Журналист Паван об удалении Келли с «Галатасараем»: «Юве» следует направить письмо в УЕФА – команды судили по разным стандартам. Против ПСВ в прошлом году тоже творилось странное»

Журналист Паван об удалении Келли: «Юве» стоит обратиться в УЕФА.

Журналист Массимо Паван предложил «Ювентусу » направить в УЕФА жалобу на судейство в матчах с «Галатасараем ».

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Галатасараю» в стыковых матчах за выход в 1/8 финала (3:2, 2:5).

На 49-й минуте ответного матча защитник туринцев Ллойд Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и наступил шипами на заднюю часть ноги хавбека Барыша Йылмаза. Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля, но после просмотра повтора показал Келли прямую красную карточку.

В первом матче «Ювентус» также остался в меньшинстве после удаления Хуана Кабаля на 68-й минуте.

«Думаю, нам следует направить серьезное письмо в УЕФА. В прошлом году [в стыковых матчах] с ПСВ тоже происходило что-то странное!

Эти два удаления несправедливы. Команды судили по разным стандартам. Португальский арбитр известен своей строгостью и тем, что легко показывает карточки, но к Торрейре такие нормы не применялись. Это неправильно», – сказал Паван.