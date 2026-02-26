Тикнизян о том, что Галактионов подозревал его и Дзюбу в заговоре: «У нас был хороший коннект на поле, а вне его мы почти не пересекались. Какая сложится картина у мнимого, неуверенного тренера?»
Бывший защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, почему Михаил Галактионов подозревал его и Артема Дзюбу в заговоре.
– Он [Галактионов] опроверг твои слова, что кто-либо из тренерского штаба мог тебе намекнуть, что вы с Дзюбой якобы сливали его.
– Когда это внутри команды ходит и об этом говорит напрямую Дзюба – наверное, я это не с куста взял. И я до сих пор убежден, что посыл был такой: Дзюба в какой-то момент стал неудобен, его надо было, скажем так, за борт слить. А Тикнизян имел хороший коннект с ним именно в тренировочном процессе, на поле. За пределами поля мы с ним практически не пересекались.
Какая сложится картина у мнимого, неуверенного в себе тренера? Что они делают заговор. А еще мы это все умножаем на то, что игра с ЦСКА 3:1 – нас выпускают с Дзюбой на 15 минут, мы играем 3:3. Я и он вышли в атаку. Очень удобно сделать нас крайними.
Поэтому все, что сказал Михаил Михайлович – оправдал себя просто. Я считаю, что это полностью не соответствует действительности, – сказал игрок «Црвены Звезды».
Тикнизян о том, что Галактионову «сложно работать с футболистами с характером»: «Тогда не надо идти в тренеры. Если мы хотим видеть девочек в команде...»
Тикнизян о Галактионове: «Дзюба по нему проходится – он говорит: «Артем Сергеевич, я был неправ». Диалога со мной избегали, а когда он состоялся, я увидел бегающие глаза – подумал, люстра падает»
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?»
Вот в чем вопрос!)
Да и таблица РПЛ все отражает. А с учетом того, какие у Локо сейчас ограничения в финансовом плане, то ММ просто топ результат даёт.
А между прочим, эта досадная ничья, вкупе с упущенной победой в матче с КС, лишила тех самых очков, которых не хватило в том сезоне для чемпионства (ровно 4).
Вот не задумывались болельщики Локомотива до этого, а походу да, вы действительно крайние, заговорщики истеричные с раздутым самомнением. Балласт, как выяснилось в итоге, хорошо, что вы ушли из команды, а не Галактионов.
Это обида на то, что зп упала теперь примерно в 5 раз? Или обида на себя, что он теперь пассажир и откровенно едет с ярмарки уже?
Никогда не думал, что это скажу- "Да хоть Мостового с Журовой".
Тут же человеку даже невдомёк, что сам себя выставляет в дурачливости. Вспомнился видос про мужика "Ну ты француз... Бом-бом.")