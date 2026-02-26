  • Спортс
  • Тикнизян о том, что Галактионову «сложно работать с футболистами с характером»: «Тогда не надо идти в тренеры. Если мы хотим видеть девочек в команде...»
69

Тикнизян о том, что Галактионову «сложно работать с футболистами с характером»: «Тогда не надо идти в тренеры. Если мы хотим видеть девочек в команде...»

Наир Тикнизян: я хочу видеть тренера-авторитета, которого буду уважать.

Бывший защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что его не устраивало в характере Михаила Галактионова.

– У меня была теория, которая даже озвучивалась на интервью, что ему сложнее работать с футболистами с характером.

– Тогда не надо идти работать тренером. Если мы хотим видеть девочек в команде... Я не говорю, что у меня пальцы веером: «Смотрите, я такой крутой мужик». Но в первую очередь я понял для себя в 26 лет, что хочу видеть тренера-авторитета, которого буду уважать. Пример я приводил – Николич. Сейчас пример – это Станкович.

Я себе не позволю и 5% того, что позволял в «Локомотиве». Первое – потому что большое уважение. Второе – опять же, возвращаясь к Михаилу Михайловичу – человек сидит с таким видом, что он выиграл семь титулов. Ему на пресс-конференции после матча говорят: «Михаил», – он это обрубает: «Михаил Михайлович».

Возьмем Сергея Богдановича Семака. Футболист экстра-класса, тренер – просто выиграл все, прошелся по всем за последние пять лет. Ему на пресс-конференции говорят: «Сергей… Можно вас так называть?» «Да без проблем!» Когда ты проще, люди к тебе тянутся, – сказал футболист «Црвены Звезды».

Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?»

Тикнизян о Галактионове: «Дзюба по нему проходится – он говорит: «Артем Сергеевич, я был неправ». Диалога со мной избегали, а когда он состоялся, я увидел бегающие глаза – подумал, люстра падает»

Тикнизян о Галактионове: «Когда его публично называют трусом, он говорит: «Извини, я что-то сделал не так». А про меня – я ему карьеру сделал, он неблагодарный. Где его мужское начало?»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал FONBET
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой же он кoнченый!
На 100% уверен, что даст заднюю через несколько дней!
Ответ ser91337
Какой же он кoнченый! На 100% уверен, что даст заднюю через несколько дней!
Меня просто разрывает от его потока бреда, гнать бочку на Михалыча, это надо быть просто недалёким, Галактионов много лет в профессии, тренировал сборные юношеские, планомерно рос и развивался как тренер и личность, а ему рассказывает как тренировать сpaный лимитчик с одним нормальным сезоном в карьере!
Ответ ser91337
Какой же он кoнченый! На 100% уверен, что даст заднюю через несколько дней!
Сегодняшний его перфоманс надолго запомнят. Видно в Россию он не собирается.
Говорит одновременно, что у него сложный характер, и в то же время, что с ним работать должны, красивым таким. Тренера ему подавай, который уважать его будет, а сам добиться уважения - это ж что вы что вы... Какая фИфа, ути-пути. Для флеш-рояля осталось ещё Галактионова обвинить, что он чернявых не любит.
Перебухал что-ли армяшка?
Ответ Дмитрий Махаев
Перебухал что-ли армяшка?
Наверное пиарщика уволил или человека, отвечавшего за его образ мальчика-зайчика, ну или жена на него дурно влияет, что мол не молчи, Наирчик, тебя угнетают и не ценят великого ногомячиста!

Очень гнилой человек, сам плакал буквально каждую неделю, и люди его поддерживали в таких ситуациях, а сейчас рассказывает, что надо быть МУЖИКОМ-МУЖИКОМ!
Ответ ser91337
Наверное пиарщика уволил или человека, отвечавшего за его образ мальчика-зайчика, ну или жена на него дурно влияет, что мол не молчи, Наирчик, тебя угнетают и не ценят великого ногомячиста! Очень гнилой человек, сам плакал буквально каждую неделю, и люди его поддерживали в таких ситуациях, а сейчас рассказывает, что надо быть МУЖИКОМ-МУЖИКОМ!
А, скорее всего, злится на себя, что не смог продать себя на пике в Зенит на конскую зарплату, но признать свой косяк труднее, чем набросать кaкашки на всех вокруг...
Сколько можно. Галактионов что, Ромашкину опылил?
Ответ selso99
Сколько можно. Галактионов что, Ромашкину опылил?
Скорее самого Наирчика, он себя более по-бабски ведёт чем его спутница.
Ответ selso99
Сколько можно. Галактионов что, Ромашкину опылил?
Галактус уничтожил ее своим космическим бластером)))
Ты ведешь себя как истеричная баба, нормальный человек давно уже бы отпустил и забыл бы, но ты всё ноешь и ноешь, Галактионов на твоём фоне как бы ты его не оскорблял введёт себя именно как мужчина
Я к этому Галактионову такой личный неприязнь испытываю, даже кушать немогу.
Ответ maks44
Я к этому Галактионову такой личный неприязнь испытываю, даже кушать немогу.
Просто у армянского дурачка карьера идёт по наклонной, вот он и ищет виноватых. С Зенитом пролетел, в Локо на лавку сел, в Сербии тоже не впечатляет. Не себя любимого же он будет обвинять в глупых карьерных решениях
Тебя и выперли, потому что не хотели «видеть девочек в команде». Ты же натурально истеришь, а не показываешь характер
может не с футболистами с характером, а с дол****ми?
Тренер почти со 100% русским составом, выведший многих на достойный уровень, и человек, который хотел проверить клуб, готов ли он платить ему еще больше на скамейке
Если ты не можешь работать с тренером и его слушаться - не надо идти в футболисты. Нет, так не работает?
"Если мы хотим видеть девочек в команде... Я не говорю, что у меня пальцы веером: «Смотрите, я такой крутой мужик». "

Буквально этим он и занимается. Особенно это "по-девчачьи" когда уже ушел с концами и не позавчера

"Я себе не позволю и 5% того, что позволял в «Локомотиве»." - и он удивляется почему к нему было отношение "не особо уважительное"?
