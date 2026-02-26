  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?»
73

Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?»

Наир Тикнизян: как должен чувствовать себя игрок, с которым не разговаривают?.

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян обратился к главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову.

Ранее Галактионов, комментируя высказывания Тикнизяна об уходе из клуба, заявил: «Когда кто-то захочет бросить в кого-то дерьмом, можно не только не попасть, но и самому испачкаться».

«Если бы со мной человек сел и поговорил, это бы решило многие проблемы. Как должен чувствовать себя футболист, который не играет, с которым не разговаривают?

Ты заходишь в тренажерный зал поздороваться с тренером – вот, дай мне руку, протяни мне руку. Ты Наир Тикнизян, я Михаил Михайлович (отворачивается от протянутой руки – Спортс’‘). Что это? Вот что это, объясни мне?

Вы хотели правду? Михаил Михайлович хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь говном», – сказал Тикнизян.

Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»

Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25938 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал FONBET
logoНаир Тикнизян
logoМихаил Галактионов
logoвысшая лига Сербия
logoпремьер-лига Россия
logoЦрвена Звезда
logoЛокомотив
контент
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Так у тебя руки были в питерском говне после переговоров за спиной, ты чего хотел, Ромашкин??
Ответ Mr.Oizo
Так у тебя руки были в питерском говне после переговоров за спиной, ты чего хотел, Ромашкин??
Ага, у Локомотива «все» за спиной ведут переговоры. Может, тогда дело во всех этих мельдоничах, леонченках и ротенбергах, если игроки разбредаются?

Будет день, и в Батракова будут какашками кидать. Не удивлюсь
Ответ Marat_NJL
Ага, у Локомотива «все» за спиной ведут переговоры. Может, тогда дело во всех этих мельдоничах, леонченках и ротенбергах, если игроки разбредаются? Будет день, и в Батракова будут какашками кидать. Не удивлюсь
Ну и кто из игроков куда разбрёлся, кроме проданного Баринова и выкупленного за отступные Глушенкова?
Просто человек, просто человек,
Просто человек, человек - говно....
Ответ Сергей Круг
Просто человек, просто человек, Просто человек, человек - говно....
*Уткин танцует*
Ответ Adeen
*Уткин танцует*
😥
Ну можно по разному относиться к Тикнизяну, как и к Дзюбе, как и к Галактионову, но это уже не первый случай, когда кто-то говорит о том, что у Галактионова не хватает стержня разговаривать с людьми в глаза.
Ответ Marat_NJL
Ну можно по разному относиться к Тикнизяну, как и к Дзюбе, как и к Галактионову, но это уже не первый случай, когда кто-то говорит о том, что у Галактионова не хватает стержня разговаривать с людьми в глаза.
И почему-то не первый случай, когда игрок сам не может подойти к тренеру и прояснить все вопросы. Есть такая хрень, как субординация.

Хотя мне лично и без этого всё понятно. У Тикнизяна две основных позиции, на обоих он конкуренцию проиграл и отправился в запас, что вполне логично. А до этого, пока был лучше и много забивал - играл постоянно.
Ответ Marat_NJL
Ну можно по разному относиться к Тикнизяну, как и к Дзюбе, как и к Галактионову, но это уже не первый случай, когда кто-то говорит о том, что у Галактионова не хватает стержня разговаривать с людьми в глаза.
Один из них был Дзюба и что интересно он как и Наир не попадали в состав имено что по игровым причинам
Хорошее слово - говно. И главное, не удалят комментарий, если слово говно есть в заголовке. Говно, говно, говно...
Какой плохой тренер не разговаривает с такой звездой 😁Дзюбинье тоже самое говорил,и походу про источник из команды после ухода для него и был Тикнизян, но почему то больше верится Галактионову чем таким противоречивым футболистам
Ответ oleg557
Какой плохой тренер не разговаривает с такой звездой 😁Дзюбинье тоже самое говорил,и походу про источник из команды после ухода для него и был Тикнизян, но почему то больше верится Галактионову чем таким противоречивым футболистам
Галактионов тоже производит впечатление весьма надменного человека
Ответ Shuller18
Галактионов тоже производит впечатление весьма надменного человека
Так с Дзюбой было так же, любому человеку будет неприятно если его начнет игнорить руководитель по сути
Какие могут быть разговоры вообще ?Тренер отвечает за результат ,ты проиграл конкуренцию ,не далекого ума парнишка .
Ответ FCLM1995
Какие могут быть разговоры вообще ?Тренер отвечает за результат ,ты проиграл конкуренцию ,не далекого ума парнишка .
в точку. если тренер не прав - см. п. 1
Вот до чего доводит отсутствие общения. Один не видит его в составе по игровым качествам. Другой не понимает почему он не попадает в стартовый состав. Всег лишь сесть и поговорить! Общайтесь, господа и будет вам добро!
Долго же терпел перед тем, как начать кидаться. Накопил изрядно
Как он достал уже ныть. В нем даже толики мужского начала нет, вечно ноющий, в обиде, чем-то недовольный. Слушаешь его и видишь как из человека прёт нескрываемая желчь. Неприятный человек.
Надеюсь после этого интервью он почувствует что с ним пообщались,успокоиться и мы не скоро еще о нем услышим
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
7 минут назад
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем