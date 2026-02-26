Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
Холанд про «Ман Сити»: я манифестировал переход туда и был безумно счастлив.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что всегда мечтал играть за манчестерский клуб.
«Я следил за «Манчестер Сити» столько, сколько себя помню.
Помню, как Кайл [Уокер], [Рахим] Стерлинг, [Лерой] Сане били по мячу, делали навесы, и я думал: «Я бы тоже мог быть там».
Так что можно сказать, что отчасти я это манифестировал, и когда это случилось, я был на седьмом небе от счастья!» – сказал Холанд в интервью TNT Sports.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Наш 🐘
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем