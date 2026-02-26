«Зенит» принимает «Балтику». Сине-бело-голубые, ждем всех на домашнем матче против калининградцев!

«Зенит» сыграет с «Балтикой» в 19-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в пятницу, 27 февраля, в 19:30 на стадионе «Газпром Арена».

По итогам первой части чемпионата «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Калининградцы же расположились на пятой строчке, обладая 35-ю очками.

На стадионе перед матчем пройдет выступление российской группы «Моя Мишель». Приходите поддержать петербуржцев на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .