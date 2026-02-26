Престианни лайкнул пост фаната «Бенфики» с критикой Кабрала, попросившего футболку Винисиуса после матча ЛЧ: «Из-за этого плаксы и лжеца нас критиковали всю неделю»

Престианни лайкнул пост с критикой одноклубника за обмен футболками с Винисиусом.

Форвард «Бенфики» Джанлука Престианни поддержал болельщика, раскритиковавшего его одноклубника за обмен футболками с Винисиусом Жуниором после матча Лиги чемпионов.

В ответном стыковом матче Лиги чемпионов «Реал » одержал победу со счетом 2:1. Престианни был отстранен от матча по решению УЕФА после того, как в первой игре Винисиус обвинил его в оскорблении на расовой почве.

Престианни поставил лайк под публикацией в инстаграме болельщика «Бенфики», раскритиковавшего защитника Сидни Кабрала за обмен футболками с Винисиусом после вчерашней игры.

«В конце матча Сидни попросил у Винисиуса футболку... Всю неделю нас критиковали из-за этого плаксы и лжеца, и как только закончился матч, первое, что он сделал – попросил его футболку», – говорилось в посте.

Престианни про отстранение после жалоб Винисиуса на расизм: «Позор! Наказывать без доказательств для УЕФА нормально. С «Реалом» это даже не скрывают». Вскоре он удалил пост