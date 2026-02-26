Престианни лайкнул пост фаната «Бенфики» с критикой Кабрала, попросившего футболку Винисиуса после матча ЛЧ: «Из-за этого плаксы и лжеца нас критиковали всю неделю»
Форвард «Бенфики» Джанлука Престианни поддержал болельщика, раскритиковавшего его одноклубника за обмен футболками с Винисиусом Жуниором после матча Лиги чемпионов.
В ответном стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал победу со счетом 2:1. Престианни был отстранен от матча по решению УЕФА после того, как в первой игре Винисиус обвинил его в оскорблении на расовой почве.
Престианни поставил лайк под публикацией в инстаграме болельщика «Бенфики», раскритиковавшего защитника Сидни Кабрала за обмен футболками с Винисиусом после вчерашней игры.
«В конце матча Сидни попросил у Винисиуса футболку... Всю неделю нас критиковали из-за этого плаксы и лжеца, и как только закончился матч, первое, что он сделал – попросил его футболку», – говорилось в посте.
Престианни про отстранение после жалоб Винисиуса на расизм: «Позор! Наказывать без доказательств для УЕФА нормально. С «Реалом» это даже не скрывают». Вскоре он удалил пост
Нет они каждый его пук поддерживают, при чём без доказательств! Что доказывает их интеллектуальные способности!
Никакого уважения к себе.
Ну если ты так хочешь футболку, ну сделай ты это в подтрибунке, чтобы никто не видел.
Кроме того, надо уметь быть выше конфликтов и обид. Тот же Куртуа после пропущенного четвёртого гола от Бенфики сначала поздравил Трубина, а после заставил одноклубников, которые хотели сразу уйти в раздевалку, подойти к трибуне с болельщиками Реала и поблагодарить их.
Многие фаны Реала в группах назвали его настоящиком капитаном после этих поступков.
Кабрала везде говорил, что не хочет футболку Винисиуса или другого игрока Реала?
Тут скорее полный болбоебизм.
У тебя партнёра по команде отстраняют за стычку с этим игроком.
Потом ты идёшь и просишь его поменяться футболками ПРИ ВСЕХ.