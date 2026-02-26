Геркус о словах Тикнизяна про Галактионова: «Игроки должны на поле доказывать, ему тренер как-то мешал, что ли? Дзюба всегда уходил в другую команду, показывал свой лучший футбол»

Геркус о словах Тикнизяна про Галактионова: игроки должны на поле доказывать.

Бывший президент «Локомотива » Илья Геркус отреагировал на слова бывшего защитника клуба Наира Тикнизяна о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове .

Ранее Тикнизян, сейчас выступающий за «Црвену Звезду», заявил : «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?»

«Времена меняются. Может, игроки такие стали. Никакого позитива в этом не вижу. Мне не нравятся эти выяснения отношений в СМИ. Игроки должны на поле доказывать. Ему там тренер, что ли, как-то мешал?

Дзюба всегда уходил в другую команду, показывал свой лучший футбол. Причем много раз это проворачивал. Насчет Наира давать какие-то оценки сложнее. Мне это все не близко», – сказал Геркус.

