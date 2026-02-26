Престианни признался игрокам «Бенфики», что использовал расистское оскорбление по отношению к Винисиусу, но заявил, что сам он не расист (Correio da Manhã)

Престианни признался партнерам, что назвал Винисиуса обезьяной.

Джанлука Престианни обсудил с футболистами «Бенфики» свой конфликт с Винисиусом Жуниором .

Во время матча Лиги чемпионов в Португалии вингер «Реала » пожаловался судье на то, что аргентинец назвал его обезьяной.

Correio da Manhã утверждает, что Престианни, отстраненный УЕФА на одну игру, признался партнерам, что действительно использовал расистское оскорбление, но привел несколько аргументов в пользу того, что на самом деле он не расист и не собирался себя таковым выставить.

Отмена Престианни – презумпция виновности. Из доказательств лишь слова Винисиуса