Фанат «Реала», выведенный со стадиона за нацистское приветствие, назвал себя «деревенским дурачком»: «Думал, «наци» – марка джина. Я усыновил двоих чернокожих, у меня 6 цыганских платьев»

Выведенный за нацистское приветствие фанат «Реала»: мне грозит штраф в 60 000.

Мужчина, выпровоженный со стадиона «Реала » за демонстрацию нацистского приветствия перед игрой с «Бенфикой», прокомментировал ситуацию.

Видео с его объяснениями было опубликовано EsDiario.

«Я обычно не люблю снимать такие видео, по крайней мере, не по такой причине, как сегодня, но у меня нет выбора. Мне только что позвонил даже мэр какого-то города в Китае и спросил, я ли тот самый парень с видео и фотографий…

Обычно, когда я хожу на футбол, делаю то да се, иной раз засовываю руку к яйцам, в другой раз – к заднице. Случайно сделал вот так два раза – и все. Мои похороны и венок уже заказаны. Мне приходят самые разнообразные сообщения.

На самом деле я довольно спокоен, потому что совесть у меня чиста. Такой жест – ну, бывает, но связывать меня с нацистской группировкой или обвинять в том, что я в нее вхожу... Мне за такой жест и принадлежность к группе грозит штраф до 60 тысяч евро… Извините, но я это так не оставлю и не позволю этому зайти дальше, чем следует.

Я сам пойду разговаривать с членами клуба. Не клуб меня выгоняет. Теперь меня исключат, это логично, потому что в глазах всего мира кто-то должен ответить. Кто ответит? Деревенский дурачок.

Кстати, по поводу нацистов: у меня нет проблем с людьми из Уэльвы, потому что они меня знают. Нацисты не тусуются с неграми, педиками, не одеваются как женщины… У меня двое усыновленных чернокожих – Калу и Абду. У меня шесть цыганских платьев. До вчерашнего дня я думал, что «наци» – это марка джина.

Извиниться-то я извинюсь, потому что деваться некуда, хотя до сих пор не понимаю, за что именно. Я приму все, что будет, но хотя бы пусть людям будет ясно, кто я такой. Меня уже предложили исключить из клуба – и все», – говорит мужчина по имени Тони.