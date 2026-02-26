  • Спортс
  • Престианни признался игрокам «Бенфики», что использовал расистское оскорбление по отношению к Винисиусу, но заявил, что сам он не расист (Correio da Manhã)
112

Престианни признался игрокам «Бенфики», что использовал расистское оскорбление по отношению к Винисиусу, но заявил, что сам он не расист (Correio da Manhã)

Престианни признался партнерам, что назвал Винисиуса обезьяной.

Джанлука Престианни обсудил с футболистами «Бенфики» свой конфликт с Винисиусом Жуниором.

Во время матча Лиги чемпионов в Португалии вингер «Реала» пожаловался судье на то, что аргентинец назвал его обезьяной.

Correio da Manhã утверждает, что Престианни, отстраненный УЕФА на одну игру, признался партнерам, что действительно использовал расистское оскорбление, но привел несколько аргументов в пользу того, что на самом деле он не расист и не собирался себя таковым выставить.

Отмена Престианни – презумпция виновности. Из доказательств лишь слова Винисиуса

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Correio da Manhã
происшествия
112 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сдали дружбаны, нормальная такая командочка
Ответ Spaten
Сдали дружбаны, нормальная такая командочка
Комментарий скрыт
Ответ Экспертное мнение
Комментарий скрыт
ахаха, эскортыш на Моура перекинулся уже))
Галя у нас отмена.
Ответ любое
Галя у нас отмена.
этот коммент должен собрать мин 100 плюсов
Ответ любое
Галя у нас отмена.
реал тв также заявляет, что Престиани убил Кеннеди, устроил извержение Везувия и мешает ввести в Европе 4-дневную рабочую неделю.
информация из достоверных источников.
Correio da Manhã (букв. «Утренний пост») — португальская ежедневная газета. Выпускается в Лиссабоне.

Формат: таблоид.

Тематика: в основном — преступления, скандалы и заголовки, привлекающие внимание.

Так, в 2018 году руководство мадридского «Реала» подало в суд на Correio da Manhã из-за статьи о том, что клуб заставил Криштиану Роналду заплатить Кэтрин Майорги, обвинявшей футболиста в изнасиловании. «Реал» опроверг опубликованную в газете информацию.

В общем, «желтая» газетенка решила заскочить на уходящий поезд хайпа, а лишенные критического мышления маргариновые с радостью подхватывают эту желтуху.
Ответ Simbad
Correio da Manhã (букв. «Утренний пост») — португальская ежедневная газета. Выпускается в Лиссабоне. Формат: таблоид. Тематика: в основном — преступления, скандалы и заголовки, привлекающие внимание. Так, в 2018 году руководство мадридского «Реала» подало в суд на Correio da Manhã из-за статьи о том, что клуб заставил Криштиану Роналду заплатить Кэтрин Майорги, обвинявшей футболиста в изнасиловании. «Реал» опроверг опубликованную в газете информацию. В общем, «желтая» газетенка решила заскочить на уходящий поезд хайпа, а лишенные критического мышления маргариновые с радостью подхватывают эту желтуху.
И дело, кажется, ничем не завершилось. Странно, что про эту газетенку в Реале вспомнили спустя такой длинный срок.
Ответ Simbad
Correio da Manhã (букв. «Утренний пост») — португальская ежедневная газета. Выпускается в Лиссабоне. Формат: таблоид. Тематика: в основном — преступления, скандалы и заголовки, привлекающие внимание. Так, в 2018 году руководство мадридского «Реала» подало в суд на Correio da Manhã из-за статьи о том, что клуб заставил Криштиану Роналду заплатить Кэтрин Майорги, обвинявшей футболиста в изнасиловании. «Реал» опроверг опубликованную в газете информацию. В общем, «желтая» газетенка решила заскочить на уходящий поезд хайпа, а лишенные критического мышления маргариновые с радостью подхватывают эту желтуху.
бесполезно. дебилы уже поверили, ведь это написано в интернете.
«Я его обезьяной назвал не потому что расист»
Ответ RIMPERY17
«Я его обезьяной назвал не потому что расист»
Так Винисиус буквально ведет себя как обезьяна, цвет его кожи не имеет значения
Ответ mix94strikesback
Так Винисиус буквально ведет себя как обезьяна, цвет его кожи не имеет значения
Есть такой момент, но можно и по-другому обозвать, вариантов масса) но тут сошлись тупой и еще тупее
газетенка небось аля «спидинфо»?, ну пипл схавает
Ответ slavaprivet1
газетенка небось аля «спидинфо»?, ну пипл схавает
Так и есть, маргариновые так и сделали, это для них привычный рацион)
-а чего это от тебя расизмом пахнет?
-это пацаны расизмом занимались, а я просто рядом стоял
В стычке которая произошла сразу после празднования , Престиани пару раз сказал maricon, puta madre и пр . ругательства , которые испаноговорящие футболисты произносят вполне открыто чуть ли не в каждом матче , очень редко получая за это какие-то санкции, рот при этом он никак не прикрывал, а потом не то что прикрыв рот , а прикрыв майкой решил что-то выкрикнуть , чтоб наверняка никто не прочел по губам , с другого ракурса. Что же это такое может быть , за что он точно знал что УЕФА его забанит и что нужно лицо аж в майке спрятать? Что же что же 😁
Понятное дело , что Винисиус неприятный персонаж , которого уже даже собственные болелы освистывают, но обычная логика подсказывает , что Преситани с очень большой долей вероятности действительно сказал тому обезьяна) И да , я верю, что он может быть не расист , а просто ляпнул максимально эдакое чтобы задеть соперника
а о чем говорили отец Варлаам с Гришкой самозванцем на литовской границе, тоже написали?
Я не расист, просто негров не люблю (с)
да тут таких НЕ РАСИСТОВ очень много))))
