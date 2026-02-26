Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
Зеедорф о Маккенни: вижу в нем себя, у него все есть, отличный полузащитник.
Экс-полузащитник «Милана», «Интера» и других клубов Кларенс Зеедорф высоко оценил игру Уэстона Маккенни.
Хавбек «Ювентуса» забил гол на 82-й минуте 2-го стыкового матча Лиги чемпионов с «Галатасарем» (3:2).
«Я вижу в нем себя на начальном этапе своей карьеры.
У него есть все, что нужно отличному полузащитнику: тактическая грамотность и готовность открыться в атаке, но прежде всего, превосходное качество в обеих фазах игры», – заявил Зеедорф.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
