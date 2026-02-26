Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?»
Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян обратился к главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову.
Ранее Галактионов, комментируя высказывания Тикнизяна об уходе из клуба, заявил: «Когда кто-то захочет бросить в кого-то дерьмом, можно не только не попасть, но и самому испачкаться».
«Если бы со мной человек сел и поговорил, это бы решило многие проблемы. Как должен чувствовать себя футболист, который не играет, с которым не разговаривают?
Ты заходишь в тренажерный зал поздороваться с тренером – вот, дай мне руку, протяни мне руку. Ты Наир Тикнизян, я Михаил Михайлович (отворачивается от протянутой руки – Спортс’‘). Что это? Вот что это, объясни мне?
Вы хотели правду? Михаил Михайлович хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь говном», – сказал Тикнизян.
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
Будет день, и в Батракова будут какашками кидать. Не удивлюсь
Просто человек, человек - говно....
Хотя мне лично и без этого всё понятно. У Тикнизяна две основных позиции, на обоих он конкуренцию проиграл и отправился в запас, что вполне логично. А до этого, пока был лучше и много забивал - играл постоянно.