Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?»

Наир Тикнизян: как должен чувствовать себя игрок, с которым не разговаривают?.

Защитник «Црвены Звезды » Наир Тикнизян обратился к главному тренеру «Локомотива » Михаилу Галактионову .

Ранее Галактионов, комментируя высказывания Тикнизяна об уходе из клуба, заявил : «Когда кто-то захочет бросить в кого-то дерьмом, можно не только не попасть, но и самому испачкаться».

«Если бы со мной человек сел и поговорил, это бы решило многие проблемы. Как должен чувствовать себя футболист, который не играет, с которым не разговаривают?

Ты заходишь в тренажерный зал поздороваться с тренером – вот, дай мне руку, протяни мне руку. Ты Наир Тикнизян , я Михаил Михайлович (отворачивается от протянутой руки – Спортс’‘). Что это? Вот что это, объясни мне?

Вы хотели правду? Михаил Михайлович хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь говном», – сказал Тикнизян.

