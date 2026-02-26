Хакеры атаковали сайт «Марселя» и получили данные 400 тысяч болельщиков, включая адреса и телефоны. Клуб заявил, что пароли и банковские реквизиты не скомпрометированы

На сайт «Марселя» совершена кибератака.

Хакеры получили персональные данные болельщиков с сайта «Марселя».

В понедельник эксперт по кибербезопасности Клеман Доминго, известный под ником SaxX, сообщил в твиттере, что в результате кибератаки на сайт клуба были получены данные 400 тысяч болельщиков, покупавших билеты и атрибутику онлайн. Полученная хакерами база данных включает личную информацию о болельщиках «Марселя», включая адреса, телефоны и даты рождения, аккаунты в соцсетях и детали заказов.

«Марсель » сообщает, что недавно подвергся попытке компьютерной атаки в национальном и международном контексте, отмеченном возобновлением атак на крупные организации.

Благодаря немедленной мобилизации наших технических специалистов и специализированных поставщиков услуг ситуацию удалось быстро взять под контроль. На сегодняшний день вся наша деятельность может продолжаться в обычном режиме и безопасно, и мы продолжаем наше расследование. Клуб заверяет своих болельщиков, что банковские реквизиты и пароли не были скомпрометированы.

Защита персональных данных и поддержание доверия наших сторонников остается нашим главным приоритетом. С этой целью была начата процедура с соответствующими органами, включая CNIL (управление по защите данных), также будет подана жалоба.

Мы призываем всех соблюдать надлежащие методы обеспечения цифровой безопасности: усиливать пароли, проявлять бдительность в отношении попыток фишинга и сообщать о любых подозрительных действиях», – говорится в заявлении «Марселя».