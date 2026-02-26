  • Спортс
Фарке о Гвардиоле: «Он играл с ложной девяткой, когда никто не знал, что это такое. Он всегда на шаг впереди – даже когда ему все подражают. Просто лучший»

Даниэль Фарке: Гвардиола – тренер, оказавший наибольшее влияние на футбол.

Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке оценил влияние, которое Пеп Гвардиола оказал на современный футбол.

28 февраля «павлины» примут «Манчестер Сити» в 28-м туре АПЛ.

«Он постоянно развивается и совершенствуется, он всегда на шаг впереди. Он играл с ложной девяткой, когда никто даже не знал, что это такое. Он играл с инвертированными фулбэками, когда об этом тоже никто не слышал. Он ротировал составы, когда все думали, что больше важна автоматизация и стабильность.

И как только все адаптируются и пытаются подражать, он снова оказывается впереди и меняет свою тактику. Вероятно, это тренер, который оказал наибольшее влияние на игру и вдохновил многих тренеров в истории футбола. Он просто лучший», – сказал Фарке.

Первым с ложной девяткой в 1992 году играл Сергей Абуезидович Ташуев в Дружбе (Буденновск). Базу знать надо
Ответ Bartez1986
Первым с ложной девяткой в 1992 году играл Сергей Абуезидович Ташуев в Дружбе (Буденновск). Базу знать надо
А дальше уже Гвардиола по конспектам этого гения действовал
Ответ Bartez1986
Первым с ложной девяткой в 1992 году играл Сергей Абуезидович Ташуев в Дружбе (Буденновск). Базу знать надо
Ахахаха
Вот такие я шутки жду в комментариях
Вроде на актуальную тему, но завернута качественно
Ну это полный бред, даже я застал Спалетти, который в 2006-2008 годах играл с Ромой 4-6-0 с ложной 9, САФ у него подсмотрел и так же в МЮ сделал чередующихся в атаке Роналду, Руни, Тевес, которые спускались вглубь и уводили защитников. Сколько раз до этого в 20 веке такое поворачивали - не сосчитать, придумал он, ага)) тут мостовой со своим "в футболе все давно придумано" кажется адекватнее Фарке
Ответ Tun
Ну это полный бред, даже я застал Спалетти, который в 2006-2008 годах играл с Ромой 4-6-0 с ложной 9, САФ у него подсмотрел и так же в МЮ сделал чередующихся в атаке Роналду, Руни, Тевес, которые спускались вглубь и уводили защитников. Сколько раз до этого в 20 веке такое поворачивали - не сосчитать, придумал он, ага)) тут мостовой со своим "в футболе все давно придумано" кажется адекватнее Фарке
Он так у Ферги два финала ЛЧ забрал)
Ответ Tun
Ну это полный бред, даже я застал Спалетти, который в 2006-2008 годах играл с Ромой 4-6-0 с ложной 9, САФ у него подсмотрел и так же в МЮ сделал чередующихся в атаке Роналду, Руни, Тевес, которые спускались вглубь и уводили защитников. Сколько раз до этого в 20 веке такое поворачивали - не сосчитать, придумал он, ага)) тут мостовой со своим "в футболе все давно придумано" кажется адекватнее Фарке
Я согласен.
Но с МЮ всё не так однозначно на самом деле.
Роналду на бумаге был правым вингером, а фактически на поле был свободным художником. Он менялся с Нани местами по флангам, играл и впереди в центре. Руки вообще изначально оттянутый центральный нападающий. Руни и при Ван Нистелрое играл глубже. У него просто функционал такой, гибрид центрального нападающего с возможностями развивать атаку из глубины, как например Бергкамп или Фернандеш. Тевес очень похож на Суареса и Руни в плане универсальности.

Я к тому, что тройка Роналду-Руни-Тевес необязательно играла на разных (4-4-2) позициях по указаниям Фергюсона. Они реально были универсальными футболистами и играли по ситуации.
Ложную девятку использовали ещё в 1950-ых годах сборная Венгрии. Потом нидерландцы переняли их опыт, потом Кройф передал подобный опыт Барселоне. Потом его в 2000-ых использовал Гвардиола. К слову Аякс Ван Гала тоже использовал ложную 9-ку. Если брать исключительно 2000-ые, Тотти был ложной девяткой в Роме задолго до Барселоны Гвардиолы.
Ответ Charles Leclerc 2026
Ложную девятку использовали ещё в 1950-ых годах сборная Венгрии. Потом нидерландцы переняли их опыт, потом Кройф передал подобный опыт Барселоне. Потом его в 2000-ых использовал Гвардиола. К слову Аякс Ван Гала тоже использовал ложную 9-ку. Если брать исключительно 2000-ые, Тотти был ложной девяткой в Роме задолго до Барселоны Гвардиолы.
Та понятно,что ничего он не придумал.Просто стал снова использовать и адаптировал под современные реалии футбола.
Ответ Spartakus1984
Та понятно,что ничего он не придумал.Просто стал снова использовать и адаптировал под современные реалии футбола.
Спалетти играл с ложной 9 в 2006-2008, Пеп пришел в Барсу как раз в 2008,о каких современных реалиях речь? Буквально в то же время в клубе уровня Плей-офф лч это было
Сейчас в зените семак использует более сложный тактический ход - ложная семерка, так же известный под названием дельфин-пешеход
Еще в Роторе Веретенников играл ложную девятку (хоть и с девятым номером на спине), потому как зачастую долбил с 30 метров, даже не приближаясь в воротам
Ответ Step_up
Еще в Роторе Веретенников играл ложную девятку (хоть и с девятым номером на спине), потому как зачастую долбил с 30 метров, даже не приближаясь в воротам
* десятый номер был на спине Веретенникова

Веретинников, Есипов, Нидергауз...
Классный Ротор тогда был)
Ответ Ллб
* десятый номер был на спине Веретенникова Веретинников, Есипов, Нидергауз... Классный Ротор тогда был)
Очень классный.ну там и кооме них было много классных игрокоа
Кривов. Геращенко.да почти весь состав топ был.эх золотые времена...
Ложная 9 - это Охота Крепкое
Не знать базы Ташуева... Фарке, Фарке... и чему вас там в европках ваших учат.
Все это +- было и раньше,просто сейчас этим ролям дали свое название и условили четкий набор нужных действий при этой "роли"
Как в FM где то с 12 года появились четкие роли по позиции типа:
Раумдойтер(искатель пространства)- как пример Мюллер
Ложная девятка - Месси
Фланговый плеймейкер - Коутиньо
X хавбек как Фабиньо.
Box to box - как Зобнин;)
Всякие переставленые фул беки и Меццалы(центр полузащ, обычно в тройке активно смещающийся в фланг).
Все это понятно и раньше было. Сейчас лишь это все более внятно структурированно и даны четкие определения
Ответ Forza14Viola
Все это +- было и раньше,просто сейчас этим ролям дали свое название и условили четкий набор нужных действий при этой "роли" Как в FM где то с 12 года появились четкие роли по позиции типа: Раумдойтер(искатель пространства)- как пример Мюллер Ложная девятка - Месси Фланговый плеймейкер - Коутиньо X хавбек как Фабиньо. Box to box - как Зобнин;) Всякие переставленые фул беки и Меццалы(центр полузащ, обычно в тройке активно смещающийся в фланг). Все это понятно и раньше было. Сейчас лишь это все более внятно структурированно и даны четкие определения
Нет четких действий. Фарке говорит о том, что Пеп именно что по-новому, а главное по-своему это все переиспользует.
Неужели всерьез думаете что Фарке не знает про ложную 9 из прошлого? Но вот глядя на некоторых адептов красноноса не удивляешься, что из под крыла ферги не вышло ни одного нормального тренера, да и болелы в футболе не особо разбираются
Придумали же термин - какая ложная девятка? Все схемы были известны - какую девятку можно скрыть - второй нападающий он был и будет всегда, даже если вместо этой девятки подключаются защитники - уже давно зонная защита, а не персональная
Уже нет! Бывшая отрезала ему яйца
Насчёт ложных деветок не знаю, но вроде бы Пеп первый, у кого крайние защитники систематически стали занимать позицию опорного полузашитника на поле. Не думаю, что кто из тренеров регулярно до него использовал бы такой ход.
