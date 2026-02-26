  • Спортс
  • Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
 Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян ответил на слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова по поводу его роли в своей карьере.

– Он [Галактионов] говорил, что ты не играл потому, что в тебе говорила твоя эмоциональность, тебе надо было чуть подождать, что он для тебя очень многое сделал еще начиная с 14 лет.

– Смотри: «Я Александра [Кержакова] знаю с пяти лет, он должен мне сказать «спасибо», что он играл в «Севилье»? Я хочу вот здесь сразу обрубить и сказать, что Михаил Михайлович меня знает с 14 лет, но первый раз мы с ним пересеклись, когда мне было 20 лет. Я уже был в основе ЦСКА, и тогда я перешел в аренду в «Авангард» Курск и попал в молодежную сборную, просмотровый сбор – это даже не молодежная сборная была, а сборная U-20.

Я там был вместе с Садулаевым, я был с Грулевым. Знаешь, какой итог? Мы сыграли пять матчей на Кубок ФНЛ: первые два матча – гол, ассист. Я, опять же, говорю по факту: играл там очень хорошо, здорово даже на мое удивление. И я настолько их воодушевил своей игрой, что они меня вызвали потом на два последних отборочных матча молодежной сборной после ковида. А до этого, опять же, как мы говорили ранее, закончилась эта сборная, я вернулся в Курск, сыграл два официальных матча – ковид.

Я возвращаюсь в ЦСКА: старт с «Спартаком», победа в дерби, Лига Европы. Я уже в тот момент становился, скажем так, футболистом профессионального уровня, а не просто человеком из молодежки, который болтается между молодежкой и основной командой. И когда я пришел к ним в молодежную сборную на последние два матча, извини меня: игра с Эстонией – мы выиграли, голевая, я получил статуэтку «Игрок матча»; игра с Латвией, которая решала, выйдем мы в групповой этап чемпионата Европы или нет – голевая на Кучаева в первом матче.

И вопрос: да, окей, вот он это все так преподнес очень грамотно, а люди, они же не будут вникать в подробности. И там некоторые даже писали: «Ну понятно, он столько вложил в Тикнизяна, он его воспитал, а он неблагодарный, Тикнизян». Так давайте называть вещи своими именами. Можно знать Роналду с детства, ну и что – он должен сказать «спасибо» за пять «Золотых мячей»? Мне вот эта вот часть была совсем непонятна, – сказал Тикнизян.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал FONBET
Рекомендуем