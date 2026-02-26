Фабио Челестини: «Команды Флика и Гвардиолы меня профессионально не «вставляют», потому что как я могу это воплотить у себя? То, что делает Ханси в «Барсе», – это другой вид спорта»

Челестини о Флике и Гвардиоле: их команды профессионально не «вставляют» меня.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в интервью Спортсу” поделился мыслями на тему тактики.

– Кого нужно смотреть, если тренер хочет, чтобы его команда контролировала матч за счет контроля мяча и высокой линии обороны?

– Я так не рассуждаю, потому что копировать невозможно. Лучше я ошибусь сам, придумаю несколько способов для исправления ситуации, а потом подберу лучший из них. Мне нравится ошибаться. Я это делаю 16 лет подряд. И буду делать это дальше.

Когда я играл в Испании, Бернд Шустер , Микаэль Лаудруп , Мичел убедили меня в том, что классно контролировать мяч. И они это делали не в «Реале» или «Барселоне», а в «Хетафе». До них я не думал, что это возможно.

– Ханс-Дитер Флик и его экстремальная линия обороны не может вдохновлять?

– Безусловно, может. Но у меня, например, нет Ламина Ямаля. Или можно ли восхищаться Гвардиолой? Но у кого еще был Месси?

– Но Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов и без Месси. И даже в команде, с которой он ни разу не вышел в финал Лиги чемпионов, у него была идея.

– Да. Но одна и та же идея Гвардиолы может работать по-разному – в зависимости от того, есть у тебя Месси, Хави, Бускетс и Иньеста или нет.

Вы не подумайте ничего плохого: мне нравится смотреть за командами Гвардиолы, сейчас с удовольствием наблюдаю за «Барселоной» Флика. Но меня это профессионально не «вставляет», потому что как я могу воплотить это у себя? Это невозможно.

То, что делает Флик в «Барселоне», – это другой вид спорта. Я был игроком «Хетафе», а кто-то был игроком «Реала». Очевидно, между нами была разница. Но да, защита Флика – это же охренеть как классно. Какие они храбрые!

Я разговаривал с Гвардиолой. Он спросил: «Ты считаешь, что я говорю Иньесте и Хави, что им нужно делать?» Он им этого не говорил. Он рассказывал, что в этом матче могут быть свободны вот эта и вот эта зоны, а Иньеста и Хави сами решали, что делать в них, – сказал Челестини.