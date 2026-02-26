  • Спортс
  Престианни лайкнал пост фаната «Бенфики» с критикой Кабрала, попросившего футболку Винисиуса после матча ЛЧ: «Из-за этого плаксы и лжеца нас критиковали всю неделю»
Престианни лайкнул пост фаната «Бенфики» с критикой Кабрала, попросившего футболку Винисиуса после матча ЛЧ: «Из-за этого плаксы и лжеца нас критиковали всю неделю»

Престианни лайкнул пост с критикой одноклубника за обмен футболками с Винисиусом.

Форвард «Бенфики» Джанлука Престианни поддержал болельщика, раскритиковавшего его одноклубника за обмен футболками с Винисиусом Жуниором после матча Лиги чемпионов.

В ответном стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал победу со счетом 2:1. Престианни был отстранен от матча по решению УЕФА после того, как в первой игре Винисиус обвинил его в оскорблении на расовой почве.

Престианни поставил лайк под публикацией в инстаграме болельщика «Бенфики», раскритиковавшего защитника Сидни Кабрала за обмен футболками с Винисиусом после вчерашней игры.

«В конце матча Сидни попросил у Винисиуса футболку... Всю неделю нас критиковали из-за этого плаксы и лжеца, и как только закончился матч, первое, что он сделал – попросил его футболку», – говорилось в посте.

Престианни про отстранение после жалоб Винисиуса на расизм: «Позор! Наказывать без доказательств для УЕФА нормально. С «Реалом» это даже не скрывают». Вскоре он удалил пост

Ну и в чем он не прав? Этого Кабрала должна вся Бенфика осудить официально.
Ответ Metalloid
Ну и в чем он не прав? Этого Кабрала должна вся Бенфика осудить официально.
Комментарий удален модератором
Ответ Metalloid
Ну и в чем он не прав? Этого Кабрала должна вся Бенфика осудить официально.
и дисквалифицировать на следующий матч!
Да один фиг Престианни оказался в проигрышном положении. Он проиграл. Обыграть Винисиуса на этом "поле" доказывая своё с его поддержкой всех и вся плюс ещё когда Мбаппе там что-то свидетельствует - это без шансов. Даже если они обложат нецензурщиной. Как говорится, правда она кого надо правда. Всё с ними понятно.
Ответ Balt
Да один фиг Престианни оказался в проигрышном положении. Он проиграл. Обыграть Винисиуса на этом "поле" доказывая своё с его поддержкой всех и вся плюс ещё когда Мбаппе там что-то свидетельствует - это без шансов. Даже если они обложат нецензурщиной. Как говорится, правда она кого надо правда. Всё с ними понятно.
Комментарий скрыт
Ответ Balt
Да один фиг Престианни оказался в проигрышном положении. Он проиграл. Обыграть Винисиуса на этом "поле" доказывая своё с его поддержкой всех и вся плюс ещё когда Мбаппе там что-то свидетельствует - это без шансов. Даже если они обложат нецензурщиной. Как говорится, правда она кого надо правда. Всё с ними понятно.
Комментарий удален модератором
А найдется хоть один афроамериканец, африканец (с цветом кожи как у Винисиуса), который скажет Винни может быть хватит быть таким? Позорить наш цвет кожи, нашу расу, вести себя мерзко, симулировать, провоцировать, нести бред!
Нет они каждый его пук поддерживают, при чём без доказательств! Что доказывает их интеллектуальные способности!
Ответ Илья Сутурин
А найдется хоть один афроамериканец, африканец (с цветом кожи как у Винисиуса), который скажет Винни может быть хватит быть таким? Позорить наш цвет кожи, нашу расу, вести себя мерзко, симулировать, провоцировать, нести бред! Нет они каждый его пук поддерживают, при чём без доказательств! Что доказывает их интеллектуальные способности!
Это ты про себя говоришь?
Ответ Илья Сутурин
А найдется хоть один афроамериканец, африканец (с цветом кожи как у Винисиуса), который скажет Винни может быть хватит быть таким? Позорить наш цвет кожи, нашу расу, вести себя мерзко, симулировать, провоцировать, нести бред! Нет они каждый его пук поддерживают, при чём без доказательств! Что доказывает их интеллектуальные способности!
Дело яяйки туре живёт, он был одним из первых, кто поставил нытьё на эту тему на поток.
Он тоже черный. Ему можно.
Кабрала просто сказочный.
Никакого уважения к себе.
Ну если ты так хочешь футболку, ну сделай ты это в подтрибунке, чтобы никто не видел.
Ответ Всё знаю
Кабрала просто сказочный. Никакого уважения к себе. Ну если ты так хочешь футболку, ну сделай ты это в подтрибунке, чтобы никто не видел.
То есть лицемерие лучше, чем честный акт на глазах у всех? Странно.

Кроме того, надо уметь быть выше конфликтов и обид. Тот же Куртуа после пропущенного четвёртого гола от Бенфики сначала поздравил Трубина, а после заставил одноклубников, которые хотели сразу уйти в раздевалку, подойти к трибуне с болельщиками Реала и поблагодарить их.
Многие фаны Реала в группах назвали его настоящиком капитаном после этих поступков.
Ответ invdark
То есть лицемерие лучше, чем честный акт на глазах у всех? Странно. Кроме того, надо уметь быть выше конфликтов и обид. Тот же Куртуа после пропущенного четвёртого гола от Бенфики сначала поздравил Трубина, а после заставил одноклубников, которые хотели сразу уйти в раздевалку, подойти к трибуне с болельщиками Реала и поблагодарить их. Многие фаны Реала в группах назвали его настоящиком капитаном после этих поступков.
А в чём лицемерие?
Кабрала везде говорил, что не хочет футболку Винисиуса или другого игрока Реала?
Тут скорее полный болбоебизм.
У тебя партнёра по команде отстраняют за стычку с этим игроком.
Потом ты идёшь и просишь его поменяться футболками ПРИ ВСЕХ.
в офисе Бенфики уже лежит факс с трансферным предложением по Престианни от Атлетико Мадрид
Сначала нужно выяснить, зачем он попросил футболку Винисиуса. Может он хотел ей жопу вытереть.)
Ответ Андоррский почтальон
Сначала нужно выяснить, зачем он попросил футболку Винисиуса. Может он хотел ей жопу вытереть.)
Тогда еще нужно уточнить чью именно. Просто если это будет ж..а белого человека, то тут уже очередная повесточка
Щас ещё десятку матчей дисквы сверху получит))
Престианни по большому счету должен быть Вини благодарен. Еще неделю назад его почти никто не знал, а сейчас за него почти все комментаторы на спортсе😂 Ненадолго правда. Но неделя славы у него точно была) а если серьезно то надоело обсасывание этой темы. Один дурак ляпнул, второй знатный жалобщик раздул, а спорт у написать больше не о чем
Ответ Александр Зайцев_1116713853
Престианни по большому счету должен быть Вини благодарен. Еще неделю назад его почти никто не знал, а сейчас за него почти все комментаторы на спортсе😂 Ненадолго правда. Но неделя славы у него точно была) а если серьезно то надоело обсасывание этой темы. Один дурак ляпнул, второй знатный жалобщик раздул, а спорт у написать больше не о чем
100%
…Может, чтоб потом сжечь её командно…)))
