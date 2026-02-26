Престианни признался игрокам «Бенфики», что использовал расистское оскорбление по отношению к Винисиусу, но заявил, что сам он не расист (Correio da Manhã)
Престианни признался партнерам, что назвал Винисиуса обезьяной.
Джанлука Престианни обсудил с футболистами «Бенфики» свой конфликт с Винисиусом Жуниором.
Во время матча Лиги чемпионов в Португалии вингер «Реала» пожаловался судье на то, что аргентинец назвал его обезьяной.
Correio da Manhã утверждает, что Престианни, отстраненный УЕФА на одну игру, признался партнерам, что действительно использовал расистское оскорбление, но привел несколько аргументов в пользу того, что на самом деле он не расист и не собирался себя таковым выставить.
Отмена Престианни – презумпция виновности. Из доказательств лишь слова Винисиуса
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Correio da Manhã
информация из достоверных источников.
Формат: таблоид.
Тематика: в основном — преступления, скандалы и заголовки, привлекающие внимание.
Так, в 2018 году руководство мадридского «Реала» подало в суд на Correio da Manhã из-за статьи о том, что клуб заставил Криштиану Роналду заплатить Кэтрин Майорги, обвинявшей футболиста в изнасиловании. «Реал» опроверг опубликованную в газете информацию.
В общем, «желтая» газетенка решила заскочить на уходящий поезд хайпа, а лишенные критического мышления маргариновые с радостью подхватывают эту желтуху.
-это пацаны расизмом занимались, а я просто рядом стоял
Понятное дело , что Винисиус неприятный персонаж , которого уже даже собственные болелы освистывают, но обычная логика подсказывает , что Преситани с очень большой долей вероятности действительно сказал тому обезьяна) И да , я верю, что он может быть не расист , а просто ляпнул максимально эдакое чтобы задеть соперника