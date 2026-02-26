Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»

Холанд про «Ман Сити»: я манифестировал переход туда и был безумно счастлив.

Нападающий «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд заявил, что всегда мечтал играть за манчестерский клуб.

«Я следил за «Манчестер Сити» столько, сколько себя помню.

Помню, как Кайл [Уокер], [Рахим ] Стерлинг, [Лерой ] Сане били по мячу, делали навесы, и я думал: «Я бы тоже мог быть там».

Так что можно сказать, что отчасти я это манифестировал, и когда это случилось, я был на седьмом небе от счастья!» – сказал Холанд в интервью TNT Sports.