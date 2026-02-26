Экс-арбитр Чезари об удалении Келли из «Юве»: «Вмешательство ВАР противоречит правилам и здравому смыслу. Где здесь угроза здоровью соперника? Безумие»

Экс-арбитр Чезари об удалении Келли: это противоречит правилам и здравому смыслу.

Бывший арбитр Грациано Чезари прокомментировал удаление защитника «Ювентуса » Ллойда Келли в матче против «Галатасарая » в стыках Лиги чемпионов (2:5, 3:2).

На 49-й минуте Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и наступил шипами на заднюю часть ноги хавбека Барыша Йылмаза. Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля. Однако судья на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.

«Прямая красная карточка Келли? Вмешательство арбитров ВАР в решение португальского арбитра Жоау Пиньейру – это превышение полномочий.

Это вмешательство противоречит футбольным правилам и здравому смыслу. Игрок «бьянконери» выпрыгивает, играет в мяч головой, а затем должен приземлиться, теряя высоту. Где здесь интенсивность, чрезмерная сила, скорость, угроза здоровью соперника? Безумие», – сказал Чезари в интервью Sportmediaset.