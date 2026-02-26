Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»

Осимхен рассказал, почему не праздновал гол «Ювентусу».

Форвард «Галатасарая » Виктор Осимхен объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота «Ювентуса » в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (2:3, 5:2 – первый матч). Нигериец забил 106-й минуте, этот гол вывел турецкий клуб в 1/8 финала.

«Мне это не нужно. Считаю важным проявить уважение к человеку, которого я очень ценю и который сыграл важную роль в моей карьере. Я, конечно, говорю о Спаллетти», – сказал Осимхен.

Осимхен играл под руководством Лучано Спаллетти в «Наполи », где стал чемпионом Италии.