«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ

Актер Греджо о «Юве»: очередное сомнительное удаление, они почти совершили чудо.

Итальянский комик и актер Эцио Греджо похвалил «Ювентус» под руководством Лучано Спаллетти после игры с «Галатасарем », выбившим туринцев из Лиги чемпионов по итогам двух стыковых матчей (2:5, 3:2).

Туринцы забили два гола в меньшинстве после удаления Ллойда Келли на 49-й минуте, но дважды пропустили в экстра-таймах и вылетели из турнира.

«Стоический, героический и невезучий «Ювентус». Очередное сомнительное удаление. Они почти совершили чудо, играя вдесятером.

Сегодня у них были такие выдающиеся игроки, как Локателли , Маккенни , Гатти, [Кефрен] Тюрам и другие незаметные и/или желающие забить, но слабые игроки, которые не забивают в пустые ворота, теряют мяч в центре поля, позволяя сопернику забить.

Повторяю: Спаллетти изменил их менталитет и игру. «Ювентус» играет в футбол и играет хорошо, но без нападающих и с половиной команды, состоящей из слабых игроков, они не могут творить чудеса.

Фантастическая поддержка [болельщиков]. Какая жалость», – написал Греджо в своем аккаунте в X.