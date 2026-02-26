  • Спортс
  Фанат «Реала», выведенный со стадиона за нацистское приветствие, назвал себя «деревенским дурачком»: «Думал, «наци» – марка джина. Я усыновил двоих чернокожих, у меня 6 цыганских платьев»
Фанат «Реала», выведенный со стадиона за нацистское приветствие, назвал себя «деревенским дурачком»: «Думал, «наци» – марка джина. Я усыновил двоих чернокожих, у меня 6 цыганских платьев»

Мужчина, выпровоженный со стадиона «Реала» за демонстрацию нацистского приветствия перед игрой с «Бенфикой», прокомментировал ситуацию.

Видео с его объяснениями было опубликовано EsDiario.

«Я обычно не люблю снимать такие видео, по крайней мере, не по такой причине, как сегодня, но у меня нет выбора. Мне только что позвонил даже мэр какого-то города в Китае и спросил, я ли тот самый парень с видео и фотографий…

Обычно, когда я хожу на футбол, делаю то да се, иной раз засовываю руку к яйцам, в другой раз – к заднице. Случайно сделал вот так два раза – и все. Мои похороны и венок уже заказаны. Мне приходят самые разнообразные сообщения.

На самом деле я довольно спокоен, потому что совесть у меня чиста. Такой жест – ну, бывает, но связывать меня с нацистской группировкой или обвинять в том, что я в нее вхожу... Мне за такой жест и принадлежность к группе грозит штраф до 60 тысяч евро… Извините, но я это так не оставлю и не позволю этому зайти дальше, чем следует.

Я сам пойду разговаривать с членами клуба. Не клуб меня выгоняет. Теперь меня исключат, это логично, потому что в глазах всего мира кто-то должен ответить. Кто ответит? Деревенский дурачок.

Кстати, по поводу нацистов: у меня нет проблем с людьми из Уэльвы, потому что они меня знают. Нацисты не тусуются с неграми, педиками, не одеваются как женщины… У меня двое усыновленных чернокожих – Калу и Абду. У меня шесть цыганских платьев. До вчерашнего дня я думал, что «наци» – это марка джина.

Извиниться-то я извинюсь, потому что деваться некуда, хотя до сих пор не понимаю, за что именно. Я приму все, что будет, но хотя бы пусть людям будет ясно, кто я такой. Меня уже предложили исключить из клуба – и все», – говорит мужчина по имени Тони.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
наконец-то войд дал интервью
Ответ Ллб
наконец-то войд дал интервью
Ригоберу?
Ясно. Тони цыган, украл двух чернокожих детей, не зиговал, а просил бармена принести пару джинтоников.
Ответ dmitrii zukov
Ясно. Тони цыган, украл двух чернокожих детей, не зиговал, а просил бармена принести пару джинтоников.
😁
Ответ dmitrii zukov
Ясно. Тони цыган, украл двух чернокожих детей, не зиговал, а просил бармена принести пару джинтоников.
что интересно, на видео с извинениями он заказал ещё где-то 7 джин-тоников. обеими руками.
Явно небезынтересный человек
Ответ M_Dave
Явно небезынтересный человек
Комментарий скрыт
Ответ M_Dave
Явно небезынтересный человек
И отмазки такие славные!
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Что я только что прочитал? :))
Комментарий скрыт
Этот фанат из Эстонии и зовут его Игорь Новиков?
Ахахах. Какой он разносторонний человек🤣🤣
П. С. 6ть цыганских платьев это сильно🤣🤣🤣🤣
Ответ Svobodu Mne
Ахахах. Какой он разносторонний человек🤣🤣 П. С. 6ть цыганских платьев это сильно🤣🤣🤣🤣
Нужно ник такой создавать пока не захватили
Наш, спортовский!
Ответ matemate88
Наш, спортовский!
у кого нет цыганских платьев и усыновленных африканцев - тот лох!
Ответ matemate88
у кого нет цыганских платьев и усыновленных африканцев - тот лох!
Семак не лох, если количество платьев найдется нужное количество
Дурдом какой-то ... Надо передачу организовать на ТВ у них - посадить напротив друг друга этого и Вини . И пусть в течение часа рассказывают друг другу о своем отношении к " нацизму" . Передача останется в веках , точно . И в учебниках психиатрии ...
Тони лунатик из Тропиканки,был такой сериал в 90-е,действительно деревенский дурачок,все верно....Фамилия у него Тикнизян.
Стесняюсь спросить, зачем ему шесть цыганских платьев?
Ответ Ramzzes
Стесняюсь спросить, зачем ему шесть цыганских платьев?
На коня выменял.
Ответ Ramzzes
Стесняюсь спросить, зачем ему шесть цыганских платьев?
Пять мало, семь много, поэтому - шесть
