Тикнизян о том, что Галактионову «сложно работать с футболистами с характером»: «Тогда не надо идти в тренеры. Если мы хотим видеть девочек в команде...»

Наир Тикнизян: я хочу видеть тренера-авторитета, которого буду уважать.

Бывший защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что его не устраивало в характере Михаила Галактионова .

– У меня была теория, которая даже озвучивалась на интервью, что ему сложнее работать с футболистами с характером.

– Тогда не надо идти работать тренером. Если мы хотим видеть девочек в команде... Я не говорю, что у меня пальцы веером: «Смотрите, я такой крутой мужик». Но в первую очередь я понял для себя в 26 лет, что хочу видеть тренера-авторитета, которого буду уважать. Пример я приводил – Николич . Сейчас пример – это Станкович .

Я себе не позволю и 5% того, что позволял в «Локомотиве ». Первое – потому что большое уважение. Второе – опять же, возвращаясь к Михаилу Михайловичу – человек сидит с таким видом, что он выиграл семь титулов. Ему на пресс-конференции после матча говорят: «Михаил», – он это обрубает: «Михаил Михайлович».

Возьмем Сергея Богдановича Семака. Футболист экстра-класса, тренер – просто выиграл все, прошелся по всем за последние пять лет. Ему на пресс-конференции говорят: «Сергей… Можно вас так называть?» «Да без проблем!» Когда ты проще, люди к тебе тянутся, – сказал футболист «Црвены Звезды».

