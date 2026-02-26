Тикнизян о том, что Галактионов подозревал его и Дзюбу в заговоре: «У нас был хороший коннект на поле, а вне его мы почти не пересекались. Какая сложится картина у мнимого, неуверенного тренера?»

Тикнизян: Дзюба стал неудобен, его сливали. А у меня был хороший коннект с ним.

Бывший защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, почему Михаил Галактионов подозревал его и Артема Дзюбу в заговоре.

– Он [Галактионов] опроверг твои слова, что кто-либо из тренерского штаба мог тебе намекнуть, что вы с Дзюбой якобы сливали его.

– Когда это внутри команды ходит и об этом говорит напрямую Дзюба – наверное, я это не с куста взял. И я до сих пор убежден, что посыл был такой: Дзюба в какой-то момент стал неудобен, его надо было, скажем так, за борт слить. А Тикнизян имел хороший коннект с ним именно в тренировочном процессе, на поле. За пределами поля мы с ним практически не пересекались.

Какая сложится картина у мнимого, неуверенного в себе тренера? Что они делают заговор. А еще мы это все умножаем на то, что игра с ЦСКА 3:1 – нас выпускают с Дзюбой на 15 минут, мы играем 3:3. Я и он вышли в атаку. Очень удобно сделать нас крайними.

Поэтому все, что сказал Михаил Михайлович – оправдал себя просто. Я считаю, что это полностью не соответствует действительности, – сказал игрок «Црвены Звезды ».

