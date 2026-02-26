УЕФА о красной Келли: «Игрок «Ювентуса» совершил сильный недобросовестный контакт, используя шипы. Это явно угрожало безопасности соперника»

УЕФА о красной Келли: сильный удар, угрожающий безопасности соперника.

УЕФА обосновал удаление защитника «Ювентуса» Ллойда Келли в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем » (3:2).

На 49-й минуте Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и наступил шипами на заднюю часть ноги хавбека Барыша Йылмаза .

Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля. Однако судья на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.

«Игрок «Ювентуса» под номером 6, используя шипы бутс, совершил сильный недобросовестный контакт с левым голеностопом соперника, что явно угрожало безопасности оппонента», – говорится на сайте УЕФА .