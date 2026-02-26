«Зенит» принимает «Балтику». Сине-бело-голубые, ждем всех на домашнем матче против калининградцев!
«Зенит» сыграет с «Балтикой» в 19-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в пятницу, 27 февраля, в 19:30 на стадионе «Газпром Арена».
По итогам первой части чемпионата «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Калининградцы же расположились на пятой строчке, обладая 35-ю очками.
На стадионе перед матчем пройдет выступление российской группы «Моя Мишель». Приходите поддержать петербуржцев на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Хочется верить, что Зенит начнет вторую часть чемпионата победой.
