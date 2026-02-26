Фарке о Гвардиоле: «Он играл с ложной девяткой, когда никто не знал, что это такое. Он всегда на шаг впереди – даже когда ему все подражают. Просто лучший»
Даниэль Фарке: Гвардиола – тренер, оказавший наибольшее влияние на футбол.
Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке оценил влияние, которое Пеп Гвардиола оказал на современный футбол.
28 февраля «павлины» примут «Манчестер Сити» в 28-м туре АПЛ.
«Он постоянно развивается и совершенствуется, он всегда на шаг впереди. Он играл с ложной девяткой, когда никто даже не знал, что это такое. Он играл с инвертированными фулбэками, когда об этом тоже никто не слышал. Он ротировал составы, когда все думали, что больше важна автоматизация и стабильность.
И как только все адаптируются и пытаются подражать, он снова оказывается впереди и меняет свою тактику. Вероятно, это тренер, который оказал наибольшее влияние на игру и вдохновил многих тренеров в истории футбола. Он просто лучший», – сказал Фарке.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: City Xtra
Вот такие я шутки жду в комментариях
Вроде на актуальную тему, но завернута качественно
Но с МЮ всё не так однозначно на самом деле.
Роналду на бумаге был правым вингером, а фактически на поле был свободным художником. Он менялся с Нани местами по флангам, играл и впереди в центре. Руки вообще изначально оттянутый центральный нападающий. Руни и при Ван Нистелрое играл глубже. У него просто функционал такой, гибрид центрального нападающего с возможностями развивать атаку из глубины, как например Бергкамп или Фернандеш. Тевес очень похож на Суареса и Руни в плане универсальности.
Я к тому, что тройка Роналду-Руни-Тевес необязательно играла на разных (4-4-2) позициях по указаниям Фергюсона. Они реально были универсальными футболистами и играли по ситуации.
Веретинников, Есипов, Нидергауз...
Классный Ротор тогда был)
Кривов. Геращенко.да почти весь состав топ был.эх золотые времена...
Не знать базы Ташуева... Фарке, Фарке... и чему вас там в европках ваших учат.
Как в FM где то с 12 года появились четкие роли по позиции типа:
Раумдойтер(искатель пространства)- как пример Мюллер
Ложная девятка - Месси
Фланговый плеймейкер - Коутиньо
X хавбек как Фабиньо.
Box to box - как Зобнин;)
Всякие переставленые фул беки и Меццалы(центр полузащ, обычно в тройке активно смещающийся в фланг).
Все это понятно и раньше было. Сейчас лишь это все более внятно структурированно и даны четкие определения
Неужели всерьез думаете что Фарке не знает про ложную 9 из прошлого? Но вот глядя на некоторых адептов красноноса не удивляешься, что из под крыла ферги не вышло ни одного нормального тренера, да и болелы в футболе не особо разбираются