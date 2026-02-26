  • Спортс
  Фабио Челестини: «Команды Флика и Гвардиолы меня профессионально не «вставляют», потому что как я могу это воплотить у себя? То, что делает Ханси в «Барсе», – это другой вид спорта»
Челестини о Флике и Гвардиоле: их команды профессионально не «вставляют» меня.

Челестини о Флике и Гвардиоле: их команды профессионально не «вставляют» меня.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в интервью Спортсу” поделился мыслями на тему тактики.

– Кого нужно смотреть, если тренер хочет, чтобы его команда контролировала матч за счет контроля мяча и высокой линии обороны?

– Я так не рассуждаю, потому что копировать невозможно. Лучше я ошибусь сам, придумаю несколько способов для исправления ситуации, а потом подберу лучший из них. Мне нравится ошибаться. Я это делаю 16 лет подряд. И буду делать это дальше.

Когда я играл в Испании, Бернд Шустер, Микаэль Лаудруп, Мичел убедили меня в том, что классно контролировать мяч. И они это делали не в «Реале» или «Барселоне», а в «Хетафе». До них я не думал, что это возможно. 

Ханс-Дитер Флик и его экстремальная линия обороны не может вдохновлять?

– Безусловно, может. Но у меня, например, нет Ламина Ямаля. Или можно ли восхищаться Гвардиолой? Но у кого еще был Месси?

– Но Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов и без Месси. И даже в команде, с которой он ни разу не вышел в финал Лиги чемпионов, у него была идея.

– Да. Но одна и та же идея Гвардиолы может работать по-разному – в зависимости от того, есть у тебя Месси, Хави, Бускетс и Иньеста или нет. 

Вы не подумайте ничего плохого: мне нравится смотреть за командами Гвардиолы, сейчас с удовольствием наблюдаю за «Барселоной» Флика. Но меня это профессионально не «вставляет», потому что как я могу воплотить это у себя? Это невозможно.

То, что делает Флик в «Барселоне», – это другой вид спорта. Я был игроком «Хетафе», а кто-то был игроком «Реала». Очевидно, между нами была разница. Но да, защита Флика – это же охренеть как классно. Какие они храбрые! 

Я разговаривал с Гвардиолой. Он спросил: «Ты считаешь, что я говорю Иньесте и Хави, что им нужно делать?» Он им этого не говорил. Он рассказывал, что в этом матче могут быть свободны вот эта и вот эта зоны, а Иньеста и Хави сами решали, что делать в них, – сказал Челестини.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Вот это и есть - тренер. Определение этого слова. Адаптируется, находит подходы, учится, меняется, подстраивается. И вспомните Карпина и розыгрыши от ворот Песьякова)
Ответ Илья Егоров
Причем я не виню и не стебу Песьякова, дело-то не в нем, он нормальный вратарь
Ответ Илья Егоров
Все тренеры разные: нельзя судить по одним лекалам. Ну и Карпин далеко не первый тренер у которого вратарь начинал розыгрыш)
Ответ ulysses24
а Ташуев?
Вот тут точно другой вид спорта
Ответ ulysses24
а Ташуев?
То, что делает Ташуев в росфутболе – это... это другой вид спорта. Профессионально меня «вставляет» футбол Ташуева, но как я могу воплотить это у себя? Это невозможно.
Я разговаривал с Ташуевым. Он спросил: «Ты считаешь, что я говорю Иньесте и Хави, что им нужно делать?» Он им этого не говорил. Потом оказалось, он вообще с ними никогда не разговаривал. – сказал Челестини.
То, что делает Арбидол в Реале, - это другой вид спорта. Что-то из онлифанс. Прокомментировал Челестини отношения тренера с Винисиусом.,
Ответ Edwin_Hubble
ты прям ии-бот какой-то, генерирующий коммент об арбелоа с винисиусом под любой новостью.
Ответ Edwin_Hubble
до чего дошло
Фабио, работай, но ошибайся поменьше. В России ошибки редко прощаются. С Гвардиолы я бы пример уже не брал. Впрочем, как получится, но вполне истина в том, что Месси у нас нет, но есть Кисляк :)
Ответ Лысый Конь
Скоро и Кисляка не будет...
Ответ Лысый Конь
Где как. В ЦСКА бывают терпеливы к ошибкам.
Адекватный человек
Интересно Арбелоа говорит Тчуамени и Камавинги что есть зоны, и что в них делать или они также как ХавиИньста разберутся сами.
Ответ Budabuda
Интересно Арбелоа говорит Тчуамени и Камавинги что есть зоны, и что в них делать или они также как ХавиИньста разберутся сами.
он на схеме показывает зоны винисиуса которым надо уделить особое внимание языком
Ответ Franco
он на схеме показывает зоны винисиуса которым надо уделить особое внимание языком
На схеме голой картинки Винисиуса
Месси у кого только не был...
Нам и не представить, какие муки испытывает человек, который тренирует кривоногого Ваньку Облякова, глядя на игру полузащиты Барсы Флика ) Это и правда другой вид спорта )
Ответ riverman1980
Нам и не представить, какие муки испытывает человек, который тренирует кривоногого Ваньку Облякова, глядя на игру полузащиты Барсы Флика ) Это и правда другой вид спорта )
Уровень другой, он и себя как футболиста и тренера реально оценивает. Поэтому и не мучается. И про Ивана душевно высказывается - сердце команды.
Ответ riverman1980
Нам и не представить, какие муки испытывает человек, который тренирует кривоногого Ваньку Облякова, глядя на игру полузащиты Барсы Флика ) Это и правда другой вид спорта )
Зато нет таких мук у коуча, считающего Соболева своим лучшим напом
К армейцам всегда неплохо относился и прям приятно читать то, что выдает Челестини. Да и межсезонка по трансферам в кои веки походит на реальную борьбу за лидирующие позиции.
Оскорблимент
