  УЕФА о красной Келли: «Игрок «Ювентуса» совершил сильный недобросовестный контакт, используя шипы. Это явно угрожало безопасности соперника»
УЕФА о красной Келли: «Игрок «Ювентуса» совершил сильный недобросовестный контакт, используя шипы. Это явно угрожало безопасности соперника»

УЕФА обосновал удаление защитника «Ювентуса» Ллойда Келли в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:2).

На 49-й минуте Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и наступил шипами на заднюю часть ноги хавбека Барыша Йылмаза.

Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля. Однако судья на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.

«Игрок «Ювентуса» под номером 6, используя шипы бутс, совершил сильный недобросовестный контакт с левым голеностопом соперника, что явно угрожало безопасности оппонента», – говорится на сайте УЕФА.

Кароч все понятно. Пока Ювентус на коленях не приползет с извинениями за Суперлигу, этот мафиозный сброд на подсoсе у шейхов так и продолжит их душить.
Да уже признавали "нарушения", шли на сделки. Толку-то. Должно пройти время и смениться люди, которые такую личную неприязнь к Юве испытывают, что кушать не могут. А до тех пор нам терпеть и становиться сильней.

Что же до заявления, то это так нелепо, что уже и не смешно. Добросовестно, недобросовестно - неважно. Суть в слове "совершил". Келли ничего не "совершал". Действие совершил подставившийся под него пострадавший. Но накажем за это Келли.
УЕФА продолжает позориться.
Хук слева от Вальверде не повод для наказания.
Подставить ногу под приземление выпрыгнувшего - причина для наказания того, кто прыгнул за верховым мячом.
Теперь надо будет в полёте шипы внутрь заворачивать, а вдруг кто-то на земле успеет мошонку подставить
Это называется бред сивой кобылы
В чем недобросовестность?
В чем недобросовестность?
В том что это игрок Ювентуса, очевидно же
сразу видно "профессиональный" ничем не замутнённый, нейтральный взгляд. Все вокруг, бывшие игроки и арбитры осуждают жёлтую, чиновники УЕФА на голубом глазу оправдывают решение арбитра матча.

"используя шипы бутс" видимо Келли надо было в полёте выкрутить шипы или приземляться на шнуровку своих бутс.
У людей которые считают, что это карточка нарушена причинно следственная связь. Я если что абсолютно нейтрально отношусь к обеим командам. Игрок Юве прыгает практически вертикально, не находясь в прямой борьбе с соперником, игрок Галатасарая просто летит сломя голову в противника, совершает толчек игрока, который находится в воздухе, нарушая его баланс. одновременно оказывается под игроком соперника. Сообственно что вообще должен был сделать игрок ЮВЕ? зависнуть в воздухе. Я считаю, что как раз действия игрока галатасарая привели к нарушению и как бы может стоит его наказать?
У меня возникает ассоциация с теми придурками которые прыгают тебе под колеса(иногда вообще бегут на стоящую машину), а потом разводят на деньги обычных людей..
В баскетболе это считается фолом для того, кто не дает приземлиться, и если это умышленно, то фолом неспортивным
"недобросовестный контакт" ????????????? Лучше бы написали ТРАНСЦЕНДЕНТНО-ИММАНЕНТНЫЙ - было бы понятнее.
Просто бы написали «как нам по кайфу-так и судим»
Ювентус нагло топят. Пора уже с этим что-то делать
когда игрок Реала умышленно в лицо бьёт это не кк зато
Если честно, то и первая желтая была спорная...
Рекомендуем