  • Геркус о словах Тикнизяна про Галактионова: «Игроки должны на поле доказывать, ему тренер как-то мешал, что ли? Дзюба всегда уходил в другую команду, показывал свой лучший футбол»
Геркус о словах Тикнизяна про Галактионова: «Игроки должны на поле доказывать, ему тренер как-то мешал, что ли? Дзюба всегда уходил в другую команду, показывал свой лучший футбол»

Геркус о словах Тикнизяна про Галактионова: игроки должны на поле доказывать.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слова бывшего защитника клуба Наира Тикнизяна о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове

Ранее Тикнизян, сейчас выступающий за «Црвену Звезду», заявил: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?»

«Времена меняются. Может, игроки такие стали. Никакого позитива в этом не вижу. Мне не нравятся эти выяснения отношений в СМИ. Игроки должны на поле доказывать. Ему там тренер, что ли, как-то мешал?

Дзюба всегда уходил в другую команду, показывал свой лучший футбол. Причем много раз это проворачивал. Насчет Наира давать какие-то оценки сложнее. Мне это все не близко», – сказал Геркус.

Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»

Тикнизян о Галактионове: «Дзюба по нему проходится – он говорит: «Артем Сергеевич, я был неправ». Диалога со мной избегали, а когда он состоялся, я увидел бегающие глаза – подумал, люстра падает»

Тикнизян о Галактионове: «Когда его публично называют трусом, он говорит: «Извини, я что-то сделал не так». А про меня – я ему карьеру сделал, он неблагодарный. Где его мужское начало?»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Оба потеряли место в составе когда стали играть плохо.Претензии только к себе пусть предъявляют. Кто-то по всяческим ютуб-шоу бегал, кто-то жену в 5 утра провожал ежедневно.Но виноват во всем,конечно,тренер.
Материалы по теме
Тикнизян о Галактионове: «Когда его публично называют трусом, он говорит: «Извини, я что-то сделал не так». А про меня – я ему карьеру сделал, он неблагодарный. Где его мужское начало?»
26 февраля, 14:35
Тикнизян о Галактионове: «Дзюба по нему проходится – он говорит: «Артем Сергеевич, я был неправ». Диалога со мной избегали, а когда он состоялся, я увидел бегающие глаза – подумал, люстра падает»
26 февраля, 13:37
Смородская о словах Семака, что Вендел не умеет читать, считать и писать: «Я в шоке, где они таких футболистов находят? В моем «Локомотиве» все легионеры были образованными»
26 февраля, 13:19
Рекомендуем