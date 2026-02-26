Фарке о Гвардиоле: «Он играл с ложной девяткой, когда никто не знал, что это такое. Он всегда на шаг впереди – даже когда ему все подражают. Просто лучший»

Даниэль Фарке: Гвардиола – тренер, оказавший наибольшее влияние на футбол.

Главный тренер «Лидса » Даниэль Фарке оценил влияние, которое Пеп Гвардиола оказал на современный футбол.

28 февраля «павлины» примут «Манчестер Сити » в 28-м туре АПЛ .

«Он постоянно развивается и совершенствуется, он всегда на шаг впереди. Он играл с ложной девяткой, когда никто даже не знал, что это такое. Он играл с инвертированными фулбэками, когда об этом тоже никто не слышал. Он ротировал составы, когда все думали, что больше важна автоматизация и стабильность.

И как только все адаптируются и пытаются подражать, он снова оказывается впереди и меняет свою тактику. Вероятно, это тренер, который оказал наибольшее влияние на игру и вдохновил многих тренеров в истории футбола. Он просто лучший», – сказал Фарке.