первую очередь не по спортивным причинам. В ЦСКА такие долго не сидят
Команда ведет в счете с разницей в два очка, а вас выпустили в атаку? Особенно тебя, крайнего защитника? Тренер наверное так и сказал: "Наирчик, Тёма, не тратьте силы на прессинг, не помогайте уставшим партнерам обороняться - ваша задача пастись у ворот соперника, желательно в обнимку, вы же кореша неразлучные, такой коннект у вас на поле".
А между прочим, эта досадная ничья, вкупе с упущенной победой в матче с КС, лишила тех самых очков, которых не хватило в том сезоне для чемпионства (ровно 4).
Вот не задумывались болельщики Локомотива до этого, а походу да, вы действительно крайние, заговорщики истеричные с раздутым самомнением. Балласт, как выяснилось в итоге, хорошо, что вы ушли из команды, а не Галактионов.
Да сколько же там слов он из себя выдавил, что весь день его цитируете....
Ответ imperzo
Да сколько же там слов он из себя выдавил, что весь день его цитируете....
День Тикнизяна на Спортсе удался. Главное не останавливаться! Хотелось бы продолжения.
Галактионов "подозревал" Дзюбу и Тикнизяна в том, что они пытаются слить тренера — а потом те, когда уже ушли из команды, дали интервью, где облили тренера фекалиями и постарались испортить его профессиональную репутацию. Может, не зря подозревал?
А к чему он всю эту внутреннюю кухню вываливает нам? Он не знает, что в мужских кругах такое не принято и в нормальную команду его не позовут теперь не только по игровым качествам, но и по человеческим? Сказал бы такое про тренера, находясь в Локо, наверняка напихали бы ему старшие.

Это обида на то, что зп упала теперь примерно в 5 раз? Или обида на себя, что он теперь пассажир и откровенно едет с ярмарки уже?
У мнимого юзера спортса за день на такнизяна вырабатывается рвотный рефлекс, например
Верните новости с конфликтами про Бастони и Винисуиуса. Там хотя бы угарно было.
Никогда не думал, что это скажу- "Да хоть Мостового с Журовой".
Тут же человеку даже невдомёк, что сам себя выставляет в дурачливости. Вспомнился видос про мужика "Ну ты француз... Бом-бом.")
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Скандальное судейство в РПЛ, «Бавария» обыграла «Боруссию», крупные победы «Барсы» и «Ливерпуля», титул Медведева, дубль Овечкина и другие новости
2 минуты назад
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
17 минут назадТесты и игры
МЛС. «Атланта» Миранчука проиграла «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи поделил очки с «Коламбусом», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
26 минут назад
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Ко всем новостям
Последние новости
Энрике об 1:0 с «Гавром»: «ПСЖ» заслуживал большего. Хотел бы, чтобы игроки вернули себе уверенность»
10 минут назад
Тренер «Махачкалы» Евсеев о 2:1 с «Рубином»: «Это Россия, играем в любую погоду. Во втором тайме футболисты уже растопили снег»
36 минут назад
Нагорных о бюджете «Локо»: «Почти такой же, как в прошлом году. Немного скорректирован в сторону уменьшения»
50 минут назад
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после 2:0: «Показалось, что арбитр не свистнул несколько раз, как он сделал в идентичных ситуациях в отношении «Акрона»
сегодня, 02:58
Артига об 1:2 с «Махачкалой» на заснеженном поле: «Вся подготовка «Рубина» свелась к длинным передачам и единоборствам. Разметки толком не было видно»
сегодня, 02:39
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
Рекомендуем