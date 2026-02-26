УЕФА о красной Келли: «Игрок «Ювентуса» совершил сильный недобросовестный контакт, используя шипы. Это явно угрожало безопасности соперника»
УЕФА о красной Келли: сильный удар, угрожающий безопасности соперника.
УЕФА обосновал удаление защитника «Ювентуса» Ллойда Келли в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:2).
На 49-й минуте Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и наступил шипами на заднюю часть ноги хавбека Барыша Йылмаза.
Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля. Однако судья на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.
«Игрок «Ювентуса» под номером 6, используя шипы бутс, совершил сильный недобросовестный контакт с левым голеностопом соперника, что явно угрожало безопасности оппонента», – говорится на сайте УЕФА.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
Что же до заявления, то это так нелепо, что уже и не смешно. Добросовестно, недобросовестно - неважно. Суть в слове "совершил". Келли ничего не "совершал". Действие совершил подставившийся под него пострадавший. Но накажем за это Келли.
Хук слева от Вальверде не повод для наказания.
Подставить ногу под приземление выпрыгнувшего - причина для наказания того, кто прыгнул за верховым мячом.
Теперь надо будет в полёте шипы внутрь заворачивать, а вдруг кто-то на земле успеет мошонку подставить
"используя шипы бутс" видимо Келли надо было в полёте выкрутить шипы или приземляться на шнуровку своих бутс.
У меня возникает ассоциация с теми придурками которые прыгают тебе под колеса(иногда вообще бегут на стоящую машину), а потом разводят на деньги обычных людей..