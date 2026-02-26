  • Спортс
  «Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
3

Итальянский комик и актер Эцио Греджо похвалил «Ювентус» под руководством Лучано Спаллетти после игры с «Галатасарем», выбившим туринцев из Лиги чемпионов по итогам двух стыковых матчей (2:5, 3:2). 

Туринцы забили два гола в меньшинстве после удаления Ллойда Келли на 49-й минуте, но дважды пропустили в экстра-таймах и вылетели из турнира.

«Стоический, героический и невезучий «Ювентус». Очередное сомнительное удаление. Они почти совершили чудо, играя вдесятером.

Сегодня у них были такие выдающиеся игроки, как Локателли, Маккенни, Гатти, [Кефрен] Тюрам и другие незаметные и/или желающие забить, но слабые игроки, которые не забивают в пустые ворота, теряют мяч в центре поля, позволяя сопернику забить.

Повторяю: Спаллетти изменил их менталитет и игру. «Ювентус» играет в футбол и играет хорошо, но без нападающих и с половиной команды, состоящей из слабых игроков, они не могут творить чудеса.

Фантастическая поддержка [болельщиков]. Какая жалость», – написал Греджо в своем аккаунте в X.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25942 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Эцио Греджо
3 комментария
К сожалению, так и есть. С удивлением вчера осознал, что по фамилиям состав у турков будет позвезднее Ювентуса. Впервые на моей памяти у Юве нет ни одного игрока, про которого можно уверенно сказать - это топ, звезда. Даже в Серии Б оставались дель Пьеро, Буффон, Кьеллини и другие. Сейчас - средние и талантливые игроки, но ни один из этих талантов не дорос еще до приставки топ.
С удовольствием променял бы тысячу сочувствий от актёров до всяких лукомских на проход в след стадию
👍💪Оскар синьору Греджо‼️🤌
