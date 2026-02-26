  • Спортс
11

Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»

Осимхен рассказал, почему не праздновал гол «Ювентусу».

Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота «Ювентуса» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (2:3, 5:2 – первый матч). Нигериец забил 106-й минуте, этот гол вывел турецкий клуб в 1/8 финала. 

«Мне это не нужно. Считаю важным проявить уважение к человеку, которого я очень ценю и который сыграл важную роль в моей карьере. Я, конечно, говорю о Спаллетти», – сказал Осимхен. 

Осимхен играл под руководством Лучано Спаллетти в «Наполи», где стал чемпионом Италии. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Его поступок заслуживает уважения
Витя, кстати, в порядке. Были опасения, что в Турции завянет. Но все равно надо бы ему оттуда выбираться.
Это один из пяти лучших нападающих мира, очень обидно, что такой талант в Сарае прозябает
Ответ 2RIN
Это один из пяти лучших нападающих мира, очень обидно, что такой талант в Сарае прозябает
Как и Халк который свои лучшие годы провел в Зените
Ответ 2RIN
Это один из пяти лучших нападающих мира, очень обидно, что такой талант в Сарае прозябает
Не переживай..Играл бы в вечном автобусе Юве и точно так же там бы прозябал)Как твой "топарь" Маккени))
Сделал, получается, приятное для Спаллетти.
Молодцом, мужик
Он не только талантливый он ещё и умный футболист 💪
